Rusia intenta interferir el GPS del avión del Ejército del Aire en el que viajaba la ministra Robles rumbo a Lituania

Rusia ha intentado el mismo ataque perpetrado semanas atrás a la aeronave en la que viajaba la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, contra un avión del Ejército del Aire y del Espacio en el que este miércoles volaba la ministra de Defensa, Margarita Robles, con destino a Lituania.

En concreto, un A330 MRTT de la fuerza aérea española fue víctima de un intento de perturbación de su sistema GPS cuando volaba sobre el mar Báltico, en espacio aéreo internacional, y a 20 millas de Kaliningrado, región rusa en Europa.

Sin embargo, según ha explicado el comandante de la aeronave, teniente coronel Arjona, a la prensa que viajaba en la comitiva, el intento ruso no ha tenido éxito gracias a las defensas con las que cuenta el avión contra este tipo de ataques de guerra electrónica.

A330 MRTT junto a dos F-18 del Ala 12, en una foto de archivo Ejército del Aire y del Espacio

"Contamos con los equipos de comunicación y navegación más modernos", ha detallado Arjona. Entre ellos, un sistema de GPS militar inmune a este tipo de ataques.

En este sentido, dentro de la cabina del avión, esta defensa emite una alarma, aproximadamente cada 15 segundos, cuando detecta que está siendo víctima de un intento de perturbación de su señal GPS. La propia Robles, ubicada en la parte delantera de la aeronave, fue capaz de escuchar el sonido emitido por la alerta.

"Si no lleváramos el GPS militar en este momento estaríamos perdidos y no sabríamos dónde estamos", ha explicado Arjona.

El comandante de la aeronave, que en esos momentos volaba a 40.000 pies, ha explicado que este tipo de perturbaciones se ha vuelto algo muy habitual en los últimos años, tanto en las proximidades de Kaliningrado como en otras zonas en conflicto.

No obstante, desde el Ejército del Aire han asegurado que no se trata de un ataque dirigido específicamente al avión español, sino que ha formado parte de una perturbación genérica en la zona. Finalmente, la aeronave ha tomado tierra sin novedades en al Base Aérea de Šiauliai.

El modelo A330 que opera el Ala 45 desde la Base Aérea de Torrejón es una de las aeronaves más modernas y capaces de su tipo. Además de su propósito de transporte de personas y carga aérea, está concebido como un avión de reabastecimiento.

La conversión, desde un avión comercial convencional, se realiza en las instalaciones de Airbus Defence and Space en Getafe, donde se integran todos los equipos de grado militar necesarios para la operación de la aeronave, entre los que se encuentra la conexión GPS reforzada.