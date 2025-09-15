ATME reclama mejoras salariales para los militares en el arranque de elaboración de los Presupuestos de 2026

El anuncio por parte del Ejecutivo de que habrá Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026, ha vuelto a poner sobre la mesa las reivindicaciones salariales de los militares. La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha dado un paso al frente y ha enviado una carta a los grupos parlamentarios que integran la Comisión de Defensa tanto en el Congreso como en el Senado, instándoles a considerar su propuesta de actualización de las retribuciones de los efectivos militares.

La Asociación considera que mejorar las condiciones salariales de las Fuerzas Armadas es fundamental para garantizar su operatividad, motivación y la retención del talento.

Señalan que mejorar las condiciones económicas del personal sigue siendo una asignatura pendiente. Y, en en este sentido, subrayan que "Aún sin saber si serán aprobados o incluso presentados, es necesario empezar a trabajar para que se puedan incluir las mejoras que reclaman mayoritariamente los militares de tropa y marinería".

Con esta iniciativa, la asociación busca "corregir la brecha salarial que existe entre el personal militar y otros servidores públicos con responsabilidades y funciones similares". Y, denuncian que los actuales salarios, en especial el de la Escala de Tropa y Marinería, "no compensan adecuadamente la dedicación, la disponibilidad, el riesgo, la movilidad geográfica y la separación familiar que exige la carrera militar".

En este punto, destacan que la falta de competitividad de los sueldos militares frente al sector privado y público hace que muchos jóvenes descarten la carrera militar como una opción viable.

Por ello, ATME insiste en que una remuneración digna es clave para retener a los militares, asegurar su compromiso profesional y el cumplimiento de las misiones nacionales e internacionales. Por todo ello, reitera que invertir en los soldados es, en última instancia, "invertir en la seguridad y defensa del país".

La asociación ha detallado todas sus propuestas a los parlamentarios, y no descarta reuniones con los grupos políticos.

Principales reivindicaciones:

Aumento del Complemento de Empleo: ATME pide un aumento de los niveles de este complemento, afectando fundamentalmente a militares de tropa y marinería y suboficiales, ya que actualmente no pueden alcanzar los niveles máximos estipulados para sus grupos retributivos. Esto busca equiparar sus salarios con los de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado.

Incremento del Complemento Específico: Se propone un aumento lineal de 600 euros (A la cantidad inicial propuesta de 800 euros se le han descontado los 200 euros brutos aprobados en febrero del presente año), al mes para todos los militares en activo y en la reserva. Este incremento se dividiría en 250 euros para el componente general y 350 euros para el componente singular. El objetivo es que las nóminas militares se vayan asemejando a las de la Guardia Civil.

Coeficientes reductores y profesión de riesgo: Solicita que se reconozca la profesión militar como de riesgo, aplicándose coeficientes reductores para que puedan adelantar su edad de jubilación, argumentando que su trabajo es "especialmente penoso, tóxico, peligroso o insalubre".

Mejoras en la situación de reserva: La asociación pide que se establezca un mecanismo para reducir la pérdida de poder adquisitivo del personal de carrera que pasa a la reserva. También solicita que se actualice la asignación del Reservista de Especial Disponibilidad (RED) para que esté acorde con el actual Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Compensación por servicios fuera de horario: Demanda que las horas extra y los servicios realizados fuera de la jornada laboral sean compensados económicamente, y no solo con días de descanso adicional. También pide que se retribuya económicamente el tiempo de «imaginarias» (disponibilidad) y los periodos de descanso en maniobras o ejercicios cuando no se puede regresar al domicilio habitual.

Aumento de las dietas: La propuesta incluye una revisión al alza de las dietas para las comisiones de servicio, ya que las cuantías actuales del año 2002 son de manera clara insuficientes, especialmente para la Escala de Tropa y Marinería.