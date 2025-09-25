La Real Fuerza Aérea Tailandesa encarga a Airbus un A330 MRTT+ que se fabricará en Getafe a partir de 2026

El primer A330 MRTT junto a dos Eurofighter del Ejército del Aire y del Espacio Airbus D&S

La Real Fuerza Aérea Tailandesa ha encargado a Airbus un avión A330 Multi Role Tanker Transport Plus (MRTT+), un modelo de transporte y reabastecimiento aéreo probado en combate basado en el A330neo. Estará equipado de manguera y boquilla, así como de pértiga.

El avión, que incluye un kit de evacuación médica y una configuración de cabina de 'very very important people' (VVIP), será militarizado en el centro A330 MRTT de Getafe en 2026 y entregado en 2029. Según Jean-Brice Dumont, director de Air Power en Airbus Defence and Space, la elección de Tailandia "subraya la confianza depositada" en el modelo.

Esta evolución natural del A330 MRTT, que será un activo clave para las operaciones de la Real Fuerza Aérea Tailandesa, se basa en su rendimiento demostrado durante los últimos años en servicio con nueve clientes en todo el mundo, acumulando más de 340.000 horas de vuelo.

El A330 MRTT está autorizado para reabastecer más de 25 tipos de aeronaves. Con más del 90 % de la cuota de mercado fuera de EE. UU., el A330 MRTT ha sido encargado por Australia, Canadá, Francia, la Flota Multinacional MRTT (FMM) de la OTAN, Arabia Saudí, Singapur, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos y el Reino Unido. Hasta la fecha, 11 clientes han encargado un total de 85 aeronaves.

El Ejército del Aire y del Espacio español también cuenta con un Airbus A330 MRTT (Multi-Role Tanker Transport) dentro de su flota de aeronaves de transporte y reabastecimiento en vuelo. El Ala 45 es el encargado de operarlo desde la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid).

Presentado en el Salón Aeronáutico de Farnborough 2024, el A330 MRTT+ incorpora innovaciones del avión comercial A330-800, como los motores Rolls-Royce Trent 7000, una aerodinámica optimizada y puntas de ala. Esto permite reducir el consumo de combustible hasta un 8% y disminuir el ruido, y también eleva el peso máximo de despegue.

Paralelamente a este nuevo pedido, Airbus reforzará aún más su colaboración con Thai Aviation Industries (TAI).

Ambas empresas han firmado un memorando de entendimiento ampliado para incluir el soporte de mantenimiento en el país para el A330 MRTT+.

Esta ampliación se basa en la cooperación existente para el mantenimiento de los aviones de transporte C295 en Tailandia.