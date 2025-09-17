La madrileña Aurea Avionics consigue colocar su dron de espionaje y vigilancia Explorer en el catálogo de la OTAN

La Agencia de Apoyo y Adquisiciones de la OTAN (NSPA) ha cerrado un acuerdo marco con la madrileña Aurea Avionics para incluir a su dron Explorer en el catálogo oficial de sistemas de la Alianza Atlántica.

Tal y como recogen en un comunicado, este contrato permite a todos los países aliados adquirir la aeronave no tripulada directamente a través del marco de adquisición de la NSPA, lo que simplifica el acceso a esta tecnología por parte de las fuerzas armadas.

El Explorer UAS, como se conoce comercialmente, es un microdron ligero especialmente diseñado para su empleo en operaciones tácticas y despliegues rápidos.

Pesa menos de 2 kilogramos y puede transportarse en una mochila, explican. Además, "combina portabilidad con capacidades de Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento (ISR)".

Entre los sistemas que puede integrar a bordo, se encuentra una carga útil dual EO/IR con sensores visibles y térmicos que "generan datos compatibles con el estándar STANAG4609 de la OTAN". También cuenta con un controlador "robusto" y un enlace de comunicaciones cifrado y resiliente para operaciones seguras.

Dron Explorer Aurea Avionics

"A partir de ahora, los países aliados tienen acceso directo a un microdron europeo, con las ventajas de la adquisición a catálogo y el apoyo durante todo el ciclo de vida", según han explicado desde la compañía. "Es un catalizador para nuevas capacidades conjuntas de defensa".

Según apuntan las mismas fuentes, "la selección del Explorer supone una responsabilidad que refuerza nuestra visión fundacional: que la innovación europea puede aportar la agilidad que la OTAN necesita".

"Estamos ampliando nuestra capacidad de producción para responder a la demanda entrante, manteniendo la flexibilidad necesaria para evolucionar junto a los requisitos futuros de nuestros clientes", aseguran.

La incursión de los drones madrileños en la lista de la Alianza Atlántica llega en un momento clave para los países miembro. La amenaza permanente de Rusia y el acuerdo de incremento de gasto en defensa rubricado hace tres meses en La Haya abren un sendero de adquisiciones en los próximos años.

"Con la creciente necesidad de drones pequeños, portátiles y de altas prestaciones, la inclusión del Explorer UAS en el catálogo de la OTAN garantiza que las naciones aliadas puedan acceder a un sistema europeo en pleno inicio de ciclo de vida".

Asimismo, también apuntan a que se trata de un "momento en el que estas plataformas se han convertido en activos esenciales para modernizar capacidades, mejorar la interoperabilidad y reforzar la seguridad colectiva".

"En un proceso altamente competitivo abierto a empresas de toda la OTAN, la compañía ha demostrado la capacidad de una empresa nacional para hacerse un hueco en el mercado emergente de nano drones militares", afirman.

"Con este contrato, Aurea Avionics se convierte en la primera PYME española que logra la incorporación de un dron en el catálogo oficial de la OTAN, mostrando el potencial de la industria nacional en un mercado global de máxima exigencia".