India será el primer usuario del Airbus A321 de alerta temprana: tendrá sello español y detectará enemigos a 400 kilómetros

La Fuerza Aérea de la India contará con nuevos aviones de alerta temprana basados en el modelo Airbus A321, de fabricación europea. El Gobierno de Nueva Delhi ha dado luz verde a este programa que tiene un presupuesto de 2.000 millones de euros y un plazo de ejecución de 4 años.

India mantiene una estrecha relación con la rama de defensa de la compañía europea Airbus. Tanto es así que, hace escasas semanas, el último de los C295 fabricados en Sevilla partió rumbo al país oriental, donde comenzará próximamente a funcionar una nueva cadena de montaje de la aeronave.

En el marco del proyecto, la Fuerza Aérea de la India obtendrá un total de 6 aviones AEW&C, como se les denomina en inglés por sus siglas, cuyo principal objetivo es convertirse en radares aéreos móviles y avanzados para la detección de todo tipo de amenazas enemigas.

Maqueta de la aeronave Gobierno de India

Una vez obtenidas las autorizaciones gubernamentales, la Organización de Investigación y Desarrollo de Defensa trabajará con una serie de empresas indias, así como con Airbus, apuntan desde The Economic Times.

Estos trabajos preliminares sentarán las bases del programa militar para la integración de la antena, como el sistema central de las aeronaves, y de otros sistemas a bordo de los aviones.

El Gobierno adquirió en 2022 los A321 a la compañía aérea nacional Air India y, según recoge Times of India, los trabajos de modificación de las aeronaves se llevarán a cabo en España.

Se espera que el proyecto comience a cristalizar en los próximos tres años, alcanzando la operatividad para el 2032, y proporcione a las compañías indias participantes una importante experiencia en el ramo de los radares aéreos embarcados.

La relevancia de este programa, denominado en India como Netra MkII, pasa por ser la primera vez que se emplea el A321 para este tipo de aplicaciones. Airbus Defence and Space ya contaba con esta posibilidad en su catálogo, pero ningún país había apostado por él.

Actualmente, la Fuerza Aérea india opera el avión de alerta temprana Netra Mk I, con un tamaño menor, que se ha utilizado en los recientes enfrentamientos con Pakistán para la detección de los efectivos aéreos y terrestres comandados desde Islamabad.

Estos últimos aparatos emplean de base el avión Embraer R-99, de los cuales tiene en servicio tres unidades. Además, India cuenta con aviones Il-76 Phalcon desarrollados junto a Rusia e Israel, aunque han experimentado importantes problemas de disponibilidad operativa.

Airbus y Netra MkII

El Airbus A321 es una de las aeronaves comerciales más utilizadas del mundo, transportando todos los días a miles de pasajeros. Sin embargo, todavía no se ha estrenado como plataforma militar de alerta temprana.

Esta condición conduce a la necesidad de realizar algunos cambios importantes en la aeronave para acomodar todos los sistemas que se encargarán de proporcionar la capacidad de AEW&C a la India.

Uno de los aspectos más importantes es el refuerzo estructural, ya que el elemento externo principal del Netra MkII será un radar longitudinal. Si bien todavía no se ha revelado el diseño final, este tipo de tecnología va montada sobre unos soportes que se conectan con la aeronave en la parte superior del fuselaje.

La integración del radar, además de modificar el esquema de esfuerzos que tiene que soportar la estructura, también cambia de forma notable el centro de gravedad de la aeronave y su rendimiento. Ambos son factores determinantes para fases críticas del vuelo como el despegue y el aterrizaje.

El radar principal del Netra MkII ha sido desarrollado por la compañía india DRDO en colaboración con algunos socios de la industria del país, incluido el Centro de Desarrollo de Electrónica y Radar de pertenencia pública.

Pedro Sánchez junto al primer ministro indio visitando una maqueta del avión Gobierno de la India

Se trata de un radar con antena de matriz activa (AESA, por sus siglas en inglés) basado en el compuesto nitruro de galio (GaN), la tecnología más avanzada actualmente en el sector. Este material proporciona algunas mejoras en cuanto a eficiencia energética, alcance y resolución.

Permite, por tanto, la detección de objetos más pequeños a mayor radio que otros esquemas. Además de ser capaz de rastrear múltiples amenazas al mismo tiempo cuando trabaja con un software adaptado.

El planteamiento elegido por la Fuerza Aérea india pasa por instalar también un radar avanzado en el morro de las aeronaves, con el que se estima conseguirán una cobertura de 300º llegando a detectar enemigos a más de 400 kilómetros de distancia.

También deberán modificarse los sistemas de aviónica —la instrumentación de la cabina de mandos y los ordenadores de a bordo— para adaptarlos al grado militar, según recogen en el medio indio IDRW. Incluyendo en esta parte algunos sistemas dedicados a la misión y a las telecomunicaciones.

Representación de la aeronave Airbus A321 AEW&C

Otra de las modificaciones se encontrará en el interior de la aeronave. Los técnicos deberán montar los puestos para el personal encargado de la monitorización de las amenazas aéreas, del control de los radares embarcados y del resto de sistemas complementarios.

Asimismo, los Airbus A321 AEW&CS equiparán dispensadores de chaff, un tipo de contramedida que se compone fundamentalmente de pequeñas piezas de fibra de vidrio, aluminio o plástico que consiguen confundir a los radares que guían los misiles.

Según algunos medios indios, la aeronave también equipará sistemas de guerra electrónica con los que detectar, interferir y evadir los sistemas radar enemigos.