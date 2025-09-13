Las alternativas aliadas para sustituir al lanzacohetes SILAM y a los misiles Spike: del GMARS a los Akeron contracarro

Las primeras víctimas directas del veto del Gobierno de Sánchez a la tecnología militar israelí se han cobrado esta semana. En la tarde del martes, sin comunicado oficial y quedando reflejado únicamente en el Portal de Contratación del Estado, el programa del lanzacohetes SILAM y la adquisición de los misiles Spike LR2 fueron anulados.

El motivo de la cancelación aportado en la documentación se limita a un "otros", sin más explicación y sin que el Ministerio de Defensa —o la Dirección General de Armamento y Material— se haya pronunciado al respecto.

La anulación de ambos programas llegó sólo unas horas después de que Pedro Sánchez anunciara nueve medidas en apoyo a Palestina y en contra de Israel.

Una de las promesas, conducida por sus socios de Gobierno de Sumar, ha sido la redacción de un Real Decreto donde se ponga negro sobre blanco la prohibición de compra de cualquier tipo de material militar a Tel-Aviv.

Una medida que, teóricamente, se llevaba aplicando desde octubre de 2023, coincidiendo con el ataque de Hamás. Sin embargo, tanto el inicio del programa SILAM como la compra de Spike LR2 —entre otros— se rubricaron en fechas posteriores.

Fuentes oficiales de Defensa han confirmado a EL ESPAÑOL que "el objetivo es la dependencia cero" del material militar israelí.

La retirada del programa SILAM y la cancelación de la compra de los misiles supondrá un importante retraso en la integración de ambas capacidades, ya que desde el Ministerio se encuentran inmersos en la búsqueda de alternativas en otros mercados aliados.

PULS de Elbit Systems durante su presentacióon Izan González Omicrono Madrid

Si bien existen misiles Spike en el inventario de las Fuerzas Armadas españolas, el caso del programa SILAM es varios órdenes más urgente. El Ejército de Tierra desmanteló el último sistema equivalente en 2021, cuando se dieron de baja los lanzacohetes Teruel que llevaban en servicio desde los 80.

Qué hay del SILAM

De forma paralela a la retirada del lanzacohetes Teruel, el Ministerio de Defensa comenzó a trabajar en la búsqueda de una alternativa que proporcionara capacidad de ataque a superficie a corta y media distancia.

Así nació el Sistema Lanzador de Alta Movilidad (SILAM), en cuya pugna por llevarse los 576 millones del contrato público participaron Lockheed Martin con su sistema HIMARS y una UTE de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) y Rheinmetall Expal con el PULS.

El PULS está desarrollado por la compañía israelí Elbit Systems, pero la UTE española había acordado una transferencia plena de la tecnología para adaptarla a las necesidades del Ejército de Tierra.

La adjudicación a EM&E y Rheinmetall Expal se llevó a cabo a mediados de diciembre de 2023, algo más de dos meses después del ataque de Hamás y la consiguiente respuesta de Israel.

Desde entonces, el SILAM ha realizado diversas pruebas de lanzamiento. Según han indicado fuentes del programa a EL ESPAÑOL, la primera unidad de pruebas se entregó a finales de 2024 y el INTA ha realizado diversos ensayos durante la primera mitad de 2025.

La cancelación del programa ha coincidido en el tiempo con la adjudicación de un contrato por parte del INTA para la ejecución de más pruebas durante el último trimestre del año. Licitación que, al cierre de este artículo, continúa vigente.

El INTA, el organismo público dependiente del Ministerio de Defensa, ha decidido no realizar aclaraciones a este medio sobre si el programa de ensayos continuará vigente, tampoco se ha pronunciado ningún portavoz de la cartera liderada por Margarita Robles.

Una vez descartada la opción basada en tecnología israelí, la tarea de la Dirección General de Armamento y Material pasa por la evaluación de diferentes sistemas equivalentes presentes en el mercado. Y que provengan de naciones amigas.

Uno de los sustitutos más directos sería el HIMARS, contendiente junto al PULS durante el proceso de decisión. Se trata de un sistema fabricado por la estadounidense Lockheed Martin que ya ha demostrado sus capacidades en el campo de batalla.

HIMARS expuesto en FEINDEF Izan González Omicrono Madrid

Fuentes conocedoras del programa explicaron a EL ESPAÑOL en 2023 que uno de los motivos del descarte del HIMARS eran los plazos de entrega que Lockheed Martin prometía, mucho más dilatados que la opción israelí.

Tampoco sumaba puntos que la capacidad de llevar munición a bordo es notablemente menor que la del sistema de Elbit Systems.

Este último problema tiene una solución tan reciente como directa. Hace sólo unas semanas, Lockheed Martin y la alemana Rheinmetall probaron con éxito el sistema GMARS. Se trata de una versión europeizada del HIMARS, en el que Rheinmetall proporciona la plataforma y la estadounidense la parte de lanzamiento de cohetes.

La apuesta de Rheinmetall pasa por un emplear chasis de mayor tamaño, resolviendo de un plumazo la relativamente escasa capacidad de albergar munición del HIMARS.

El objetivo último de esta alianza industrial es proporcionar a sus clientes europeos "un sistema de fuego de precisión de largo alcance, de fabricación europea, altamente móvil, con capacidad de supervivencia y versátil".

El GMARS puede equiparse con una carga mejorada de dos misiles ATACMS, cuatro PrSM, doce misiles GMLRS de alcance estándar o doce misiles GMLRS de alcance extendido, según las especificaciones de sus fabricantes.

Primer disparo real del sistema de artillería GMARS Lockheed Martin

El lanzador, basado en un camión 8x8 de la serie de vehículos Rheinmetall HX, ofrece un alto grado de interoperabilidad e intercambiabilidad con los lanzadores M270A2 e Himars desplegados, lo que lo convierte en una solución ideal para las fuerzas militares que operan en Europa.

Además del HIMARS o su versión europeizada GMARS, ha habido otros dos sistemas que se han posicionado como pretendientes para el SILAM. La primera de ellas es la Chunmoo de Corea del Sur y la segunda el Astros brasileño.

Si bien ambos sistemas pueden encajar en cuanto a especificaciones con las necesidades del Ejército de Tierra, el propósito del Ministerio de Defensa, de acuerdo con el resto de la UE y la OTAN, prioriza las opciones de los países miembro de ambas organizaciones.

Spike LR2

Si bien la anulación del SILAM llevaba sobrevolando más de un año, los rumores sobre el Spike LR2 tampoco han sido más halagüeños. El pasado junio, se desveló que el Ministerio de Defensa ya había descartado contar con esta munición de la compañía israelí Rafael, cuya licitación por 285 millones de euros fue articulada mediante su filial española PAP Tecnos.

El del Spike LR2 era un programa que se encontraba muy avanzado. Ya en marzo de 2022 el Ejército de Tierra probó el sistema en unas maniobras llevadas a cabo en San Gregorio (Zaragoza) y versiones más antiguas ya forman parte de la panoplia de misiles disponible.

Dentro de los modelos disponibles comercialmente en Europa, uno de los mejores posicionados son los Akeron de la francesa MBDA.

Militar de la BRIPAC apuntando con el misil antitanque Spike. BRIPAC

Esta familia de misiles "incorpora las últimas tecnologías en cuanto a sensores de imágenes multibanda de alta resolución y ojivas multipropósito". Entre las que se incluyen las soluciones antitanque, antiinfraestructura y antipersonas.

También dispone de enlaces de datos y algoritmos de guiado multimodo basados en técnicas de inteligencia artificial. MBDA cuenta actualmente con tres versiones del Akeron, siendo el MP y LP los que más podrían ajustarse como equivalencia al Spike LR2.

Otra de las alternativas que se manejan es la munición contracarro Javelin, que tan buenos resultados le ha dado a Ucrania en la guerra contra Rusia y se ha erigido como uno de los sistemas de su tipo más utilizados del mundo.

El Javelin está fabricado por Raytheon Technologies y Lockheed Martin, y lleva en servicio desde 1996 en países como Reino Unido, Francia, Ucrania o la propia Estados Unidos.