Así es el Muro de Drones que quiere la UE para protegerse de Rusia: una malla de radares y misiles para derribar amenazas

En la madrugada del miércoles se rompió el tablero. Un total de 19 drones rusos penetraron en el espacio aéreo de Polonia encendiendo todas las alarmas del país europeo y de la OTAN.

Los sistemas radar de las Fuerzas Armadas comandadas desde Varsovia detectaron la incursión y pusieron todos los medios posibles para interceptar las aeronaves enemigas, dejando a su paso daños únicamente materiales debido a los restos de los aparatos derribados.

"Las fuerzas polacas y aliadas monitorizaron docenas de objetivos por radar y, considerando aquellos que podrían representar una amenaza, el Comandante Operacional de las Fuerzas Armadas Polacas decidió neutralizarlos", según explicó el Mando Operativo en una publicación en la red social X.

Las reacciones en cadena han ido sucediendo a lo largo de todo el miércoles. Donald Tusk, presidente de Polonia, ha solicitado la activación del artículo 4 de la OTAN, que permite consultar a los aliados al considerar que su integridad territorial está en peligro.

Desde Ucrania, el presidente Volodímir Zelenski ha indicado que sus sistemas de monitorización detectaron el lanzamiento de 415 drones de varios tipos y más de 40 misiles balísticos y de crucero.

Por otro lado, Rusia se desmarca de cualquier ataque. "El alcance de los vehículos aéreos no tripulados que supuestamente cruzaron la frontera polaca no supera los 700 kilómetros", indican desde la agencia Tass.

"Sin embargo, estamos dispuestos a mantener consultas con el Ministerio de Defensa de Polonia sobre este asunto", enfatizó el Ministerio de Defensa ruso.

Además, lo que más llama la atención es que no se trata de un error puntual a la hora de programar el vuelo de un dron, el hecho de llegar casi a la veintena de aeronaves hace indicar que el ataque es premeditado.

"No fue solo un Shahed que podría considerarse un accidente", recalcó el propio Zelenski. Desde la Unión Europea también apuntan a que la acción podría ser "intencionada".

Un policía polaco observa los restos de un dron en la provincia de Lublin. Reuters

El sobrevuelo de estos drones en espacio aéreo de la UE y la OTAN ha reabierto uno de los grandes programas en los que algunos países del flanco este llevaban trabajando más de un año.

Este es el caso del "Muro de Drones", al que este miércoles se ha referido la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen.

"Debemos invertir en vigilancia espacial en tiempo real, para que ningún movimiento de fuerzas pase inadvertido", ha apuntado en el discurso sobre el estado de la Unión Europea este miércoles en Estrasburgo.

La presidenta también ha indicado el deber de atender el "llamamiento de nuestros amigos bálticos y construir un Muro de Drones".

"Fortalecer la defensa europea"

Miguel Tejeiro, director de Innovación de TRC, ha recalcado a EL ESPAÑOL "la urgencia de fortalecer la defensa europea frente al uso de drones, especialmente con la creación de un “muro antidrones” para defendernos de este tipo de amenazas", coincidiendo con la iniciativa presentada por Von der Leyen.

En su opinión, señaló que el avance tecnológico en drones de largo alcance, como los que emplea Rusia, recalcando que “tenemos que disponer de mecanismos capaces de parar y proteger nuestras posiciones”.

El Geran-2, modelo de drone empleado por Rusia. Archivo

El directivo de TRC ha explicado a este mismo medio que “los drones de gran tamaño, que vuelan a 8.000 pies y pesan más de 300 kilos, pueden ser detectados por radar igual que cualquier avión”, pero advirtió: “La otra amenaza son los drones pequeños, que los radares confunden con aves y que, si bien no llevan explosivos, pueden dañar infraestructuras críticas”.

En este contexto, Tejeiro ha subrayado que “el muro antidrones debe protegernos tanto de los aparatos de alto calibre como de los más pequeños, y desde TRC ofrecemos soluciones avanzadas para ambos casos”.

Además, ha insistido en que “estamos en una situación de riesgo porque nuestros sistemas de defensa no están preparados para ataques de drones gestionados desde miles de kilómetros”.

Al comparar la situación con el sistema antimisiles israelí, Tejeiro concluyó: “Esto sería algo similar, pero específico para drones: son elementos que cambian de ruta y objetivos, y es imprescindible innovar para estar preparados frente a esta evolución tecnológica”.

Del Báltico al mar Negro

"Ellos conocen mejor que nadie la amenaza que representa Rusia", ha afirmado Von der Leyen. "Y no hay duda: el flanco este de Europa protege a toda Europa. Desde el mar Báltico hasta el mar Negro".

Los seis países de la OTAN limítrofes con Rusia —Noruega, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania y Polonia— acordaron en mayo de 2024 la proyección de un muro virtual para impedir que los drones rusos pudieran romper sus dominios aéreos.

"Se trata de algo completamente nuevo: una frontera de drones desde Noruega hasta Polonia, cuyo objetivo sería proteger nuestra frontera con la ayuda de drones y otras tecnologías", según declaró Agnė Bilotaitė, ministra de Interior lituana que ostentó el cargo hasta diciembre del año pasado.

La ministra Bilotaitė enfatizó en que no se trata sólo de la infraestructura física o los sistemas de vigilancia, sino "también el uso de aviones no tripulados y otras tecnologías que nos permitirán protegernos de las provocaciones de los países no amigos".

Radar Lanza-T Ejército del Aire y del Espacio

Si bien cada país cuenta con su propio programa, el concepto común es emplear una malla de sistemas de detección como primera medida para la monitorización de los espacios aéreos.

Uno de los pilares del sistema es el empleo de todo tipo de radares, destacando los instalados en tierra firme y los integrados en aeronaves.

Los primeros, como pueden ser los que se encuentran dentro de los Escuadros de Vigilancia Aérea (EVA) en España, proporcionan centenares de kilómetros de radio de cobertura si se colocan en lugares estratégicos.

Otro de los vectores de detección de amenazas es el radar aéreo. La rama de los drones equipados con radares todavía no está muy avanzada. Hace sólo unos meses, Saab y General Atomics anunciaron su alianza para desarrollar precisamente una aeronave no tripulada con capacidades avanzadas en la monitorización y detección de amenazas aéreas.

Sin embargo, debido a las limitaciones de peso y espacio en los drones, la integración de radares con amplia capacidad de detección ha recaído tradicionalmente en aeronaves convencionales.

Es ahí donde entran los aviones de alerta temprana, conocidos como AWACS. La flota de la OTAN cuenta actualmente con 14 de estos aparatos que monitorizan continuamente el espacio aéreo de la Alianza Atlántica y podrían servir como plataformas radares para el Muro de Drones.

Avión E-3A Sentry AWACS de la OTAN Timothy A. Gonsalves vía Wikimedia

Otro de los vectores de la detección de amenazas aéreas pasa por el espacio. Algunas constelaciones de satélites ya operativas son capaces de proporcionar información sobre movimientos de aeronaves empleando técnicas de IA para identificar las amenazas.

Una de las tecnologías que más están evolucionando en los últimos años y que se relacionan con el sector de los drones son los HAPS. Los High Altitude Platform Station —o, simplemente, Plataforma de Gran Altitud— son aeronaves no tripuladas especialmente diseñadas para permanecer en la atmósfera durante días o semanas.

Pueden sobrepasar los 20.000 metros de techo de vuelo y estar equipadas con todo tipo de sensores para la monitorización de fronteras, misiones de inteligencia y, en el caso del Muro de Drones, poder proporciona información sobre movimientos de amenazas aéreas.

Los interceptores del muro

Existen diferentes formas para contener un ataque con munición merodeadora o drones kamikaze. El más habitual es el uso de los conocidos como sistemas cinéticos, es decir, el empleo de armamento para derribar físicamente a estas aeronaves no tripuladas. Estas contramedidas puede abarcar desde ametralladoras de gran calibre, cañones antiaéreos y hasta misiles tierra-aire.

Entre estos últimos, una de las soluciones más utilizadas por Ucrania para contener los bombardeos de Rusia a lo largo de los más de tres años de guerra ha sido el sistema antiaéreo Hawk. Este se compone de un total de 6 lanzadores, cada uno de los cuales puede desplegar un misil interceptor, además del resto de sistemas de detección y el puesto de mando y control.

Los interceptores Hawk, que pesan unos 630 kilos, son misiles semiactivos, es decir, que necesitan datos de un radar iluminador. Este se encarga de proporcionar en tiempo real la información de vuelo, así como la distancia, la altitud, la orientación y la dirección de las aeronaves o misiles enemigos, tanto a la unidad de control como a los lanzadores y al misil. Por su parte, el radar de adquisición tiene un alcance de hasta 120 km de distancia y 80 km en altura.

Lanzamiento de misiles interceptores del sistema Hawk Wikimedia

Otra técnica de contramedidas contra drones está relacionada con las armas láser y sistemas de

microondas, capaces de destruir o inutilizar las aeronaves del enemigo sin causar daños colaterales. Entre sus principales ventajas está el hecho de que pueden ser utilizados contra múltiples blancos prácticamente de manera simultánea.

Muchos de estas soluciones todavía se encuentran en fase de desarrollo, pero, entre las más avanzadas, se encuentra el DragonFire de la empresa francesa MBDA, un sistema láser que la Royal Navy de Reino Unido ha elegido para equipar a sus buques.

Desde el fabricante galo han destacado que su desarrollo permite enfrentar amenazas a la velocidad de la luz y a un bajo coste, dado que no precisa munición convencional. Además, no solo está ideado para derrotar drones sino que también podría ser efectivo contra aviones, misiles y pequeñas embarcaciones.

En este sentido, el éxito del láser no radica exclusivamente en la completa destrucción del objetivo, dado que también podría ser útil para desactivar partes clave de la amenaza, como los sensores o la propulsión.

Sistema microondas para derribar drones Leonidas

En cuanto a sistemas de microondas, es Estados Unidos el que lleva la delantera en su desarrollo. Recientemente, el Pentágono puso a prueba el sistema Leónidas, desarrollado por la empresa Epirus, un arma de microondas de alta potencia diseñada para neutralizar enjambres de drones y misiles en vuelo.

Esta solución emplea un haz de microondas capaz de incapacitar los circuitos electrónicos de numerosas aeronaves simultáneamente, derribándolas sin necesidad de realizar disparo alguno. El mismo se basa en tecnología de nitruro de galio en estado sólido, lo que permite una alta potencia de salida y eficiencia energética en un sistema compacto y fácil de transportar, lo que permite su despliegue allí donde sea necesario.

El sistema ha sido suministrado a Ucrania, donde se ha utilizado con éxito contra enjambres de drones rusos, siendo capaz de proteger infraestructuras críticas y posiciones militares en tiempo real gracias a su rápida reorientación y despliegue.