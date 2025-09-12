Arquimea y GDELS-Santa Bárbara integrarán munición merodeadora inteligente en vehículos de combate
El acuerdo permitirá ampliar las capacidades operativas de los vehículos para llevar a cabo operaciones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR)
GDLS-Santa Bárbara Sistemas y Arquimea han firmado un acuerdo para integrar sus vehículos con sistemas de munición merodeadora inteligente, consolidando la posición de ambos como referentes en innovación y sostenibilidad operativa en defensa, así se anunció en la feria londinense DSEI 2025.
El objetivo del acuerdo es ampliar las capacidades operativas de los vehículos para llevar a cabo operaciones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR), misiones de ataque, contra drones e incluso la creación de enjambres para misiones complejas.
El sistema merodeador podría lanzarse directamente desde el vehículo para poder llevar a cabo las misiones en el escenario requerido, mejorando la rapidez y la seguridad de cada operación.
Arquimea dispone de una amplia familia de sistemas de munición merodeadora diseñados para cubrir diferentes escenarios operativos, con variedad de alcances y autonomías, y la capacidad de integrar múltiples tipos de cargas útiles de acuerdo a las exigencias de cada misión.
Esta flexibilidad permite adaptar los sistemas tanto para operaciones de reconocimiento y vigilancia como para ataque, patrullaje y protección, optimizando el rendimiento según las necesidades tácticas de las fuerzas armadas.
Entre sus productos más destacados se encuentran el Q-Slam-40, enfocado en operaciones de corto alcance y caracterizado por su facilidad de despliegue, ligereza y capacidad de reacción rápida, así como el Q-Slam-100, orientado a misiones de alcance medio, que incorpora inteligencia artificial avanzada (DeepArq) y 120 minutos de autonomía de vuelo, con capacidad para cargas útiles de hasta 4 kg.
Ambos sistemas pueden lanzarse desde plataformas terrestres, aéreas o navales, y operan de manera colaborativa, permitiendo la evaluación de riesgos, la identificación de objetivos en tiempo real y la integración con otros sistemas defensivos, como lanzadores múltiples y mecanismos anti-drones.
Este tipo de sistemas, muy demandados en los escenarios actuales, incorporan tecnología avanzada en inteligencia artificial para la toma de decisiones y la identificación de objetivos. Son capaces de adaptarse a diferentes vehículos y escenarios, lo que proporciona flexibilidad táctica y seguridad operativa.
Arquimea cuenta con una sólida capacidad industrial y tecnológica, permitiéndole suministrar más de 1.000 unidades mensuales de su sistema merodeador Q-Slam-40, diseñado con maquinaria de última generación y procesos especializados para la fabricación a gran escala.
Ha sido integrado exitosamente en el vehículo terrestre no tripulado 8x8 Spectre de la compañía Duma, con un multilanzador de cinco bocas y capacidad para transportar hasta 18 municiones merodeadoras, lo que multiplica la versatilidad y el poder de respuesta en operaciones tácticas.
El director de GDLS-Santa Bárbara Sistemas, Alejandro Page, ha destacado que "la integración de sistemas merodeadores en nuestros vehículos nos permite ofrecer una ventaja fundamental a las Fuerzas Armadas que aumenta la movilidad terrestre con capacidades de ataque con drones inteligentes".
Por su parte, el director general de defensa de Arquimea, Manuel Martín Flórez, ha subrayado que "la colaboración con GDLS-Santa Bárbara para integrar nuestros sistemas merodeadores en sus vehículos terrestres representa un avance significativo en misiones con drones para actuar con mayor autonomía, rapidez y eficacia".
NH90 de España
Igualmente, la compañía española ha firmado acuerdos con otras compañías como Airbus Helicopters para instalar su munición merodeadora Q-Slam-40 en plataformas aéreas, específicamente en los helicópteros NH90 de España. Esta integración amplia el abanico de misiones operativas, incluyendo inteligencia, vigilancia, ataque y coordinación en enjambre desde aeronaves.
Recientemente, Arquimea ha adquirido la firma Perseo, fabricante del dron submarino S-Wise, que fue presentado en la feria DSEI como parte de su estrategia de expansión en sistemas autónomos. Con el S-Wise, la compañía extiende sus capacidades al ámbito naval-submarino, reforzando su catálogo con soluciones de última tecnología para múltiples dominios, desde tierra a mar y aire.