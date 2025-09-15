Londres enviará cazas Typhoon a Polonia para la operación "Centinela Oriental", tras la incursión de drones rusos

El Reino Unido desplegará en los próximos días aviones de combate Typhoon para misiones de defensa aérea sobre Polonia dentro de la operación Centinela Oriental de la OTAN, tras recientes incursiones de drones rusos en los espacios aéreos polaco y rumano.

Con este nuevo despliegue, que arrancará "en los próximos días" y contempla una mayor "flexibilidad" a la hora de responder a necesidades concretas, la OTAN quiere proteger "aún más" una zona especialmente sometida a las amenazas de Rusia.

Los cazas, que operarán desde la base de la Real Fuerza Aérea (RAF) en Coningsby (noreste de Inglaterra) con apoyo de aviones cisterna Voyager, se unirán a fuerzas de Dinamarca, Francia, Alemania y España para "disuadir la agresión y proteger el espacio aéreo de la OTAN". El comandante Supremo Aliado de la OTAN, Alexus G. Grynkewich, confía en que otros Estados miembros se incorporen "pronto".