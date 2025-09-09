Radares, drones y tecnología naval: las empresas españolas aterrizan en Londres para exhibir músculo industrial

Las capacidades de la industria militar española son reconocidas en todo el mundo. Ahora, con el prestigio obtenido a base de innovación y talento, el sector busca ganar protagonismo en el mercado internacional. Con la vista puesta en ese objetivo, varias empresas nacionales han aterrizado en Londres para, en el marco de la nueva edición de la feria DSEI, exhibir no solo sus últimos desarrollos tecnológicos sino también su músculo productivo e industrial.

Una de las compañías que dirá presente en el evento londinense, que comienza este martes y se extenderá hasta el próximo viernes, es Indra. La multinacional liderada por Ángel Escribano presentará en la capital británica su familia de radares tácticos, como los sistemas MTR, capaces de cubrir múltiples misiones incluida la vigilancia a largo, medio y corto alcance y operaciones contrabatería.

La compañía española también hará gala del Lanza LTR-25, un radar de rápido despliegue. Actualmente, este sistema es operado la Royal Air Force (la fuerza aérea del Reino Unido), miembros de la OTAN y otros muchos países.

De igual manera, Indra exhibirá sus productos para vehículos y carros de combate. Entre ellos, el radar Nemos de barrido electrónico activo, que dota a las unidades de capacidad para detectar e identificar la trayectoria de amenazas a baja altura, como pueden ser misiles, drones, munición merodeadora o proyectiles hipersónicos.

Por otro lado, la empresa mostrará mostrará su periscopio panorámico de siguiente generación, completamente digital, que potencia la detección de blancos y se integra completamente con el sistema de combate de los carros Leopard.

"Reino Unido es para nosotros una geografía estratégica, por lo que queremos poner a su disposición todas estas soluciones y convertirnos en un aliado tecnológico e industrial para su seguridad y su defensa", ha subrayado Teresa Cabezón, directora Comercial Internacional de Defensa de Indra.

El británico es un mercado prioritario en el plan estratégico Leading the Future de Indra. La compañía ya cuenta con más de 200 profesionales en Reino Unido -que prevé elevar a 1.000-, como también centros de trabajo distribuidos por todo el territorio del país especializados en comunicaciones, defensa aérea, simulación, entrenamiento, tráfico aéreo y espacio.

Radares de Indria Indra

Otra de las empresas españolas que sacarán a relucir sus capacidades en Londres será Navantia. El astillero público aprovechará la feria londinense para exponer su hoja de ruta tras la adquisición, el pasado enero, de la firma Harland & Wolff, donde la empresa acometerá la construcción de tres buques de apoyo logístico para la Royal Navy.

En este sentido, desde Navantia han subrayado que su estrategia abarcará el uso de las últimas tecnologías en herramientas digitales de construcción naval, la modernización de las instalaciones del astillero británico, la formación de sus empleados y una cultura de innovación continua.

"Nuestra presencia en DSEI destacará la contribución única de Navantia UK al ecosistema de defensa y construcción naval del Reino Unido", ha afirmado Donato Martínez, CEO de Navantia UK.

"Desde el diseño hasta la entrega, estamos desarrollando capacidades y aumentando la capacidad para apoyar las ambiciones de defensa del gobierno, asegurando que el aumento del gasto en defensa genere valor real a través de empresas británicas y cree un dividendo de defensa significativo", ha añadido Martínez.

Buque de apoyo logístico que Navantia construirá para Reino Unido Navantia

Por su parte, el Grupo Oesía también volará hasta Londres para dar cuenta del grueso de los productos de sus cinco marcas -Tecnobit, Cipherbit, UAV Navigation, Inster y Oesía Networks- en "áreas clave para enfrentar los nuevos desafíos de seguridad y defensa". Entre las soluciones que expondrá en la feria destacan sus cámaras optrónicas, así como sus sistemas avanzados de guiado, navegación y control.

En el ámbito de las comunicaciones, Oesía presentará Cerberus, su sistema criptográfico para proteger comunicaciones críticas en entornos hostiles y el terminal satelital Foldsat, "único en Europa con certificación Eutelsat OneWeb y homologado bajo estándares OTAN", según han destacado desde la compañía.

Munición merodeadora

Arquimea ha elegido Londres como escaparate para mostrar su munición merodeadora submarina S-WISE. Este vehículo no tripulado permite llevar a cabo misiones de detección, localización y neutralización de objetivos, así como misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento.

El S-WISE posee hasta 24 horas de autonomía, puede alcanzar velocidades superiores a los nueve nudos y cubrir unas 85 millas náuticas de distancia. Arquimea presentará este sistema en DSEI tras adquirir Perseo Techworks, compañía líder en el desarrollo de vehículos autónomos navales.

WhatsApp Image 2025-09-08 at 17.03.17

Esta solución submarina completa la propuesta de Arquimea para el sector naval

junto a Kronos, embarcación de superficie tripulada remotamente que posibilita el desarrollo misiones de medio alcance navales de forma segura y eficiente, reforzando la superioridad marítima con alta precisión y adaptabilidad.

Asimismo, la firma exhibirá su sistema merodeador inteligente de medio alcance Q-SLAM-40, capaz de permanecer en vuelo durante 120 minutos y de transportar cargas útiles de hasta cuatro kilogramos. El mismo está equipado con la tecnología DeepArq, una plataforma de Inteligencia Artificial que permite el vuelo colaborativo y la toma de decisiones de manera autónoma.

Por otro lado, para misiones de corto alcance, la compañía enseñará el Grifo, un dron terrestre 8x8 -basado en el diseño de la firma DUMA- que integra cinco lanzadores de la munición merodeadora ligera Q-SLAM-40.

Este multilanzador modular, destacan desde Arquimea, puede embarcarse con facilidad en todo tipo de plataformas terrestres, con el fin de aportar mayor versatilidad y más capacidad en operaciones con sistemas merodeadores.