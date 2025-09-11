"El aumento del gasto en defensa en la UE genera nuevas oportunidades de inversión", según el fondo Tikehau Capital

La industria de defensa europea afronta desafíos importantes por su fragmentación, la dependencia de EE.UU. y la necesidad de una consolidación que le permita competir en el escenario global. Sin embargo, como destaca Fabien Roualdes, Co-Head de Aerospace & Defense en Tikehau Capital y gestor del fondo Tikehau AAP2, “el aumento de los presupuestos de defensa y el cambio en los criterios ESG abren nuevas oportunidades de inversión”.

Las tendencias actuales en Europa favorecen la inversión en proyectos estratégicos de defensa y el fortalecimiento del tejido industrial del continente. El interés inversor en el sector de defensa no deja de crecer y cada vez son más los fondos especializados que apuestan por este ámbito estratégico.

Entre ellos destaca Tikehau Capital, uno de los referentes internacionales del sector, presente en España desde 2017 y con inversiones focalizadas en descarbonización, aeronáutico y defensa, ciberseguridad y agricultura regenerativa, según ha destacado Roualdes, en un encuentro con los medios.

Tikehau Capital acompaña el crecimiento acelerado del sector defensa, impulsado por el aumento de los presupuestos europeos y la consolidación de compañías estratégicas. “Llevamos años apostando por estos sectores, con varios fondos avanzados y numerosas inversiones aprobadas”, ha asegurado el gestor del fondo.

Para este experto francés, "el mundo está entrando en una nueva era de unilateralismo, con la multilateralidad debilitada y el liderazgo de EE.UU. en la protección de intereses propios. La competencia entre potencias (EE.UU., Rusia, China, India) se intensifica".

En este sentido, ha resaltado que Rusia representa una amenaza significativa, especialmente por su capacidad nuclear y su presupuesto de defensa ajustado por poder adquisitivo, comparable al de Europa. Solo el 18% del presupuesto de defensa europeo se destina a productos europeos, pero se prevé que este porcentaje aumente en los próximos 5 a 10 años, impulsando la industria europea de defensa".

En su intervención, Roualdes destacó que, a su juicio, el aumento de los presupuestos de defensa se ha convertido en un consenso político en Europa. También advirtió que uno de los grandes problemas de la industria de defensa europea es su fragmentación.

“Hoy tenemos un ejemplo muy claro: existen hasta diez versiones diferentes de artillería de 155 mm que se han enviado a Ucrania. Esta diversidad, lejos de ser una ventaja, complica la logística y reduce la eficiencia en el campo de batalla”, señaló.

"La consolidación de capacidades industriales es esencial para mejorar la cooperación y la eficacia en Europa, aunque reconoce que este proceso “llevará tiempo”, ha asegurado.

Como inversor y experto en el sector, destaca que “los presupuestos de defensa están creciendo y, aunque en el corto plazo seguimos comprando mucho material a Estados Unidos, a largo plazo Europa tendrá que potenciar sus propios campeones industriales”.

"Europa sigue claramente dependiendo de Estados Unidos para su defensa: actualmente, solo el 18 % del presupuesto militar europeo se destina a la adquisición de productos fabricados en Europa, mientras que el grueso de la inversión termina en proveedores estadounidenses", ha subrayado.

Roualdes también ha resaltado el papel ejemplar de Airbus como "un caso de éxito industrial europeo" porque apostó, desde el principio, por un único producto y una colaboración entre países, "lo que permitió alcanzar economías de escala y construir una cadena de suministro robusta”.

En su opinión, este modelo debe replicarse en otros sectores, como el naval y el terrestre, para fortalecer la autonomía estratégica del continente, donde "Se prevén megafusiones en los próximos 5-10 años para crear campeones europeos en todos los sectores".

Por otro lado, ha avanzado que, aunque los drones han adquirido un papel relevante en los conflictos modernos, especialmente el de Ucrania, los expertos advierten que “no reemplazarán completamente a las fuerzas aéreas tradicionales”, ya que la guerra sigue exigiendo capacidades tecnológicas, humanas y estratégicas que los sistemas no tripulados aún no pueden cubrir por sí solos.

Presupuestos de defensa en Europa

Aunque algunas autoridades han anunciado la meta de destinar un 5% del PIB a defensa y seguridad, en la práctica esta cifra se desglosa, según su opinión, en dos partes: "aproximadamente 3,5% del PIB corresponde estrictamente al gasto militar, mientras que el 1,5% adicional se reserva para infraestructura y protección de otros sectores estratégicos".

Este nuevo objetivo, pactado en la reciente cumbre de la OTAN en La Haya, representa un desafío para la mayoría de los países europeos, que "se sitúan en el 2% del PIB, equivalente a 380 mil millones. Un aumento al 3% para 2030 representaría un incremento del 75%", quizá por eso, "algunos inversores consideran realista el 3% y no cuentan con el 5% en sus proyecciones".

Por ello, ha recordado que "la integración industrial y la especialización temática son claves para el futuro competitivo del sector". Y ha advertido que “la consolidación industrial es absolutamente crucial. Si no se avanza en este camino, Europa seguirá dependiendo de Estados Unidos y no logrará desarrollar los mejores productos posibles”.

Impacto en el mercado ibérico

Desde su llegada a la Península, Tikehau Capital ha invertido más de 800 millones de euros en operaciones de deuda privada. Además, lidera desde Iberia su estrategia paneuropea de Real Estate Value-Add, con operaciones en España y Portugal a través de vehículos como Almond Core Center.

La firma ha reforzado su presencia en España y Portugal con varias operaciones clave, en julio de 2025 lideró una ampliación de capital de 1.000 millones de euros en Egis, compañía global de infraestructuras y movilidad sostenible.

Para Rafael Pinedo, director ejecutivo de Private Equity de Tikehau Capital en Iberia, ha subrayado el papel de las compañías europeas en los sectores económico y de defensa, puntualizando que “muchas de las empresas no tienen participación directa del Estado”.

Rafael Pinedo, director ejecutivo de Private Equity en Tikehau Capital Iberia, ha destacado que “existen grandes campeones nacionales, con cadenas de suministro y proveedores de todos los tamaños, donde se avecina un proceso de consolidación”. Precisamente, ha recalcado, “ahí estamos impulsando nuestra inversión, focalizada en la integración de las cadenas tanto en economía como en defensa”. El director ejecutivo de la firma en España y Portugal, ha asegurado que “la configuración de nuestros socios, el conocimiento y la cartera de participadas nos da una ventaja diferenciadora frente a otros gestores”. Y concluyó su intervención con un mensaje claro sobre el futuro del sector: “La industria de Defensa no está donde debería; hay que dotar de medios a las compañías y reforzar sus cadenas de suministro para que puedan alcanzar ese nivel”.

Modelo con visión europea

Tikehau Capital, gestora global de activos alternativos fundada en París en 2004, estructura su negocio en cuatro pilares: crédito, activos reales, capital privado y mercados de capitales. El grupo se distingue por conectar el capital privado con la economía real, apostando por sectores estratégicos para Europa.

Con esta estrategia, la firma continúa expandiéndose en la región ibérica, consolidarse como inversor de referencia en Iberia, impulsando proyectos empresariales que generen impacto positivo y favorezcan un modelo económico más competitivo y sostenible.

Actualmente, gestiona 50.600 millones de euros con un equipo de 750 profesionales en 17 países, de los cuales 20 trabajan en Madrid desde 2017.