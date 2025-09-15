Londres enviará cazas Typhoon a Polonia para la operación "Centinela Oriental", tras la incursión de drones rusos
Se unirán a fuerzas de Dinamarca, Francia, Alemania y España para "disuadir la agresión y proteger el espacio aéreo de la OTAN".
El Reino Unido desplegará en los próximos días aviones de combate Typhoon para misiones de defensa aérea sobre Polonia dentro de la operación Centinela Oriental de la OTAN, tras recientes incursiones de drones rusos en los espacios aéreos polaco y rumano.
Con este nuevo despliegue, que arrancará "en los próximos días" y contempla una mayor "flexibilidad" a la hora de responder a necesidades concretas, la OTAN quiere proteger "aún más" una zona especialmente sometida a las amenazas de Rusia.
Los cazas, que operarán desde la base de la Real Fuerza Aérea (RAF) en Coningsby (noreste de Inglaterra) con apoyo de aviones cisterna Voyager, se unirán a fuerzas de Dinamarca, Francia, Alemania y España para "disuadir la agresión y proteger el espacio aéreo de la OTAN". El comandante Supremo Aliado de la OTAN, Alexus G. Grynkewich, confía en que otros Estados miembros se incorporen "pronto".
La semana pasada, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que las Fuerzas Armadas Españolas aportarán "medios aéreos" al nuevo dispositivo de seguridad de la OTAN aunque, de momento, no se han facilitado más detalles.
No es la primera vez que el Reino Unido despliega este tipo de aviones de combate. Londres ya desplegó varios aviones Typhoon en Polonia y Rumania en los últimos 18 meses para proteger el espacio aéreo de la Alianza, según ha informado el Gobierno británico en un comunicado.
Tras esta confirmación, el ministro de Defensa, John Healey, ha subrayado a través de su perfil en la red social X que Rusia "cruzó la línea con las imprudentes incursiones con drones en el espacio aéreo" de la Alianza y ha enviado un mensaje a Moscú: "Ustedes pusieron a prueba a la OTAN y nosotros respondimos con fuerza y unidad".
"Nuestros avanzados Typhoon ayudarán a disuadir la agresión rusa y, si es necesario, a defender el espacio aéreo de la Alianza", recalcó Healey.
La decisión se produjo tras la reunión del Consejo del Atlántico Norte, celebrada el pasado miércoles a petición de Polonia, en la que los aliados manifestaron su plena solidaridad con Varsovia.