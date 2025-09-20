El Centro Geográfico del Ejército prepara la adquisición de un sistema de creación de mapas en tres dimensiones

Desde hace siglos, la cartografía ha estado íntimamente ligada a los ejércitos de todo el mundo. Contar con mapas precisos y detallados suponía —y todavía hoy supone— un factor clave a la hora de planificar las misiones y ejecutar las operaciones.

Todo este conocimiento se reúne en el Centro Geográfico del Ejército (CEGET), un organismo dependiente del Ejército de Tierra que tiene como "misión principal proporcionar a los usuarios militares la información y el apoyo geoespacial necesarios" para que realicen su trabajo.

Asimismo, según explica el propio Centro, son los responsables del "asesoramiento en los aspectos operativos, logísticos y técnicos en materia de geodesia y topografía".

Para ejecutar todas estas tareas, el CEGET se encuentra en plena búsqueda de una nueva herramienta que les permita realizar mapas en 3D empleando sistemas móviles, lo que se conoce como mobile mapping.

Tienen vigente una licitación pública, por valor de 250.000 euros, para la "adquisición de un sistema de captura masiva de datos móvil" que recalará en el madrileño Acuartelamiento Alfonso X donde están emplazados.

Captura de Street View de Google, una herramienta similar a la que utilizarán los militares Google

El sistema será capaz de crear mapas en 3 dimensiones para que luego el Centro Geográfico del Ejército pueda emplearlos en elaborar sus productos para el Ejército de Tierra.

Se integrarán varios sensores que permiten, mediante un vehículo en movimiento, fotografiar y escanear aquellos lugares por los que pasa, obteniendo imágenes panorámicas en los 360 grados georreferenciadas y orientadas, según han explicado a EL ESPAÑOL. Además de nubes de puntos.

Mapas para el Ejército

El sistema de mobile mapping puede aplicarse a carreteras abiertas, ciudades, vías de ferrocarril... Prácticamente cualquier lugar por el que pueda pasar un vehículo.

"La colocación y el montaje del dispositivo se realiza sobre el techo de cualquier vehículo", señalan. Tan sólo debe tener dos barras transversales sobre las que se fijará y un cable hacia la alimentación.

El sistema se compone fundamentalmente de tres partes. El primero un set de cámaras esféricas que debe tener, al menos, 48 megapíxeles de resolución y ser a color, aunque también se contempla que alcance los 72 megapíxeles.

"Se sitúa sobre la plataforma de manera que se cubren los 360 grados alrededor del vehículo", según se recoge en la documentación. "Cada una de las cámaras se encuentra perfectamente calibrada" y la configuración permite la personalización del número de capturas por segundo dependiendo de la velocidad del vehículo.

La segunda pata del sistema de mapeado móvil está representada por un escáner láser, lo que se conoce como un sensor LiDAR.

El LiDAR cuenta "cierta inclinación para una mejor definición de bordes en elementos que se sitúen perpendiculares a la vía por la que circularemos con el vehículo", aseguran desde el Ejército de Tierra.

Este escáner será capaz de tomar un millón de puntos por segundo, tendrá 180 metros de alcance y una velocidad de rotación de 50 veces por segundo. Alcanza una precisión de 0,8 milímetros en el color blanco, 1,2 milímetros en gris y 2,7 milímetros en negro a una distancia de 50 metros.

Las antenas para el sistema de posicionamiento GPS y el sistema inercial corresponden con la tercera pata de la herramienta del mobile mapping.

Uso de LiDAR en un coche para la toma de mediciones

"Permiten la localización del equipo en todo momento, así como de la trayectoria que está siguiendo con precisión centimétrica", aseguran.

El sistema inercial corrige los datos de posicionamiento proporcionados por el GPS en caso de perder la señal. Las tres partes deberán poderse gestionar desde la misma aplicación web, a la que los militares encargados de la toma de datos podrán acceder mediante cualquier tipo de dispositivo.

Análisis de datos

Todo este despliegue de medios carecería de sentido sin un trabajo de postprocesado de toda la información recogida por los sensores.

"El software para tratar los datos brutos extraídos del sistema ajustará cada uno de ellos de forma conjunta, calculando la trayectoria que hemos seguido con el vehículo usando las efemérides de los satélites GPS y los datos de la unidad inercial".

Especialistas del CEGET revisan cambios en el terreno para modificar la cartografía de zonas de interés para la defensa Ministerio de Defensa

Con todo ello, extraerá las imágenes georreferenciadas, "asignando color a la nube de puntos en función de las imágenes", afirman.

El CEGET también contará con una herramienta para realizar análisis basados en un Sistema de Información Geográfica (SIG).

El fundamento de este último software, explican, es la integración organizada de datos geográficos diseñada para capturar, almacenar, manipular, analizar y desplegar en todas sus formas la información.

También indican que el fin es "llevar a cabo múltiples tareas y análisis en función de los requerimientos del trabajo". Además, el programa dispone de algoritmos que ayudarán al personal del Ejército de Tierra a la extracción automática de entidades lineales, como son las líneas sobre el pavimento.