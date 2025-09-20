Así es el Duque de Ahumada, el nuevo buque de la Guardia Civil que combatirá al narcotráfico y la inmigración en el Estrecho

El Servicio Marítimo de la Guardia Civil ya dispone del Duque de Ahumada, la mayor embarcación de toda su historia. La empresa Armón ha entregado este jueves el navío a la Benemértia, en una ceremonia celebrada en Vigo (Pontevedra) y encabezada por el ministro del Interior, Fernando Grade-Marlaska.

Una vez completamente operativo, el nuevo buque oceánico se incorporará al Grupo Marítimo del Estrecho, con base en la Zona Franca de Cádiz. Desde allí, participará de misiones de prevención de la delincuencia transfronteriza, la seguridad marítima y contra la migración irregular y el narcotráfico.

La construcción del Duque de Ahumada ha supuesto un desembolso de 35 millones de euros, 32 de ellos procedentes de fondos europeos destinados a adquirir equipamiento para los Estados miembros y la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), dentro del Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados.

"Es una significativa contribución", ha subrayado Marlaska. El minsitro también ha destacado "la relevancia del apoyo europeo" en la dotación de medios de gran envergadura, equipados con tecnología de vanguardia, capaces de operar con plena autonomía en alta mar para prevenir, detectar y gestionar eficazmente los flujos migratorios.

La nueva embarcación sustituirá al Río Miño, barco que ya ha cumplido su periodo de vida útil. Además, el Duque de Ahumada atendrá los compromisos adquiridos en aguas de soberanía de otros países de la Unión Europea, dado que la financiación comunitaria conlleva el despliegue del buque en misiones de Frontex durante un periodo de cuatro meses al año.

El barco construido por Armón presenta 2.751 toneladas brutas y 2.600 de desplazamiento. Mide 82,15 metros de eslora total, 14 m de manga, 8,60 m de puntal a la cubierta superior y 4,70 m de calado máximo.

Asimismo, contará con cinco cubiertas, incluyendo un helipuerto, dos embarcaciones para intervenciones rápidas y un vehículo submarino operado a distancia (ROV), capaz de realizar inspecciones y rastreos bajo el agua hasta una profundidad de un kilómetro.

Marlaska preside la entrega del Duque de Ahumada, el nuevo buque oceánico de la Guardia Civil Adrián Irago Europa Press

El buque cuenta con un espacio para el alojamiento de náufragos ubicado en la sección de popa, en la cubierta principal, con capacidad para hasta 100 personas y áreas separadas para mujeres y niños. Dispone también de zonas hospitalarias, enfermería y una morgue.

El Duque de Ahumada tiene una autonomía de más de 11.000 millas náuticas, pudiendo permanecer en el mar hasta 30 días sin necesidad de entrar a puerto. Su tripulación estará formada por 44 personas. Además, dispone de sistemas de navegación y comunicaciones de última generación.

Propulsión y armamento

La instalación de dos motores MAN 12V175D, con una potencia de 2.200 kW, conectados a dos reductores que impulsan sendas hélices de paso variable, le permiten alcanzar una velocidad máxima de 18 nudos, manteniendo un régimen de patrulla superior a los 11 nudos.

En situaciones de emergencia, el navío cuenta con tres generadores Volvo Penta D16 de 532 kW cada uno. Además, dispone de dos aletas estabilizadoras y de un sistema de agua nebulizada destinado a las áreas de habitabilidad y de maquinaria.



🟢Hoy ha tenido lugar el acto de entrega a la #GuardiaCivil, del buque oceánico “Duque de Ahumada”.



🚢La embarcación se incorporará al Grupo Marítimo del Estrecho, con base en #Cádiz, y trabajará en la prevención de la delincuencia transfronteriza 🦹, la seguridad marítima 🛟 y… pic.twitter.com/y0VHE6sOXo — Guardia Civil (@guardiacivil) September 18, 2025

El patrullero incorpora un diseño respetuoso con el medio marino, gracias a la aplicación de tecnologías modernas que reducen su huella ambiental y favorecen la lucha contra la contaminación oceánica.

De igual manera, está equipado con dos estaciones de rescate, una por banda, con acceso directo al agua, y un espacio para el traslado de detenidos en la cubierta de doble fondo, que incluye dos celdas y una sala de control.



Duque de Ahumada Ministerio del Interior

En la zona de popa se ubica un helipuerto con una plataforma de 144 metros cuadrados para operaciones de aterrizaje de aeronaves medianas, lo que facilita las maniobras de aproximación. Desde esta cubierta también se pueden llevar a cabo misiones de reabastecimiento aéreo en alta mar.



El buque transporta dos embarcaciones RHIB (Rigid Hull Inflatable Boat) destinadas a labores de rescate, intercepción, inspección y abordaje, utilizadas por el personal de intervención. La menor cuenta con motores intraborda capaces de superar los 40 nudos, mientras que la mayor equipa dos fueraborda y puede alcanzar hasta 60 nudos.



Finalmente, dispone de un área habilitada en cubierta para transportar hasta cuatro contenedores de 20 pies, junto con una bodega en la proa equipada con grúas. En esta misma sección de proa puede instalarse una ametralladora pesada de 12,7 mm o bien un sistema lanzagranadas.