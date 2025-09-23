Airbus Helicopters entrega en Albacete el último de los H135 adquiridos por los Ministerios de Defensa e Interior

Airbus Helicopters ha culminado el proceso de entrega de los 36 H135 en su planta de Albacete. La compañía firmó un contrato con el Ministerio de Defensa y el de Interior para proporcionar nuevos aparatos a las Fuerzas Armadas y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

La última aeronave del lote es, a su vez, la séptima para la Armada y se unirá a la Duodécima Escuadrilla de la Flotilla de Aeronaves (FLOAN), con base en Rota (Cádiz).

La Duodécima Escuadrilla se creó el 6 de febrero de 2023, opera exclusivamente aparatos H135 fabricados por Airbus Helicopters en España y su misión principal es la enseñanza y el apoyo.

"La finalización de este contrato subraya el protagonismo del H135 en las fuerzas y cuerpos de seguridad y defensa españoles, un modelo que se ha ganado la confianza en misiones críticas de servicio público con más de 100 unidades en todo el territorio", tal y como ha comunicado Airbus Helicopters.

El Ejército del Aire y del Espacio ya cuenta con 11 unidades para la formación de pilotos; las FAMET y la UME operan un total de 16 aparatos del mismo modelo, mientras que la Policía Nacional y la Guardia Civil suman 47 unidades operativas.

Airbus H135 Airbus Helicopters

"El H135 es un helicóptero ligero cuyas características de diseño y fabricación le permiten ser operado y mantenido de forma económica, con una gran disponibilidad", según lo describe el Ministerio de Defensa.

Asimismo, recalcan que se trata de una "aeronave totalmente desarrollada, por lo que las modificaciones y adaptaciones propuestas por ambos Ministerios son muy limitadas, tanto en coste como en plazo de ejecución".

Tanto es así, que Airbus Helicopters ha mantenido todos los tiempos de entrega prometidos, entregando el último ejemplar del lote en octubre de este año, fecha que ya se manejaba en 2023.

En cuanto a la parte del Ministerio de Defensa, el contrato por las 18 unidades —otras tantas han ido a parar a Interior— alcanzó 178 millones de euros, a repartir entre las anualidades de 2023 a 2026.

Durante la primera etapa del programa, las nuevas unidades recibidas estuvieron destinadas a la sustitución de los helicópteros Hughes H500 de la Armada y los Sikorsky S-76 del Ejército del Aire y del Espacio, ambos empleados para la formación de los pilotos.

El programa también ha incluido una segunda fase en la que se han sustituido los EC135 del Ejército de Tierra y los EC120 Colibrí del Ejército del Aire y del Espacio. "El objetivo final es que las Fuerzas Armadas operen con una única familia de helicópteros ligeros", explican.