Indra lanza un proyecto con Cruz Roja Italia y Open Arms para dar cobertura satelital en situaciones de emergencia

Indra Group despliega su sistema de comunicaciones por satélite SATCOM dentro del proyecto europeo 5G-HUB, una tecnología de última generación interoperable con redes 5G, que permitirá garantizar la transmisión de datos segura, robusta y resiliente desde el espacio en casos de catástrofes naturales o emergencias sanitarias.

Con ello, se asegurará la conectividad en zonas remotas o sin cobertura terrestre ante situaciones climáticas críticas como terremotos o tsunamis. Además, permitirá la transmisión de datos y vídeo en tiempo real en situaciones en las que la comunicación resulta vital, como operaciones humanitarias, misiones de búsqueda y rescate o intervenciones tras grandes desastres.

Dichas operaciones se podrán , tanto en tierra como en el mar, en zonas remotas que actualmente no cuentan con cobertura de red. Para validar el funcionamiento de las comunicaciones en entornos críticos y extremos, se realizarán dos pruebas piloto de enorme relevancia.

Durante la primera, se simulará junto a la Cruz Roja Italia una gran catástrofe climática que provocará un fallo completo de todas las redes de comunicación terrestres.

En la segunda fase, que se llevará a cabo en España, se pondrá a prueba el sistema en una misión real de la ONG Open Arms en el Mediterráneo.

Para esta ultima, se dotará a uno de sus buques con un terminal satelital embarcado de última generación, proporcionado por Indra, que hará posible realizar aplicaciones de telemedicina, transmitir vídeo en directo desde drones y coordinar en tiempo real toda la operación desde una zona terrestre.

Esta innovadora herramienta de Indra que se convertirá en pieza clave para la gestión de comunicaciones críticas. Se trata de un software que automatiza las solicitudes y permite simular con precisión la asignación de recursos satelitales y terrestres, garantizando así un uso más eficiente y coordinado de estas capacidades en función de cada necesidad.

El objetivo es claro: mejorar la coordinación, optimizar el uso de las capacidades tecnológicas y garantizar una respuesta más rápida y eficaz en situaciones de emergencia.

Además, esta solución no solo se usará en operaciones reales, sino también como plataforma de entrenamiento. Permitirá realizar ejercicios muy parecidos a los que se activarán con los terminales una vez que estén en pleno funcionamiento dentro de GOVSATCOM, el sistema de comunicaciones gubernamentales seguras de la Unión Europea.

Las pruebas que se llevarán a cabo en Italia y España suponen un hito tecnológico, al ser de las primeras demostraciones en Europa de un modelo híbrido de comunicaciones 5G terrestre-satelital aplicado a operaciones reales de emergencia.

Este avance refuerza el posicionamiento de Indra Group como uno de los principales actores europeos end-to-end en el ámbito espacial, con capacidades que fortalecen la seguridad, la eficacia operativa y la protección de las comunicaciones críticas, tanto en el ámbito civil como en el militar.