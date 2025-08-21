La fragata Navarra realiza ejercicios y maniobras con la Marina de Kenia durante una escala de la operación Atalanta

La fragata Navarra junto con el patrullero Shupavu Estado Mayor de la Defensa

La operación Atalanta es uno de los despliegues más importantes en los que participa la Armada española. Gracias a su presencia en aguas del océano Índico, se han evitado incontables ataques de piratas a buques pesqueros y mercantes que transitan la zona.

Actualmente, la fragata F-85 Navarra se encuentra en la zona y, según indica la propia Armada, ha realizado ejercicios conjuntos con la Marina de Kenia durante su escala en Mombasa.

"La fragata Navarra ha desarrollado distintas actividades operativas de cooperación bilateral, así como de carácter diplomático, durante su escala en el puerto" de la ciudad keniata, una de las más importantes tras la capital Nairobi.

Personal español y keniata en la cubierta de la Navarra Estado Mayor de la Defensa

Entre las actividades realizadas con Kenia, se encuentran acciones de coordinación, formación y cooperación junto al personal de la Marina del país africano.

Gracias a ello, se ha conseguido "fortalecer los lazos bilaterales y promover la vigilancia marítima en esta área". Asimismo, al finalizar la escala, la Navarra realizó un ejercicio en la mar con el patrullero de la Marina de Kenia Shipavu, fabricado en España.

"Más allá de aumentar el nivel de adiestramiento, el objetivo es comprobar el grado de interoperabilidad en operaciones de seguridad marítima en la región, además de intercambiar experiencia", ha declarado Valentín Calvar Cercedo, comandante al mando de la fragata española.

El comandante también asegura que "sin duda, los resultados fueron ampliamente positivos". Por ejemplo, se realizaron ejercicios de abordaje, registro y comprobación de documentación a bordo de la fragata Navarra, que actuó como buque blanco y compartió los procedimientos en este ámbito.

Fragata Navarra Armada

La Navarra se incorporó a la operación Atalanta el pasado 11 de junio, tras relevar a la fragata Reina Sofía en Yibuti. Es parte de la 41ª Escuadrilla de Escoltas de la Armada y tiene su base en Rota, Cádiz.

El año pasado cumplió 30 años de servicio y es la sexta vez que se despliega en el marco de la operación europea de lucha contra la piratería. Además, tuvo un papel muy relevante durante la operación Romeo Sierra en el islote de Perejil.

A bordo de la embarcación navegan más de 220 personas, entre las que se encuentra una Unidad Aérea Embarcada con un helicóptero SH-60B y un dron Scan Eagle. También cuenta con un Equipo Operativo de Seguridad de Infantería de Marina y los miembros del Estado Mayor de la operación.

La operación Atalanta, según explican desde la Armada, "es el resultado de una serie de resoluciones de la ONU adoptadas tras el incremento de los actos de piratería en el Índico a partir del año 2005".

"Con el apoyo de España, se convirtió en la primera operación naval de la Unión Europea que desplegaba en el marco de la Política Común de Seguridad y Defensa". A finales del 2024, el Consejo de la UE aprobó la extensión del mandato de la operación hasta febrero de 2027.

La operación militar permanente se inició el 8 de diciembre de 2008 y, desde entonces, la zona de operaciones se ha ido ampliando en mandatos sucesivos. En la actualidad, comprende el golfo de Adén y países vecinos, incluido el puerto y la ciudad de Mascate (Omán), la cuenca somalí, el mar Rojo y los golfos de Suez y Aqaba.