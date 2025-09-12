Arquimea y GDELS-Santa Bárbara integrarán munición merodeadora inteligente en vehículos de combate

GDLS-Santa Bárbara Sistemas y Arquimea han firmado un acuerdo para integrar sus vehículos con sistemas de munición merodeadora inteligente, consolidando la posición de ambos como referentes en innovación y sostenibilidad operativa en defensa, así se anunció en la feria londinense DSEI 2025.

El objetivo del acuerdo es ampliar las capacidades operativas de los vehículos para llevar a cabo operaciones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR), misiones de ataque, contra drones e incluso la creación de enjambres para misiones complejas.

El sistema merodeador podría lanzarse directamente desde el vehículo para poder llevar a cabo las misiones en el escenario requerido, mejorando la rapidez y la seguridad de cada operación.

Arquimea dispone de una amplia familia de sistemas de munición merodeadora diseñados para cubrir diferentes escenarios operativos, con variedad de alcances y autonomías, y la capacidad de integrar múltiples tipos de cargas útiles de acuerdo a las exigencias de cada misión.

Esta flexibilidad permite adaptar los sistemas tanto para operaciones de reconocimiento y vigilancia como para ataque, patrullaje y protección, optimizando el rendimiento según las necesidades tácticas de las fuerzas armadas.

Entre sus productos más destacados se encuentran el Q-Slam-40, enfocado en operaciones de corto alcance y caracterizado por su facilidad de despliegue, ligereza y capacidad de reacción rápida, así como el Q-Slam-100, orientado a misiones de alcance medio, que incorpora inteligencia artificial avanzada (DeepArq) y 120 minutos de autonomía de vuelo, con capacidad para cargas útiles de hasta 4 kg.

Ambos sistemas pueden lanzarse desde plataformas terrestres, aéreas o navales, y operan de manera colaborativa, permitiendo la evaluación de riesgos, la identificación de objetivos en tiempo real y la integración con otros sistemas defensivos, como lanzadores múltiples y mecanismos anti-drones.

Este tipo de sistemas, muy demandados en los escenarios actuales, incorporan tecnología avanzada en inteligencia artificial para la toma de decisiones y la identificación de objetivos. Son capaces de adaptarse a diferentes vehículos y escenarios, lo que proporciona flexibilidad táctica y seguridad operativa.