Lockheed Martin busca ampliar su capacidad productiva en España y Europa a través de nuevas alianzas industriales

El director corporativo en España y Portugal de la compañía estadounidense de defensa Lockheed Martin, Tehmur Khan, ha afirmado este martes que su empresa busca expandirse e incrementar su presencia en Europa, incluida España, con una mayor capacidad productiva y de ingeniería.

En el marco de su participación en la segunda jornada de la 39 edición del 'Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones' organizado por Ametic en colaboración con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), el directivo ha recordado que las tensiones geopolíticas actuales han generado un aumento de la demanda de sistemas de defensa a ambos lados del Atlántico.

"Estamos viendo la necesidad cada vez mayor de que los sistemas sean interoperables entre los aliados, entre los países de la OTAN, de Europa, Estados Unidos... para mantener esa superioridad estratégica sobre nuestros adversarios", ha señalado el directivo.

"Y como consecuencia de este aumento en la demanda, estamos viendo una tensión natural en las cadenas de suministro. Luego, los clientes, obviamente, están también muy preocupados por que entreguemos sistemas lo más rápido posible", ha añadido.

En este contexto, y en línea con los planes de expansión de la compañía en el Viejo Continente, Khan ha destacado que la estrategia de Lockheed Martin se basa en el establecimiento de alianzas. Al respecto, ha resaltado que su empresa lleva ya tiempo trabajando en alianzas, tanto aquí en Europa como en Estados Unidos.

"En España, por ejemplo, hemos firmado acuerdos con Navantia, con la que tenemos una relación histórica; con empresas como Indra, Oesía y, ya en el marco europeo, con empresas como Rheinmetall, que es un fabricante de carros de combate, con el campeón nacional noruego Kongsberg...", ha detallado.

El representante de la compañía estadounidense ha subrayado que buscan complementar sus capacidades con esas empresas. "Además, una de las cosas que estamos intentando es aumentar nuestra producción aquí en Europa, no solo producción, ingeniería también", ha insistido.

"Tenemos una apuesta decidida por tener cada vez más capacidades de ingeniería en Europa. Todo esto resulta en un crecimiento económico importante, tanto en Europa como en Estados Unidos", ha asegurado.

Kahn también ha recordado que Lockheed Martin lleva alrededor de 40 años operando en España y que en ese tiempo ha invertido en torno a 1.000 millones de dólares (unos 860 millones de euros al cambio actual).

"Estamos trabajando con 13 empresas españolas altamente cualificadas a nivel tecnológico (...) y vemos que el ecosistema, tanto de empresas medianas, como de 'startups', tiene un gran futuro. Hay una capacidad tecnológica en España muy relevante y esperamos apoyarnos en ella para el futuro", ha dicho.

En este contexto, cabe recordar que a comienzos del pasado agosto, el Ministerio de Defensa descartó adquirir aviones caza F-35 de Lockheed Martin para incrementar la flota de las Fuerzas Armadas debido a que apuesta por las alternativas europeas como el Eurofighter o el Futuro Sistema Aéreo de Combate (FCAS).