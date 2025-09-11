Gwyn Jenkins, nuevo jefe de la Marina Real británica: "La disuasión nuclear es nuestra máxima prioridad" Sir Gwyn Jenkins Ministerio de Defensa británico

Dentro de la feria de defensa DSEI que se celebra estos días en Londres, el general Sir Gwyn Jenkins describió sus intenciones durante su primer discurso público como jefe de la Marina Real británica con un mensaje muy claro.

"Mi misión es preparar a la Marina Real para el combate en los próximos cuatro años", dijo en la tercera frase de su discurso.

"Nos enfrentamos a un mundo cada vez más disputado e impredecible, en el que los rápidos avances tecnológicos están transformando la guerra", aseveró.

El general de la Royal Navy describió los diferentes desafíos a los que se enfrenta el país europeo: "la agresión rusa que amenaza a nuestro continente, la intensificación de la competencia estratégica, la proliferación de ideologías extremistas, la transformación tecnológica de la guerra y la actividad estatal hostil".

Sir Gwyn Jenkins también ha mencionado que el ámbito marítimo, el mar y las rutas navales "siguen siendo la piedra angular de la seguridad nacional y el crecimiento económico" de Gran Bretaña.

Sir Gwyn Jenkins, jefe de Estado Mayor de la Marina británica Ministerio de Defensa de Reino Unido

"Hoy en día, la Marina Real británica protege este ámbito para que los alimentos, la energía, los bienes y los datos fluyan sin trabas a nuestra vida diaria".

El nuevo general también ha enunciado las prioridades más inmediatas: nuclear, innovación, liderazgo y agilidad.

"La disuasión nuclear es nuestra máxima prioridad, y requiere un esfuerzo de toda la fuerza en submarinos, infraestructura y fuerzas de protección", ha asegurado Sir Jenkins.

Otro de los puntos en los que ha insistido durante su discurso ha sido la inversión en defensa, un aspecto en el que Reino Unido se comprometió a alcanzar el 5% del PIB en 2035, en coordinación con el resto de países de la OTAN.

"Una inversión centrada en la letalidad, la preparación, el almacenamiento de municiones y la innovación tecnológica", ha asegurado.

Apuesta por sistemas no tripulados

"Juntos reimaginaremos la Royal Navy como una nueva Armada híbrida", ha explicado durante su intervención.

El objetivo es pasar a una "flota dispersa pero conectada digitalmente" compuesta de plataformas tripuladas, no tripuladas y autónomas "que redefinirán el poder militar marítimo".

De esta forma, las Fuerzas Armadas británicas se centrarán en el desarrollo de buques de guerra autónomos para colocar a la Marina "a la vanguardia".

"Queremos [que la industria] se convierta en el principal exportador mundial de buques autónomos, además de construir los mejores buques de guerra del mundo", ha afirmado. "Esto no es una aspiración para un futuro lejano. Es una necesidad ahora".

Con este movimiento, el general pretende crear una "flota más grande y letal, con mayor agilidad y resiliencia, y es un movimiento que comenzará mientras sea el Primer Lord del Mar".

"Para lograrlo, nos guiaremos por un principio simple pero contundente: 'sin tripulación siempre que sea posible; con tripulación sólo cuando sea necesario'".

El pronóstico es que Reino Unido tendrá "Alas Aéreas Híbridas para finales de esta década, liderando a las naciones de la OTAN en una nueva forma de guerra aérea desde el mar".

Para cuando el Grupo de Ataque de Portaviones regrese al Indopacífico para su próximo despliegue, las aeronaves desplegadas serán "una fusión de plataformas tripuladas y no tripuladas, optimizadas para la velocidad, la supervivencia, la adaptabilidad y la potencia de combate".