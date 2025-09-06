Las 10 empresas que más negocios hicieron con Defensa entre 2022 y 2024: 8.878 millones de euros en tres años

Airbus, Rheinmetall Expal, Escribano, Kongsberg, Indra, MBDA, Pap Tecnos, Iturri, Santa Bárbara y Pilatus Aircraft fueron las compañías que lograron mayores adjudicaciones de contratos para equipamiento del Ministerio de Defensa en los últimos tres años.

En concreto, estas 10 empresas de la industria de defensa concentraron contratos por un importe de 8.878 millones de euros, que representan aproximadamente un 83,23% de los 10.667 millones contratados en este trienio por los principales departamentos del ministerio que dirige Margarita Robles.

Así lo refleja un informe especial del Observatorio de Seguridad Nacional de Opina 360, perteneciente al Grupo Redondo, cuyo CEO es Iván Redondo, antiguo director de Gabinete del presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

Bajo el título “Rearme 2022-2024”, el documento examina cómo han influido las inversiones en nuevo equipamiento en la industria española de seguridad y defensa a lo largo de esos años.

El análisis se enmarca en un contexto muy concreto: el aumento del gasto militar en España debido a la guerra en Ucrania y a los compromisos adquiridos tanto con la Unión Europea como con la OTAN.

El informe recoge, de forma detallada, todas las adjudicaciones realizadas por los principales organismos que gestionan materiales y tecnología en el ámbito militar.

Estas compras abarcan a la Dirección General de Armamento y Material, los mandos de Apoyo Logístico de los tres ejércitos, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) y la Jefatura de Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica.

Detalle de los adjudicatarios

El primer puesto lo ocupa Airbus, con 2.628 millones de euros, que suponen prácticamente una cuarta parte (24,6%) del total de las adjudicaciones del periodo. La razón principal se encuentra en el contrato de suministro de 16 aviones C295 para la sustitución de los aviones de patrulla y vigilancia marítima, que se cerró por 1.655 millones de euros.

Entre las 65 adjudicaciones realizadas a esta compañía también destacan un contrato de 495 millones para la adquisición de nueve sistemas SIRTAP –que incluye 27 drones y nueve estaciones de control en tierra- y otro de 106 millones destinado a suministros y servicios para el sostenimiento y la entrada en servicio de los helicópteros NH90.

NH90 NFH con radar en la parte inferior del fuselaje Airbus

Rheinmetall Expal Munitions es el segundo mayor adjudicatario, concentrado en el suministro de munición, que le ha reportado 59 contratos por importe de 1.048 millones de euros, el 9,8% del total del periodo.

Las dos principales adjudicaciones de esta filial del grupo alemán Rheinmetall corresponden a la adquisición de proyectiles de 155 mm, por 209 y 205 millones de euros.

El tercer puesto en volumen de contratos lo ocupa la empresa Escribano Mechanical & Engineering, que entre 2022 y 2024 ha conseguido 22 adjudicaciones por un valor total de 737 millones de euros, lo que representa casi el 7% del gasto total analizado.

Su proyecto más importante es el desarrollo del Sistema de Lanzacohetes de Alta Movilidad (SILAM), en el que trabaja junto a Rheinmetall Expal. Solo este contrato ya suma 697 millones de euros, es decir, prácticamente toda la facturación que la empresa concentra en este periodo.

El grupo noruego Kongsberg aparece en cuarta posición, con 498 millones de euros adjudicados, fundamentalmente gracias al contrato de suministro y servicio para la modernización del sistema antiaéreo Nasams, que supone casi 496 millones.

Indra se encuentra en quinta posición de la clasificación de adjudicatarios, con cerca de 445 millones de euros, el 4,2% del total del periodo. No obstante, este grupo es el que recibe mayor número de contratos entre los principales proveedores del Ministerio de Defensa, con 265 millones.

Lanzamiento misil NASAMS Raytheon

Entre ellos, los más relevantes son la modernización y actualización de los centros de mando de control de tráfico aéreo militar, por importe de 66 millones de euros, y la implantación del sistema de identificación aérea IFF 5/S, por valor de 62 millones.

En estas cifras de Indra se incluyen las adjudicaciones a Deimos Space, propiedad de Indra desde octubre de 2024, pero no las participaciones del grupo en diversas uniones temporales de empresas, que sumarían 18 contratos por importe de 130 millones de euros.

Las cinco restantes

La sexta posición del ranking ha sido para MBDA. La empresa de origen francés obtuvo, en 2023, un contrato por 325 millones de euros para la entrega de 522 misiles Mistral 3. Este armamento superficie-aire será clave para la modernización de la defensa antiaérea de corto alcance española.

Le sigue la filial local de la compañía israelí Rafael, Pap Tecnos, con la que, en noviembre de 2023, la Dirección General de Armamento y Material (DGAM) cerró un acuerdo por misiles anticarro Spike LR2 por valor de 287,5 millones de euros.

Lanzamiento de un misil Mistral Ejército de Tierra Omicrono

Sin embargo, como consecuencia del veto impuesto por el Ministerio de Defensa a la tecnología militar procedente de Israel, no será el modelo Spike el que finalmente adquieran las Fuerzas Armadas, dejando a Pap Tecnos fuera del programa.

En octava posición figura Iturri que, tras ganar la licitación en 2024, será la responsable de entregar al Ejército de Tierra las 4.500 unidades del llamado Vehículo Militar Todoterreno Táctico (VMTT), los sustitutos del histórico Aníbal. La firma sevillana recibirá 217 millones por este contrato, aunque el documento de Opina 360 señala en algo más de 263 millones de euros el dinero obtenido por la compañía por sus acuerdos con Defensa, gracias a un total de 46 adjudicaciones.

A continuación, Santa Bárbara Sistemas, propiedad del gigante estadounidense General Dynamics, se ha embolsado cerca de 251,5 millones de euros mediante 28 adjudicaciones. Entre ellas, el mantenimiento de los carros de combate Leopard 2E (105 millones), la modernización de los obuses de 155 mm (36 millones) y la actualización de los vehículos Piraña fase III de la Infantería de Marina (14,3 millones).

Cierra la lista Pilatus Aircraft. La empresa suiza, fabricante del nuevo avión de instrucción en el que aprenden a volar los futuros oficiales del Ejército del Aire, ha recibido 240 millones de euros, entre 2022 y 2024, según el citado informe.