El Gobierno cancela la adquisición a Israel de miras láser para los cazas Eurofighter del Ejército del Aire

El Ministerio de Defensa ha dado marcha atrás en la adquisición de sistemas de guiado láser para los Eurofighter españoles a la empresa israelí Rafael Advanced Defense Systems. La operación, firmada en abril de 2024, queda ahora anulada en plena estrategia de desconexión armamentística de Israel.

El acuerdo inicial, publicado en el Boletín Oficial del Estado y en la Plataforma de Contratación del Sector Público, contemplaba el suministro e integración del sistema Litening 5, uno de los más avanzados en materia de precisión aérea.

El contrato preveía una duración de cinco años, hasta finales de 2027, con un desembolso total de más de 207 millones de euros. Su formalización había corrido a cargo del subdirector de Armamento y Material, coronel Efigenio Caminero Arce, junto con un representante de Rafael.

El procedimiento se realizó bajo la modalidad de negociación sin publicidad, una práctica habitual en adquisiciones sensibles del ámbito militar. Sin embargo, la Plataforma de Contratación ofrece ahora únicamente una "anulación de anuncio de formalización" del contrato, sin detallar las motivaciones del cambio.

La marcha atrás del Gobierno se produce en paralelo a la política de desvinculación de Israel en materia de defensa, marcada tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 y la posterior ofensiva en Gaza.

En varias ocasiones la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido públicamente que España había suspendido tanto la compra como la venta de material bélico a Israel desde esa fecha. No obstante, la existencia de este contrato, adjudicado meses después, cuestionaba dicha afirmación y generaba cierto contraste entre el discurso político y los hechos administrativos.

Con la cancelación ahora oficial, el Ejecutivo español deberá buscar proveedores alternativos en el mercado que ofrezcan soluciones equivalentes en sistemas de puntería y precisión para los Eurofighter.

La cartera liderada por Margarita Robles podría encontrar en Indra una alternativa a los designadores láser israelíes. En este sentido, desde la empresa presidida por Ángel Escribano han asegurado estar en condiciones de ofrecer una solución nacional, dado que han estado involucrados con anterioridad en la instalación de este tipo de equipos en aviones de combate actualmente en servicio.

De hecho, dentro del Plan Industrial y Tecnológico confeccionado en abril por La Moncloa para llegar al 2% del PIB en gasto militar este 2025, se incluye el "diseño de POD para combate aéreo" que, junto a otros muchos y variados proyectos, comparte un presupuesto de 928,37 millones de euros.

Los designadores láser son un componente esencial en todo avión de combate, como los 45 cazas Eurofighter que el Gobierno ha encargado a Airbus y que han supuesto un desembolso de 6.600 millones de euros, es decir, algo más de 146 millones por unidad. Se espera que las primeras unidades sean entregadas a partir del próximo año.

Los sistemas que Defensa había encargado a la industria israelí contienen un sensor láser para identificar y marcar objetivos de forma precisa, guiando así municiones teledirigidas por láser hacia ellos.

Estos sistemas, recientemente seleccionados por Alemania para equipar también a sus Eurofighter, incluyen además sensores infrarrojos para operar en condiciones de poca luz o de noche, mejorando la capacidad de ataque de las aeronaves.