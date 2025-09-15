Rheinmetall anuncia el envío de sistemas antiaéreos a Ucrania y la apertura de una fábrica de munición en el país

La compañía alemana Rheinmetall sigue consolidándose como referente en la industria armamentística de toda Europa al mismo tiempo que continúa proporcionando sistemas armamentísticos a Ucrania.

Hace unos días, su director ejecutivo, Armin Papperger, dijo en el medio ZDF que promete enviar a Ucrania sistemas de defensa antidrones antes de finalizar este año. El dirigente de Rheinmetall afirmó que es un contrato valorado "en cientos de millones de euros" y que ha sido rubricado en la feria londinense de DSEI.

"Cada uno de estos sistemas puede cubrir un área de 16 kilómetros cuadrados, lo que garantiza una operación completamente libre de drones", ha asegurado. El director ejecutivo también dijo que estos escudos podrían ser de gran ayuda en la situación actual de Ucrania.

Los sistemas protagonistas son los Skyranger, una defensa antiaérea de corto radio que puede integrarse en una multitud de vehículos y plataformas diferentes.

Tal y como lo describen desde Rheinmetall, la familia Skyranger "ofrece una defensa móvil contra todas las amenazas aéreas actuales y futuras en el campo de batalla".

"Combina una potencia de fuego superior, sensores activos y pasivos, y la dinámica necesaria para atacar a los objetivos más exigentes mediante ataques de merodeo, emergentes o en picado", aseguran.

El protagonista del arma es un cañón de 30 o 35 milímetros que "permite al Skyranger resistir ataques masivos". También destacan su movilidad y la capacidad de desplegarse junto a otras fuerzas terrestres o para la protección estacionaria de activos vitales.

Skyranger montado sobre un blindado Rheinmetall

"El Skyranger puede generar de forma independiente su propia imagen aérea local, mientras que su arquitectura de mando y control, el identificador amigo-enemigo y el enlace de datos permiten una integración fluida" en el campo de batalla y la estructura de mando.

Ambos cañones "se caracterizan por su alta cadencia de disparo, excelente precisión y munición de explosión aérea", señalan desde Rheinmetall.

El calibre de 35 milímetros ofrece capacidad C-RAM —contra cohetes, artillería y mortero— y un alcance efectivo de 4.000 metros. El de 30 milímetros tiene un alcance efectivo de 3.000 metros y la torreta está también diseñada para integrar misiles de corto radio.

Según las palabras de Papperger, quien dijo que la cobertura es 4 kilómetros, se extrae que los sistemas que recalarán en Ucrania cuentan con el calibre de mayor tamaño de los dos.

"El enfoque de diseño altamente modular elegido permite configuraciones personalizadas de sensores activos o pasivos, como radares de barrido electrónico o paquetes optrónicos.

Asimismo, Rheinmetall utiliza "algoritmos avanzados" para fusionar los datos recogidos por los sensores, clasificar los objetivos y ayudar a los operadores en la toma de decisiones.

Fábrica en Ucrania

También al calor de la feria DSEI en Londres, el Ministro de Defensa de Ucrania, Denís Shmihal, participó en una reunión con el director de Rheinmetall, Armin Papperger.

"Mantenemos una cooperación eficaz en diversas áreas, como la producción de munición, vehículos blindados y soluciones de defensa aérea", según ha afirmado Shmihal en su canal oficial de Telegram.

Armin Papperger, director ejecutivo de Rheinmetall (izquierda), junto a Denís Shmihal, ministro de Defensa Ministerio de Defensa de Ucrania

"Desde nuestra última conversación, hemos finalizado los trámites para el lanzamiento de una nueva producción conjunta", ha asegurado.

"El 9 de septiembre se asignaron terrenos en una región segura de Ucrania, donde se construirá una nueva planta de fabricación de proyectiles de Rheinmetall" para cubrir las necesidades de munición de las Fuerzas Armadas comandadas desde Kiev.

El ministro ucraniano también ha comentado que abordaron "otros proyectos importantes, como el desarrollo de capacidades para la reparación y producción de vehículos blindados".

"La línea de Rheinmetall cuenta con varios modelos nuevos que pueden fortalecer a las Fuerzas de Defensa de Ucrania", ha publicado el ministro.

Otro de los puntos que trataron fue "el desarrollo del sector de defensa aérea". En particular sobre cómo impulsar y mejorar "conjuntamente soluciones que nos permitan combatir con mayor eficacia los drones enemigos".

El acuerdo entre Ucrania y Rheinmetall llega en una semana crítica para el panorama geoestratégico de la región central de Europa. Al menos 19 drones rusos consiguieron penetrar el espacio aéreo de Polonia.