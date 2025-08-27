París exige a Berlín y Madrid un liderazgo exclusivo en el desarrollo del FCAS, el caza europeo de sexta generación

Las ambiciones de Francia amenazan con bloquear, una vez más, el programa FCAS, en el que también participan Alemania y España y que tiene como objetivo el desarrollo de un avión de combate de sexta generación.

De acuerdo a un documento del Ministerio de Defensa germano, la industria militar francesa está trabando el comienzo de la siguiente fase del proyecto al exigir ahora un liderazgo exclusivo en el mismo, según recoge Reuters.

La nueva demanda de París llega tras conocerse, el pasado julio, la intención de la empresa Dassault Aviation de incrementar hasta un 80% su participación en el diseño del denominado avión de combate de nueva generación (NGF), la columna vertebral del programa FCAS.

No obstante, estas concesiones supondrían graves consecuencias tanto para las capacidades de la futura aeronave como para la industria alemana, tal como señala Berlín en el mencionado documento enviado al Parlamento germano.

El proyecto FCAS, con un coste estimado de más de 100.000 millones de euros, se ha visto afectado desde su comienzo por retrasos y luchas internas sobre el reparto de tareas y los derechos de propiedad intelectual entre las industrias nacionales de Francia y Alemania.

Las tres principales compañías involucradas en el desarrollo del futuro caza son Dassault Aviation, Airbus e Indra, en representación de Francia, Alemania y España, respectivamente. Se prevé que el avión resultante reemplace a los Rafale franceses y los Eurofighter alemanes y españoles a partir de 2040.

Hasta ahora, las tareas y el trabajo compartido se han dividido en pilares específicos del proyecto, como el desarrollo de la aeronave en sí, el motor, drones colaborativos y la nube de combate aéreo.

Reunión clave

Las opciones para encontrar una solución se elaborarán a finales de este año antes de que se tome una decisión sobre los pasos siguientes, afirma el Gobierno alemán en el documento.

Este jueves, el presidente francés, Emmanuel Macron, recibirá al canciller alemán, Friedrich Merz, en su residencia de verano en Bregançon, en la Costa Azul, donde mantendrán una cena en la que, entre otros muchos asuntos, tratarán este nuevo desencuentro en su principal proyecto militar conjunto.

Esta reunión tendrá lugar en la víspera de que los ministros de Defensa de ambos países se encuentren en Toulon, al sur de Francia, también con el propósito de avanzar en el desarrollo del avión.

Antes de estas dos citas clave, Margarita Robles volará este jueves a Berlín para reunirse con su homólogo germano, Boris Pistorius, encuentro en el que inevitablemente se abordará la situación del programa FCAS.