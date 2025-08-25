India aprueba finalmente la compra de seis submarinos de diseño alemán por 7.000 millones de euros

Nueva Delhi ha dado un paso decisivo hacia el refuerzo de su flota de submarinos. Tras más de seis meses de retraso, el Gobierno central del país oriental acaba de ordenar el comienzo de los trabajos preliminares junto a la casa alemana Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS).

Dentro de las primeras etapas del concurso, Navantia anunció la participación del S-80 mediante una asociación con una compañía india. Sin embargo, la carencia de un sistema AIP operativo provocó la retirada de cualquier posibilidad de la española.

El Ministerio de Defensa indio y la empresa estatal Mazagaon Dockyards Limited (MDL), que se encargará en último término de la construcción, han recibido la autorización para iniciar "conversaciones con la empresa alemana TKMS", tal y como recoge The Times of India.

Estas negociaciones, según el mismo medio, se espera que comiencen a finales de este mismo mes y se prolonguen por otros 6 meses. El acuerdo tendrá como objetivo la construcción de los submarinos utilizando la industria india.

La decisión se tomó tras una reunión de alto nivel en la que participaron altos funcionarios de defensa y seguridad de India, "quienes revisaron el programa de submarinos" del país y las futuras necesidades de la flota.

Asimismo, el modelo concreto de submarino elegido puede mantenerse hasta 3 semanas bajo el agua y cuenta con la tecnología AIP. Se trata de un sistema que permite la propulsión del buque en inmersión y es independiente del aire para realizar la combustión.

Las autoridades afirmaron que el proyecto no solo busca ampliar la flota de submarinos, sino también fortalecer la capacidad nacional en el diseño y la fabricación de este tipo de buques.

NRP Tridente, submarino portugués del Tipo 214 Wikimedia

El Gobierno indio lleva años inmerso en un importante proceso de mejora y adquisición de sistemas militares con Pakistán y China como principales rivales. De hecho, en mayo, ya hubo algunos enfrentamientos entre las fuerzas aéreas pakistaní e india.

Asimismo, el plan de la Armada es reemplazar unos 10 submarinos obsoletos durante la próxima década, para lo que empleará las 6 unidades de diseño alemán y otros programas.

Dentro de estos últimos y de forma paralela, India se encuentra desarrollando proyectos de submarinos nucleares con la compañía Larsen & Toubro. Esperan incorporar dos de estas unidades como un primer lote.

En noviembre de 2024, un grupo de técnicos y representantes indios viajó hasta las instalaciones de Navantia en Cartagena. El objetivo de la visita fue conocer de primera mano el submarino S-80, por entonces todavía uno de los candidatos, y comprobar el funcionamiento del sistema AIP.

"Estamos ofreciendo a la Armada de la India un sistema AIP muy capaz de tercera generación", según explicó José Manuel Mondéjar, jefe de desarrollo comercial y negocios de Navantia, a la agencia ANI.

En las mismas declaraciones, Mondéjar apuntó a que se trata del sistema que utilizará la Armada Española y que no es necesario realizar ninguna reingeniería.

Los ingenieros indios pudieron ver el AIP funcionando en Cartagena, pero fuera del submarino. El hecho de no contar con ningún submarino con la tecnología operativa supuso un lastre muy importante a la hora de determinar el ganador del multimillonario contrato.