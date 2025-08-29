Un piloto de F-16 de la Fuerza Aérea de Polonia fallece al estrellarse su caza mientras entrenaba para un festival

Trágica tarde ayer en Polonia. Un caza F-16 de la Fuerza Aérea del país se estrelló durante un ensayo para la exhibición aérea en Radom, dejando tras de sí el fallecimiento del piloto en el acto.

"Estoy en el lugar de una tragedia. Un piloto del ejército polaco murió en un accidente de F-16; un oficial que siempre sirvió a su país con dedicación y gran valentía", afirmó poco después del suceso el ministro de Defensa Władysław Kosiniak-Kamysz.

En el mismo mensaje, publicado a través de la red social X, el ministro destacó la "gran pérdida para la Fuerza Aérea y todo el Ejército polaco".

GRAPHIC WARNING

A Polish Air Force F-16 fighter jet crashed during a rehearsal for an airshow in Radom, central Poland, and the pilot died, the army said https://t.co/k931l8Kdhd pic.twitter.com/3nZgBgy7io — Reuters (@Reuters) August 29, 2025

Ya en la mañana de hoy, Kosiniak-Kamysz se ha reunido con los soldados y el personal de mando de la 31ª Base Aérea Táctica de Poznań-Krzesiny a la que pertenecían el caza y el piloto del accidente. "Hablamos de la tragedia de ayer, que nos ha conmovido profundamente a todos".

"Ha fallecido un soldado: esposo, padre, colega, amigo, hombre de servicio", ha recalcado. "En momentos como estos, no hay palabras para expresar nuestro dolor y pena. Nos mantenemos unidos como familia militar, como comunidad de uniformados y como comunidad nacional".

A falta de informe oficial, las causas del accidente aéreo no se han revelado. Sin embargo, existen varios vídeos donde se puede ver el momento en el que la aeronave impacta contra la superficie tras realizar un descenso.

Uno de los aspectos más relevantes de esas mismas imágenes es que se puede ver que el caza llevaba conectado el sistema de postcombustión. Se trata de un método que proporciona un empuje extra al inyectar más cantidad de combustible y que se utiliza cuando los pilotos requieren del máximo rendimiento de la máquina.

Los medios polacos han indicado que el piloto fallecido ha sido el mayor Maciej Krakowian, líder del equipo de exhibición F-16 Tiger e instructor de la mencionada 31ª Base Aérea.

El inicio del Salón Aeronáutico de Radom estaba previsto para este sábado 30 de agosto, pero los organizadores han decidido cancelar todas las actividades debido al accidente.

Se trata de uno de los eventos de aviación más importantes del centro de Europa y, en anteriores ediciones, ha tenido decenas de miles de visitantes.

El programa de este año incluía al equipo de exhibición aérea F-16 Tiger al que pertenecía el piloto, además de los Red Arrows británicos, el equipo de demostración Zeus de Grecia y la exhibición de los cazas Eurofighter y Rafale.

El Ejército del Aire y del Espacio español ha publicado un comunicado para "expresar su más profundo pesar por el trágico accidente ocurrido". En la exhibición iba a participar un Eurofighter español, para lo que se desplazaron 15 militares.