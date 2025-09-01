Fortion 1SkyControl, el sistema de Alemania para mejorar su escudo aéreo: monitoriza más de 14.000 objetivos a la vez

Alemania refuerza su escudo de defensa aérea apostando por tecnología europea. Junto con Airbus Defence and Space, la Fuerza Aérea del país acaba de dar un paso muy importante en el despliegue del sistema de mando y control German Improved Air System (GIADS IV).

El GIADS IV alcanzó hace solo unos días la Capacidad Técnica Plena dentro de la Fuerza Aérea de Alemania. Lo consiguió "tras extensas y rigurosas pruebas" llevadas a cabo en los últimos meses y que culminarán en la Capacidad Operativa Plena, que se espera para el año que viene.

Tal y como ha comunicado Airbus Defence and Space, esta nueva tecnología de gestión de batalla aérea "ahora está completamente incorporada en el Sistema Integrado de Defensa Aérea y de Misiles de la OTAN".

Militar alemán encargado de la monitorización del espacio aéreo Airbus D&S

La primera vez que se puso en servicio el sistema fue en 2023 y, posteriormente, realizó varios ejercicios en la región del mar Báltico como parte de la misión de Policía Aérea de la OTAN en 2024. "El sistema apoya la misión principal de garantizar la seguridad y la soberanía del espacio aéreo alemán las 24 horas del día".

"En estrecha colaboración con la Fuerza Aérea Alemana, hemos entregado un sistema de comando y control de gestión de batalla aérea que mantiene a los operadores a la vanguardia de la defensa aérea moderna", ha declarado Harald Mannheim, director general de Airbus Defence and Space.

El despliegue del GIADS IV incluye tanto actualizaciones de hardware como de software para el Centro de Control e Informes Desplegable (DCRC) donde se integra esta nueva tecnología.

Según explican desde Airbus Defence and Space, el software utiliza una arquitectura de sistema abierta que incorpora tecnologías de nube privada y aprendizaje automático, lo que garantiza flexibilidad para futuras actualizaciones e integración de nuevos sistemas.

Gestión de batalla aérea

Uno de los pilares sobre el que se sostiene todo el GIADS es el software Fortion 1SkyControl. Desarrollado por la propia Airbus, se trata de una herramienta de gestión de batalla aérea diseñado para ayudar a las fuerzas en la vigilancia y observación del espacio aéreo en tiempos de paz, crisis y guerra.

Proporciona apoyo a los operadores de la fuerza aérea "en el seguimiento e identificación de objetos y amenazas aerotransportadas, así como en la guía de fuerzas propias y aliadas a objetivos designados. Con todo esto, se asegura "una coordinación fluida con las agencias de control de tráfico aéreo militares y civiles".

Esquema de funcionamiento del Forton 1SkyControl Airbus D&S

El principal objetivo del Fortion 1SkyControl es crear y difundir la Imagen Aérea Reconocida (RAP, en inglés), que incluye toda la información y las posiciones de todas las aeronaves y objetos volando en un espacio aéreo delimitado. Así como su identificación en caso de ser hostiles.

Para ello, se emplean todos los medios de detección aérea habilitados en el territorio —compuestos fundamentalmente por radares civiles y militares— que proporcionan información a los Centros de Control y Reporte. Estos, a su vez, vuelcan todos los datos en Fortion 1SkyControl.

"El software integra datos de múltiples sensores de radar, lo que garantiza una alta precisión de seguimiento y correlaciona automáticamente los planes de vuelo y la misión", explican desde la compañía.

Esto permite crear un "conocimiento situacional multidominio y ayuda a identificar objetos aéreos, proporcionar guía táctica y coordinarse con el control de tráfico aéreo civil y militar". Al tiempo que realiza un seguimiento de más de 14.000 elementos de forma simultánea, incluyendo aviones, drones o misiles.

Esta tecnología "mejora la interoperabilidad con la OTAN al permitir una comunicación fluida de información mediante la integración nativa de enlaces de datos tácticos como el Link 16", aseguran desde Airbus Defence and Space.

Link16 es el estándar de comunicación multiplataforma que emplean los países de la OTAN. Su funcionamiento se basa en un intercambio constante de información y datos clave para las operaciones asignadas, de tal forma que todos los efectivos desplegados tengan una imagen conjunta del escenario.

Militar alemán encargado de monitorizar el espacio aéreo Airbus D&S

El Fortion 1SkyControl permite operaciones coordinadas de plataformas aéreas y terrestres para interceptar cualquier tipo de amenaza. De esta forma, el sistema tiene constancia de la situación del armamento y de los aviones militares desplegados, haciendo una evaluación completa del teatro.

"Con un contrato recientemente firmado para modernizar los Centros de Control y Reporte estacionarios, Airbus seguirá apoyando a la Fuerza Aérea de Alemania en la protección del espacio aéreo nacional y de coalición", recalcan desde la compañía.