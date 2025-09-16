Así es el sistema de defensa antiaérea SAMP/T, la única alternativa europea a los misiles Patriot de Estados Unidos

Dinamarca ha apostado por lo Made in Europe. La compra de sistemas de defensa antiaérea anunciada por Copenhague el pasado viernes ha sorprendido no tanto por la suma que se prevé desembolsar -58.000 millones de coronas (7.769 millones de euros)- sino por lo que se quiere adquirir.

Además de contratar las soluciones de medio alcance Nasams, Iris-T y Mica, el país nórdico ha decidido convertirse en el primer cliente de exportación del sistema de largo alcance SAMP/T, desarrollado por Eurosam, un consorcio europeo formado por la empresa francesa Thales (33%) y las filiales gala e italiana de la compañía MBDA (66%).

De esta manera, el Gobierno danés ha optado por la única alternativa europea al sistema Patriot de la estadounidense Lockheed Martin, que actualmente operan una amplia cantidad de países del viejo continente, entre ellos España.

La compra del desarrollo franco-italiano se da pese a que, recientemente, Washington había dado su visto bueno para la venta a Dinamarca de un paquete militar valorado en 58.000 millones de coronas (7.230 millones de euros), que incluía 36 misiles tácticos de guía mejorada (GEM-T) MIM-104E y 20 interceptores PAC-3 con segmento de misiles mejorado (MSE).

Así, Copenhague cumple con las exigencias de Bruselas, que ha instado a los Estados miembros de la Unión Europea a que en sus inversiones en materia de defensa prioricen a la industria armamentística del continente.

"Esto no es un rechazo del Patriot, es una selección de lo que es mejor", dijo el ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, en una conferencia de prensa el viernes. "Tomar decisiones importantes y audaces es útil si queremos fortalecer la capacidad de combate de las fuerzas armadas y aumentar la seguridad del pueblo danés", ha añadido.

Asimismo, desde el Ministerio de Industria danés han detallado que la compra de estos sistemas de defensa aérea europeos incluye distintos acuerdos de compensación en beneficio de la industria local, que ascenderían a más de 10.000 millones de coronas (916 millones de euros).

En la actualidad, el fabricante del sistema SAMP/T se encuentra negociando con varias naciones europeas posibles nuevos acuerdos, según ha confirmado un alto ejecutivo de Thales a Reuters. Las perspectivas incluyen no sólo países que han expresado públicamente su interés, como Grecia y Bélgica, sino también otros mercados no identificados.

"La defensa aérea se está convirtiendo claramente en una prioridad en toda Europa, no solo en la zona oriental", ha declarado este lunes Hervé Dammann, vicepresidente ejecutivo de Sistemas Terrestres y Aéreos de Thales.

SAMP/T vs. Patriot

El SAMP/T es capaz de operar hasta seis lanzadores verticales, cada uno con ocho misiles Aster 30 B1 o B1NT. Al mismo tiempo, puede integrarse con defensas de corto alcance, como los misiles VL Mica o CAMM-ER, que se emplean para la autoprotección y la neutralización de amenazas cercanas.

Además, cuenta con un radar de barrido electrónico activo de 360 grados, que permite detectar y rastrear misiles, aeronaves y amenazas balísticas. Según su fabricante, cada lanzador puede disparar su dotación completa de ocho misiles en unos diez segundos.

Por su parte, el Aster 30 pesa 450 kilogramos, tiene una longitud de 4,9 metros, un diámetro 180 milímetros y está impulsado por un motor cohete de dos etapas de combustible sólido, que le permite alcanzar una velocidad de hasta Mach 4,5. La primera etapa se desprende segundos después del despegue vertical.

En cuanto a su guiado, combina navegación inercial y actualizaciones de la posición del blanco en su fase inicial. Posteriormente, recurre a un buscador electromagnético activo y a un sistema de control por vectorización de empuje, lo que le otorga una gran maniobrabilidad.

El misil incorpora una espoleta de proximidad y una ojiva de fragmentación explosiva, diseñada para destruir con eficacia incluso objetivos blindados, incluidos misiles balísticos tácticos.

Al comparar el Aster 30 con el PAC-3 MSE, el misil estadounidense tiene un alcance efectivo de alrededor de 60 kilómetros frente a blancos aerodinámicos y puede interceptar a más de 30 kilómetros de altitud, lo que lo hace especialmente apto para enfrentar misiles balísticos de gran velocidad. Su tecnología de impacto directo aumenta la eficacia frente a vehículos de reentrada que realizan maniobras complejas.

En cambio, los Aster 30 B1 y B1NT llegan a unos 120 km y 150 km, respectivamente, contra aviones y misiles de crucero, pero su capacidad contra misiles balísticos es más limitada, aproximadamente hasta 25 kilómetros.

No obstante, este interceptor integra un sistema de control vectorial de empuje PIF-PAF que le confiere gran agilidad en el tramo final de la trayectoria. La diferencia también se aprecia en la configuración de los radares: el SAMP/T utiliza un sistema de cobertura completa de 360 grados, frente al radar sectorizado del Patriot.

Esto se traduce en que la solución europea puede hacer frente a ataques múltiples y simultáneos desde varias direcciones, mientras que el Patriot está concebido, principalmente, para una defensa en capas contra un número menor de amenazas balísticas, aunque dotadas de mayor complejidad tecnológica.