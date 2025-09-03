La Infantería de Marina exhibe sus capacidades en el 'Eagle Flight 25': fuego real con morteros de 81 mm en Rumanía

La Fuerza de Infantería de Marina española integrada en el Forward Land Forces Battle Group (FLF BG), desplegado en Rumanía, al mando del Comandante de la Fuerza Expedicionaria de Infantería de Marina (FIMAR R-II), Rafael Mena López, inicia la última fase del ejercicio Eagle Flight 25 de la OTAN, que se prolongará hasta el 7 de septiembre, y que lleva varias semanas desarrollándose en las instalaciones del Joint National Training Center (JNTC).

Concretamente, desde el 1 de septiembre están desarrollando el ejercicio Eagle Strike, donde se implementarán prácticas de fuego real con los sistemas MLRS y CAESAR de las fuerzas francesas.

Se trata de un ambicioso ejercicio multinacional de la OTAN, planeado por la Multinational Division South East (MND-SE) y ejecutado íntegramente por el FLF BG, y junto a las tropas españolas han participado compañías de integración francesas, belgas, portuguesas, rumanas, polacas y macedonias.

El citado adiestramiento, desarrollado en el campo de tiro de Cincu, tiene como objetivo principal reforzar la interoperabilidad entre las unidades de la Multinational Division South East y del Forward Land Forces Battle Grou.

Además, el subgrupo táctico mecanizado español, bajo el mando del capitán Raúl Inchaurraga Marín, también llevará a cabo ejercicios de tiro con todos sus sistemas de armas, que será una de las últimas oportunidades de adiestramiento antes del ejercicio principal del semestre, el Dacian Fall 2025.

Desde el Estado Mayor de la Defensa subrayan que el citado ejercicio Eagle Flight 25 se ha estructurado en tres fases semanales continuadas.

En la primera se llevó a cabo el ejercicio Eagle Thunder, que incluyó un recorrido de tiro conjunto entre las compañías mecanizadas española y francesa, con el apoyo de unidades de zapadores. Además, se ejecutó un ejercicio de apoyo de fuego con morteros de 81 mm para reforzar la integración del apoyo de fuegos con la maniobra.

"Desde el inicio del planeamiento a la ejecución del último disparo, todo fue muy real, la ambientación, las decisiones tácticas e incluso se ejecutó reabastecimiento en caliente de munición", ha explicado a EL ESPAÑOL-Invertia Inchaurraga Marín.

Concretamente, durante el desarrollo del mismo, el pasado 20 de agosto, el ejercicio fue liderado por la compañía JAUNE (como se ha bautizado al S/GT de la Fuerza Expedicionaria de Infantería de Marina dentro del Forward Land Forces Battle Group).

Despliegue durante el ejercicio Eagle Flight 25 en Rumanía EMAD

Este ejercicio estuvo integrado por parte del S/GT de infantería de Marina más fuerzas mecanizadas francesas y belgas. En total, 39 vehículos y más de 170 efectivos.

Además, el capital Inchaurraga Marín reconoce que nunca imaginó "que como Capitán fuera a liderar un ejercicio como el del pasado 20 de agosto, con semejante cantidad de medios y personal bajo mi mando en perfecta sincronización durante la ejecución de un asalto con tiro real, durante casi 16 horas. Sin duda ha sido un estimulante reto profesional y una de las experiencias más gratificantes de toda mi carrera militar".

Posteriormente, entre los días 21 y 31 de agosto, se realizó el ejercicio Eagle Spearhead, en el que participaron unidades de la MNB-SE, compuestas por militares de Polonia, Bélgica, Rumanía, Portugal y Macedonia del Norte.

En esta fase, se emplearon Force on Force, enfocados a los asaltos mecanizados a zonas de trincheras y núcleos urbanos, con el objetivo principal de mejorar la interoperabilidad entre todas las unidades participantes.

Efectivos durante el ejercicio Eagle Flight 25 EMAD

En el mismo, participó la totalidad del Subgrupo Táctico de la Fuerza Expedicionaria de Infantería de Marina en Rumania (FIMAR R-II): 30 vehículos y 150 efectivos.

El Eagle Flight 25 constituye una demostración de la capacidad de integración, coordinación y operatividad de las fuerzas aliadas desplegadas en el sureste europeo, en el que la Infantería de Marina de España ha demostrado su preparación y operatividad para cumplir sus cometidos en el marco de la protección del flanco este de la OTAN.

Despliegue en el Flanco Este

El Multinational Battle Group de Rumanía es uno de los ocho homólogos desplegados a lo largo del flanco este de la OTAN para contribuir a la disuasión y la defensa de esta zona. Las actividades que se van a realizar son similares a las que ya llevan a cabo las Fuerzas Armadas españolas desplegadas en Letonia o Eslovaquia.

Durante la Cumbre de Varsovia de 2016, se decidió reforzar la "disuasión" como herramienta fundamental para garantizar la protección del territorio aliado en el flanco Este. Posteriormente, en la cumbre de Madrid de 2022, la Alianza reconoció la Defensa Colectiva como la primera prioridad entre las misiones contempladas en el nuevo Concepto Estratégico de la Alianza Atlántica (OTAN).

Precisamente, en Cumbre de Madrid, se acordó la ampliación a ocho Multinational Battle Groups (MN BG) desplegados en el Flanco Este. Todos estos Battle Groups tendrán la capacidad de expansión al nivel de Multinational Brigade (MN BDE).

Hasta octubre de 2024, la aportación española de fuerzas a estas unidades multinacionales estaba encuadrada en los MN BG de Letonia y Eslovaquia. Desde entonces, se une la contribución de un subgrupo táctico de Infantería de Marina al MN BG de Rumania.