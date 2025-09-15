Rheinmetall desembarca en la industria de la construcción naval militar con la adquisición de NVL al Grupo Lürssen

El grupo tecnológico Rheinmetall, que hace solo unos días anunció el envío de sistemas antiaéreos a Ucrania y la apertura de una fábrica en el país de Zelenski, ha acordado con el Grupo Lürssen las condiciones clave para la adquisición de Naval Vessels Lürssen (NVL).

NVL es la división militar del astillero de Bremen y acoge a todas las filiales encargadas de la construcción marítima en el sector de la defensa.

En un comunicado emitido este mismo lunes, las partes han anunciado que tienen previsto formalizar la transacción "próximamente", completar la adquisición a principios de 2026 —tras aprobarse por parte de las autoridades antimonopolio— y no revelar el precio de la compra.

"En el futuro, seremos un actor relevante en tierra, agua, aire y espacio", ha declarado Armin Papperger, CEO de Rheinmetall. "De este modo, Rheinmetall se está convirtiendo en un proveedor de sistemas multidisciplinar".

Según explican, con esta importante adquisición estratégica, Rheinmetall amplía su cartera para incluir la construcción naval y consolida su posición como proveedor líder de tecnología de defensa en Alemania y Europa.

La concentración de compañías de defensa es una vía que se está tomando en muchos países de Europa con el objetivo de la creación de una entidad líder que sirva como tractora a todo el ecosistema de empresas más pequeñas.

"Nos complace haber encontrado en Rheinmetall un socio sólido y de confianza, que puede garantizar un futuro exitoso para NVL y sus empleados", ha asegurado en esta ocasión Friedrich Lürßen, socio director de Lürssen Maritime Beteiligungen.

Durante décadas, explican en la nota, Rheinmetall "se ha consolidado como un proveedor de renombre mundial, especialmente en el ámbito de la tecnología militar, pero también ha sido un socio consolidado de las fuerzas navales de numerosos países en el sector marítimo".

Cañón embarcado Rheinmetall

La compañía ya ofrece una "gama selecta de componentes de sistemas modernos para aplicaciones navales y es un proveedor líder mundial, especialmente de soluciones de simulación y sistemas de protección naval".

"Con la nueva adquisición, damos un paso decisivo en la consolidación de la industria de defensa en Alemania y Europa", ha afirmado Papperger. "Junto con la experiencia de Rheinmetall, estamos creando una potencia alemana clave en buques de última generación".

El director ejecutivo de la armamentística también ha dicho que "la combinación de capacidades de Rheinmetall y NVL generará un crecimiento mutuo y, por lo tanto, fortalecerá la posición de nuestra corporación en el sector naval".

"Al mismo tiempo, contribuimos significativamente al fortalecimiento de las capacidades de defensa naval de Alemania y sus aliados de la OTAN", ha recalcado Papperger.

En la nota también apuntan a la "actual situación de conflicto" y la importancia del sector naval en las "capacidades de aplicación de la ley".

También mencionan "el enorme aumento de la demanda de fuerzas navales y de los presupuestos de adquisición" que todos los gobiernos de la UE y la OTAN están llevando a cabo.

NVL es un grupo privado de astilleros con cuatro centros en el norte de Alemania y sedes internacionales. Emplea a unos 2.100 trabajadores en todo el mundo y generó unas ventas de aproximadamente 1.000 millones de euros en 2024.

"Esta adquisición no sólo nos convertirá en fabricantes de plataformas flotantes. Como potencia naval integrada, queremos ofrecer soluciones de sistemas completas", ha afirmado Papperger.

"En futuros programas, proporcionaremos a nuestros clientes todos los componentes de alta calidad de nuestra red de socios, suministrados como una solución integrada de un solo proveedor".

El director ejecutivo menciona ramas como los misiles y lanzadores navales, los cañones principales y secundarios, sistemas de defensa antimisiles, sensores y otros componentes electrónicos.

"En cuanto a los sistemas de gestión de combate, queremos facilitar la integración y germanización de las soluciones existentes de nuestra red de socios", ha asegurado.