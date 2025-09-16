El Gobierno da luz verde a la construcción en Cádiz de dos nuevos Buques de Acción Marítima por 716 millones

El Consejo de Ministros celebrado esta mañana en la Moncloa ha aportado algunas novedades en cuanto a los programas de Defensa que están planeados para las próximas semanas y meses.

El más importante, aprobado por el Ministerio de Defensa, es la orden de ejecución para el diseño y la construcción de dos Buques de Acción Marítima (BAM) para la Armada española.

Según se extrae de las referencias publicadas, el objetivo de esta orden es "mantener la capacidad de contribución de la Armada al Núcleo de Fuerza Conjunta (NFC) y la eficacia de las operaciones de Vigilancia y Seguridad Marítima".

Asimismo, también son clave para incrementar la "capacidad de respuesta ante otras situaciones operativas que puedan surgir".

"La presente Orden de Ejecución se llevará a efecto por Navantia en la Unidad de Producción del Negocio de Patrulleros y BAM", situada en las instalaciones de la compañía en la Bahía de Cádiz.

Tal y como explican, el valor estimado del programa es de 716 millones de euros, a ejecutarse en un plazo que finaliza el 30 de noviembre de 2029.

Cuestiones económicas

En la rama de Hacienda, el Consejo de Ministros ha autorizado una transferencia de crédito por importe de 562 millones de euros al Ministerio de Industria y Turismo "con objeto de financiar la realización de actuaciones previstas en el Plan Industrial y Tecnológico de la Seguridad y la Defensa".

La dotación irá dirigida a "aportaciones reembolsables para el desarrollo de proyectos tecnológicos industriales cualificados relacionados con Programas de Defensa". Sin que se detalle en el documento a qué proyectos se destinará.

"Entre los programas del mencionado Plan, el Ministerio de Industria y Turismo participa en 31 de ellos, de manera que el importe total a financiar por parte de dicho ministerio asciende a 4.500 millones de euros para la anualidad de 2025", recalcan.

También dentro del apartado de Hacienda, el Consejo Ministerial ha aprobado la modificación de gasto para algunas actuaciones del Plan Industrial.

En concreto, para financiar actuaciones que realizará la entidad Sociedad Anónima de Electrónica Submarina (SAES), en el marco del Plan Industria y Tecnológico de la Seguridad y la Defensa.

El Ministerio de Defensa ha determinado que uno de los programas, identificado como Sustitución de Sistemas Anteriores en el Espectro Electromagnético (SANTIAGO), se subdivida en cuatro actuaciones independientes.

Siendo uno de ellos el Sistema de Vigilancia Acústica (SIVIGAC), que será ejecutado por SAES con una repartición de presupuestos de 5 millones para 2025, 3 millones para 2026 y 2 millones para 2027. Dando un total de 10 millones que deberán ampliar al techo de gasto estipulado anteriormente.