El Gobierno se suma al proyecto alemán para desarrollar un nuevo misil de crucero furtivo para los cazas Eurofighter

Caza F-18 español con el misil Taurus, en verde, acoplado Ejército del Aire y del Espacio

El Gobierno planea equipar a los aviones de combate del Ejército del Aire y del Espacio con misiles de crucero de última generación. Así lo ha asegurado el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, tras la reunión que ha mantenido este jueves con su homóloga española, Margarita Robles.

"Me complace enormemente que España haya declarado su participación en la adquisición de la próxima generación de misiles guiados, el Taurus NEO", ha celebrado Pistorius a través de un comunicado difundido una vez finalizado el encuentro.

De esta manera, el departamento que lidera Robles ha decidido sumarse al proyecto iniciado meses atrás por Berlín, que a finales del año pasado anunció su interés en desarrollar una nueva versión del misil Taurus.

El último modelo disponible de esta arma, el Taurus KEPD 350, se encuentra actualmente en servicio en las fuerzas aéreas de Alemania, que posee en torno a 600 misiles, Corea del Sur, con aproximadamente 260 unidades, y España, con un arsenal de 39 sistemas.

El plan de Berlín es duplicar el número de misiles Taurus con los que cuenta a día de hoy, mediante la adquisición de otras 600 unidades, según han informado anteriormente medios alemanes. En este sentido, el gobierno de Friedrich Merz estaría dispuesto a desembolsar hasta 1.200 millones de euros en el proyecto.

Por el momento, no hay mayor información sobre la cantidad de la nueva versión de estos misiles que estudia incorporar España. En la actualidad, el Ejército del Aire integra los Taurus en sus F-18, pero se está trabajando para equipar también a los Eurofighter con estas armas, dado el paulatino reemplazo de las aeronaves estadounidenses por los cazas de origen europeo.

El Taurus, desarrollado por Taurus Systems, se distingue por su avanzada capacidad de evasión de detección y su exactitud al impactar infraestructuras decisivas.

Personal militar español integrando un misil Taurus en un F-18 Ejército del Aire y del Espacio

Este misil subsónico opera cerca de la superficie a unos 30 o 40 metros de altitud y fue concebido para atacar espacios estratégicos especialmente protegidos, como centros de mando o instalaciones reforzadas.

Posee un sofisticado sistema de navegación y guía que utiliza tecnologías tales como navegación basada en imágenes, sistema inercial, referencia al terreno y posicionamiento global militar.

Gracias a esta combinación, puede acertar su blanco con extrema fiabilidad e incluso atravesar defensas de hasta cuatro metros de grosor. Con un rango operativo de 500 kilómetros, el Taurus se considera fundamental dentro del aparato de disuasión europeo.

El Taurus pesa 1.400 kilogramos y mide 5,1 metros, pudiendo ser disparado desde múltiples aviones, como el Tornado, Eurofighter, Gripen, F-18 y F-15K Slam Eagle. Su motor Williams P8300-15 Turbofan le permite acercarse a los 1.115 km/h, entre Mach 0,85 y 0,95.

A diferencia de los misiles balísticos, el Taurus prefiere volar bajo y rápido, aumentando su probabilidad de eludir los sistemas de radar, gracias también a su diseño orientado a la discreción electrónica.