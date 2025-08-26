Lockheed Martin diseñará un nuevo misil para el sistema Patriot tras reactivar Trump el proyecto cancelado por Biden

En su afán por revertir la mayor cantidad de decisiones tomadas por su predecesor, Donald Trump ha ordenado la reactivación del proyecto para el diseño y desarrollo de un nuevo misil interceptor para el sistema de defensa aéreo Patriot, programa que Joe Biden había cancelado meses antes de abandonar la Casa Blanca.

De este modo, el Pentágono ha asignado 152 millones de dólares (130 millones de euros) para las pruebas y la evaluación de un nuevo misil de cara a 2026, con el objetivo de contar en el menor tiempo posible con un prototipo.

El arma resultante sustituirá a los actuales cohetes MIM-104F MSE y el contratista principal del proyecto será la empresa Lockheed Martin, según ha informado el medio Militarnyi. De igual manera, se espera que la compañía Raytheon también se involucre en el programa, dado que era uno de sus integrantes originales.

Asimismo, ambas firmas prevén comenzar próximamente con la modernización del arsenal existente de misiles PAC-3, ya que la demanda de estos interceptores se ha incrementado significativamente ante los numerosos pedidos realizados por los países europeos, entre ellos España, muchos de ellos con destino final Ucrania.

Lockheed Martin, además, está trabajando en la integración de estos misiles en barcos, posicionándolos como una alternativa más asequible a la costosa familia de misiles de la versión estándar.

En este sentido, la US Navy desembolsará 416 millones de dólares (358 millones de euros) para adaptar los misiles Patriot al sistema de combate Aegis embarcado. En concreto, el dinero está dirigido al desarrollo del software, la integración de sistemas y las pruebas con fuego real.

De igual manera, Lockheed Martin ha llevado a cabo días atrás unas pruebas de vuelo en las que un misil PAC-3 interceptó un objetivo utilizando datos de un sensor de defensa aérea de nivel inferior (LTAMDS) diseñado por Raytheon.

Imagen ilustrativa de un misil PAC-3 del sistema Patriot Lockheed Martin

El éxito de estas evaluaciones supone "un paso significativo" hacia la implementación de la capacidad de 360º de la arquitectura de la defensa antiaérea y antimisiles de Estados Unidos. A su vez, estos estudios han demostrado que el PAC-3 es capaz de integrarse fluidamente con tecnologías de vanguardia como el sensor LTAMDS.

"El PAC-3 continúa demostrando un rendimiento avanzado y confiable en entornos operativos cada vez más complejos", ha destacado al respecto Brian Kubik, vicepresidente de Programas PAC-3 en Lockheed Martin.

"Ofrecer una capacidad de intervención de 360 ​grados permitirá a los soldados defenderse de amenazas desde cualquier dirección, lo que mejorará las capacidades de IAMD del Ejército de EEUU", ha detallado Kubik.

Lockheed Martin prevé alcanzar un nuevo récord de más de 600 misiles PAC-3 entregados antes de que finalice 2025. Al mismo tiempo, trabaja estrechamente con el Pentágono para acelerar el suministro a sus clientes internacionales.

Clave para la Cúpula Dorada

La reanudación del proyecto para un nuevo misil Patriot está estrechamente ligada a la Cúpula Dorada, el escudo antimisiles que Trump prometió construir durante la campaña electoral y que pretende esté completamente operativo antes de que culmine su mandato.

Tras conseguir, el pasado julio, que el Congreso aprobara un presupuesto de 21.300 millones de euros para la fase inicial del proyecto, el Pentágono ha dado a conocer las primeras diapositivas del que está llamado a ser el mayor sistema de defensa antiaéreo del planeta.

Trump durante la presentación de la Cúpula Dorada EFE

En ellas se detallaba que la Cúpula Dorada incluirá cuatro capas. La primera de ellas estará basada en satélites y será responsable de detectar y seguir desde el espacio amenazas contra el territorio estadounidense.

Las restantes tres capas estarán basadas en tierra y consisten en interceptores de misiles, conjuntos de radares y potencialmente láseres. En este sentido, uno de los pilares de las últimas líneas de defensa, denominadas "capa inferior" y "Defensa de área limitada", será el sistema Patriot.

El sistema Patriot es un sistema móvil de Defensa aérea que utiliza misiles guiados que simultáneamente enganchan y destruyen múltiples objetivos bajo un ambiente de contramedidas electrónicas.

En cuanto a su diseño, está compuesto por una estación de control de empeño, una planta de suministro de energía, un radar con un alcance de entre 70 y 130 kilómetros y un lanzador. Cada batería puede transportar cuatro misiles, que miden 5,31 metros de largo, pesan 900 kilogramos y tienen un alcance de 100 kilómetros.

El Patriot destaca por funcionar de forma casi autónoma. Esto quiere decir que cuando detecta a un objeto, lo rastrea para calcular la trayectoria y velocidad. Una vez hecho, se comunica con el centro del mando para alertar de una amenaza y para que un operador humano apruebe el lanzamiento.