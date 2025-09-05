Estados Unidos enviará 10 cazas F-35 a Puerto Rico mientras la tensión con Venezuela no para de incrementarse

Acompañando al despliegue naval ordenado por Trump para "luchar contra el narcotráfico venezolano", el Departamento de Defensa estadounidense ha desplegado algunos efectivos aéreos relevantes a la zona caribeña, empleando Puerto Rico como centro de operaciones avanzado.

Tal y como recoge Reuters, Estados Unidos enviará 10 cazas F-35 al territorio insular para proporcionar soporte aéreo a las operaciones contra los cárteles de la droga de la zona.

Las fuentes mencionadas por el mismo medio explican que la decena de aeronaves de combate se envían para "realizar operaciones contra organizaciones narcoterroristas designadas que operan en el sur del Caribe".

En la noche del martes, el Pentágono informó haber hundido una lancha que se estaba empleando para el transporte de estupefacientes utilizando armamento. Siendo esta la primera operación táctica llevada a cabo en la región.

Tan sólo unas horas después, dos cazas F-16 venezolanos sobrevolaron el destructor USS Jason Dunham, uno de los buques insignia del despliegue naval de la Casa Blanca.

"Hoy, dos aeronaves militares del régimen de Maduro volaron cerca de un buque de la Marina de Estados Unidos en aguas internacionales", según ha informado el Pentágono.

"Esta maniobra altamente provocadora fue diseñada para interferir con nuestras operaciones contra el narcoterrorismo", aseguran.

Desde el mismo Departamento de Defensa recomiendan al "cártel que gobierna Venezuela" que no realice ningún esfuerzo adicional para "obstruir, disuadir o interferir" con las operaciones que están realizando, también en aguas internacionales.

La tensión ha ido creciendo en los últimos días y, vistos los nuevos movimientos estadounidenses y venezolanos, todo apunta a que seguirán esta misma senda los próximos días.

Los F-35 son uno de los cazas más avanzados del mundo y espina dorsal de la proyección de fuerza aérea de Estados Unidos. Las aeronaves tienen previsto recalar en Puerto Rico a finales de la próxima semana.

Casi al mismo tiempo que anunciaban el envío de los cazas, Reuters ha publicado una foto de un dron Reaper rodando en el Aeropuerto Rafael Hernández de Puerto Rico.

Dron Reaper en Puerto Rico Ricardo Arduengo Reuters

La isla, cuyo estatus legal es el de un Estado Libre Asociado a EEUU, se encuentra a menos de 1.000 kilómetros de la costa venezolana. Los drones Reaper están especializados en misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento.

Actualmente y que se haya publicado oficialmente, Estados Unidos cuenta con 7 barcos de guerra, un submarino nuclear y un total de 4.500 efectivos desplegados en la región caribeña.

El personal del Cuerpo de Marines y de la US Navy ha estado realizando maniobras de entrenamiento anfibio y operaciones de vuelo en el sur de Puerto Rico en los últimos días. Además, en julio, también realizaron maniobras similares de desembarco.

La acumulación de tropas en la región ha sido vista por Maduro como una amenaza abierta. Tanto ha sido así, que ha hecho un llamamiento a la población para formar parte de una nueva milicia que ha superado los 4 millones, según algunas fuentes.

Pete Hegseth, secretario de Defensa de EEUU, ha acusado a Maduro de ser "un capo de un narcoestado".

En unas declaraciones realizadas este mismo jueves, el propio Hegseth defendió el ataque letal ejecutado el martes contra la pequeña embarcación, que dejó 11 muertos. Prometió también que las actividades de este tipo continuarían durante los próximos días y semanas.