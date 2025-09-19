La OTAN, preocupada por el espacio como dominio de guerra: "Hay más de 200 armas antisatélite en órbita"

Ponentes del panel sobre seguridad y defensa espacial Ejército del Aire y del Espacio

Durante los últimos días, líderes de la rama de la defensa espacial se han reunido en París como parte de una cumbre en la que han participado representantes de varios países de la OTAN. En la agenda, el análisis pormenorizado de las principales amenazas y soluciones de este dominio de guerra tan particular como incipiente.

"El orden internacional basado en leyes en el espacio está a punto de terminarse", según dijo el general de brigada Jürgen Schrödl, jefe de división responsable del espacio en el departamento de estrategia y operaciones del Ministerio de Defensa de Alemania.

El general de brigada Schrödl también puntualizó que hay que aceptar que el espacio se está convirtiendo en un ámbito de guerra.

Uno de los ejemplos más claros que da una idea de la capacidad espacial ocurrió hace solo unos días. El contratista de defensa estadounidense Maxar mostró músculo espía al publicar una foto de una base aérea de China, usando como reclamo la captura accidental de un satélite de Starlink en plena órbita.

La respuesta de Pekín no se hizo esperar y divulgaron instantáneas del satélite de Maxar que realizó la fotografía de las instalaciones militares. La particularidad es que China había usado otro satélite al que habían modificado la órbita para que se acercara al Maxar y así capturar mejor sus detalles.

Este movimiento, anecdótico desde el punto de vista de la defensa, proporciona una idea muy clara del dominio espacial en la actualidad. Ha pasado de ser un complemento a los escenarios terrenales a un eje fundamental. Y todo apunta a que irá cobrando todavía más relevancia.

Lo que asciende a un nivel superior son las "más de 200 armas antisatélite que orbitan actualmente la Tierra", según explicó Christopher Horner, comandante de la 3.ª División Espacial Canadiense, y recoge Defense News.

Acciones hostiles en el espacio

El militar canadiense no aportó más información o detalles sobre qué tipo de armamento se encuentra actualmente en el espacio ni a qué países pertenece. Tan solo afirmó que se trata de una "cantidad impactante" que amenaza las capacidades de los aliados en ese dominio.

Vincent Chusseau, recién nombrado comandante del Mando Espacial de Francia, aseguró que las acciones hostiles se están acelerando "a un ritmo vertiginoso". "El espacio es un escenario operativo muy completo; hablamos de guerra en el espacio".

Una de las amenazas en este ámbito es Rusia. Desde la época soviética, Moscú ha apostado por mantener un elevado nivel de independencia tecnológica en todo lo que rodea al espacio.

Esta decisión les ha permitido contar con una importante panoplia de sistemas para librar la guerra en el espacio. Chusseau ha enumerado algunas como los satélites para operaciones de acercamiento a otros orbitadores o plataformas nodriza, ambas en el plano espacial.

Satélites PAZ-2 para el Ministerio de Defensa español. Airbus

Ya en tierra firme, también se conoce públicamente que el Kremlin tiene bajo su mano misiles antisatélite —que ya ha demostrado—, sistemas de guerra electrónica, de deslumbramiento empleando láser y ataques informáticos.

La participación española, representada por el jefe del Mando del Espacio, general de división Isaac Manuel Crespo Zaragoza, mencionó a China como uno de los países a tener en cuenta. En particular, por su aceleración de actividades espaciales en busca de lograr la superioridad en ese dominio.

Según la consultora Novaspace, China fue el segundo país que más ha invertido en defensa y seguridad espacial en 2024, alcanzando los 8.000 millones de euros y muy por debajo de Estados Unidos, que tiene el primer puesto con 45.000 millones.

"El espacio se vuelve cada vez más táctico porque la tecnología está ahí, las cadenas de ataque deben ser más rápidas", dijo el general Michael Traut, comandante del Comando Espacial de Alemania.

"Y si hablamos de cadenas de ataque, hablamos de segundos y minutos, ya no de crear un fondo informativo para decisiones estratégicas".

Uno de los puntos más importantes que destaca Traut es la necesidad de desarrollar una doctrina espacial común. "¿Cómo operamos? ¿Quién decidirá en qué caso y cómo gestionaremos nuestras batallas espaciales?".