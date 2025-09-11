Tres embarcaciones españolas del Grupo Dédalo 25 realizan un aprovisionamiento con un buque de la US Navy

El Grupo de Combate Expedicionario Dédalo 25-3 partió el pasado 28 con el rumbo puesto en la travesía del océano Atlántico. Cuando se cumplen casi dos semanas de navegación, los marineros de la Armada española han realizado una maniobra de aprovisionamiento con el buque Leroy Grumman, perteneciente a la Marina estadounidense.

Tal y como indican desde el Estado Mayor de la Defensa (EMAD), lo que realmente han realizado es un abastecimiento doble, que ha surtido de combustible, de forma simultánea, a las fragatas Almirante Juan de Borbón y Canarias por ambas bandas del buque de la flota americana.

Para finalizar, según explican, se realizó otra maniobra de petroleo con el buque de asalto anfibio Galicia, igualmente perteneciente al Grupo de Combate.

Despliegue de la formación del Dédalo 25 en aguas del Atlántico Emad

"Esta actividad operativa conjunta refuerza la interoperabilidad de las unidades del Dédalo 25 con buques de otras marinas aliadas", señalan desde el EMAD.

De esta forma, el despliegue del Dédalo 25-3 "contribuye a mejorar la preparación de las unidades en el ámbito OTAN, además de impulsar los procedimientos operativos entre aliados y reforzar la coordinación táctica entre buques de diferentes nacionalidades".

Ahora, los buques españoles del Grupo de Combate Expedicionario Dédalo 25-3 continúan su navegación en demanda del continente americano para su próxima participación en la actividad internacional UNITAS, organizada por la US Navy.

Por otro lado, informan desde el EMAD, y conforme a los principios de la Carta de Naciones Unidas, el Dédalo 25-3 demuestra así su compromiso con la paz y seguridad internacionales.

"Pues este esfuerzo español contribuye a asegurar la libertad de movimiento marítimo y del espacio aéreo internacional, así como a la defensa de los intereses de nuestro país en el mundo".

La agrupación está encabezada por el buque de asalto anfibio LPD Galicia (L-51), acompañado por las fragatas Almirante Juan de Borbón (F-102) y Canarias (F-86).

A ellos se suma el Buque de Aprovisionamiento en Combate Cantabria, pieza clave para garantizar el suministro de combustible y material durante la navegación.

Cada uno aporta un valor añadido único. El Galicia se convierte en el corazón anfibio de la misión, al llevar a bordo un Batallón Reforzado de Desembarco de Infantería de Marina, además de dos helicópteros SH-60F preparados para el transporte de tropas.

La fragata Canarias, por su parte, refuerza la capacidad de vigilancia y defensa con un helicóptero SH-60B especializado en la lucha antisubmarina y de superficie.

Además, para garantizar la seguridad en alta mar, el grupo cuenta también con el apoyo de dos Equipos Operativos de Seguridad (EOS): uno del Tercio del Sur y otro de la Unidad de Seguridad de Canarias, desplegados respectivamente en la Canarias y el Galicia.

Gracias a esta combinación de capacidades —anfibias, aeronavales y de seguridad— la agrupación se presenta como una fuerza versátil, moderna y preparada para afrontar cualquier desafío, mostrando no solo la capacidad de la Armada Española, sino también su compromiso con la cooperación internacional y la defensa colectiva.