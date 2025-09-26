Calviño avanza que el BEI prevé destinar 3.500 millones de euros en 2025 al capítulo de seguridad o defensa

La presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, ha asegurado que el BEI prevé destinar 3.500 millones de euros en 2025 al capítulo de seguridad o defensa, equivalente al 3,5 % del total de financiación.

Así lo ha anunciado en un evento organizado por Nueva Economía Fórum, donde la presidenta del BEI ha señalado que el organismo cuenta con 30 «proyectos potentes» en su cartera europea y, de hecho, ha manifestado que existen «importantes acuerdos de innovación» con empresas como Indra o Thales.

"El BEI creo que en este momento está donde tiene que estar: apoyando los corredores de transporte militar, apoyando las grandes infraestructuras estratégicas en el ámbito de seguridad y defensa, la innovación y las pymes de la cadena de valor", ha subrayado,

Calviño también ha anunciado una inversión del organismo, junto al Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), en Nazca Aeroespacial y Defensa, el mayor fondo de inversión español especializado en defensa.

Según ha explicado el esfuerzo inversor se canalizará a través del Fondo Europeo de Inversiones, filial del BEI para inyecciones de capital.

La firma de inversión española Nazca Capital ha lanzado el mayor fondo de capital privado del país especializado en los sectores de defensa, seguridad y aeroespacio, denominado 'Nazca Aeroespacial y Defensa I FCR'. El fondo tiene un tamaño objetivo de hasta 600 millones de euros, lo que lo convierte en uno de los mayores fondos de defensa y aeroespacial de Europa y el mayor en España.

Está diseñado para invertir, principalmente, en compañías españolas emergentes e innovadoras que desarrollen productos, servicios, tecnologías y soluciones tanto para defensa como para uso civil (tecnología dual).

A través del programa Innvierte, el CDTI ya ha comprometido casi 300 millones de euros en el fondo de Nazca en calidad de inversor ancla.

El primer cierre formal del fondo se prevé durante la segunda mitad de 2025, mientras la captación de capital sigue abierta a otros inversores institucionales.