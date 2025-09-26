Indra incorpora un nuevo robot a su proceso de fabricación: mide piezas para el caza Eurofighter y el misil Meteor

La compañía española Indra ha incorporado recientemente a su equipo de trabajo nuevos robots de última generación. Se trata de un avanzado sistema que está "revolucionando el proceso de inspección de componentes críticos y acelerando de forma notable la producción de piezas", según han comunicado.

Este robot, ya operativo, se encuentra trabajando en programas tan importantes como el del avión Eurofighter o el misil Meteor, ambos con una importante participación de la compañía.

Se trata de un sistema "pionero en España" y está desarrollado por la sueca Hexagon, empresa que se ha erigido como una de las líderes mundiales en tecnologías de medición y fabricación inteligente.

En este caso, señalan, Indra ha introducido el sistem TEMPO para "automatizar el trabajo de la máquina de medición de coordenadas tridimensionales en su centro de Torrejón de Ardoz (Madrid)".

La máquina se encarga de medir, con un nivel de precisión que llega al orden de la micra (0,001 milímetros), las dimensiones de ciertas piezas críticas de los sistemas de vuelo. Como por ejemplo un equido de guerra electrónica o el ala de un misil.

Esta nueva herramienta "ha permitido automatizar las tareas de carga y descarga de piezas en esta máquina esencial", explican. Gracias a lo que han conseguido una reducción de tiempos "drástica" y la capacidad de medición ha aumentado.

Según señalan, esta consecución "abre la posibilidad de realizar inspecciones durante turnos no supervisados", como puede ser en mitad de la noche. "De este modo, a la mañana siguiente, muchas de las tareas necesarias para el trabajo ya estarán completadas y avanzadas".

"El objetivo final que persigue Indra con todo ello es agilizar al máximo la producción para responder a la creciente demanda de sistemas de defensa y entregar más unidades en menos tiempo, cumpliendo los más altos estándares de calidad y exigencia de este sector.

"La incorporación de esta tecnología al equipo de metrología no es solo un paso más hacia la automatización: es un salto cualitativo que refleja el compromiso de Indra con la innovación, la excelencia operativa y la mejora continua de sus procesos de inspección".

La compañía española también explica que "hay que tener en cuenta que las piezas que maneja el robot juegan un papel crítico para la seguridad de los pilotos y la aeronave" en el caso del Eurofighter. "Y que deben funcionar de forma perfecta en las condiciones más complejas".

"Además de reducir tiempos, este sistema minimiza la exposición del personal a tareas repetitivas, abriendo la puerta a que los técnicos adquieran competencias más avanzadas en robótica y metrología", afirman.