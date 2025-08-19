Defensa condecora al Tercio Alejandro de Farnesio 4º de la Legión por su trabajo en las inundaciones de la DANA

Entrega de medalla a dama legionaria por parte de la ministra Robles Ejército de Tierra

En un acto al que ha asistido la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, el general Amador Enseñat y Barea, medio centenar de legionarios del Tercio de Ronda recibió la medalla correspondiente a su participación en la Operación Inundaciones.

En unas declaraciones durante el evento, Robles ha apuntado que "ustedes nunca fallan, siempre están a la altura", en referencia a la Legión del Acuartelamiento de Montejaque.

La ministra también ha afirmado que "todos y cada uno de los integrantes de las Fuerzas Armadas son excepcionales, hacen de España un gran país y siempre están a disposición de los ciudadanos".

Así lo ha manifestado en el acto de condecoración con motivo de la DANA, en la que tampoco faltaron las damas y caballeros legionarios que "estuvieron desde el primer momento ayudando en la tragedia, siendo un apoyo y refugio para quienes necesitaban ayuda".

Para quienes se desplazaron y estuvieron sobre el terreno, "ha sido una gran satisfacción poder estar allí, ayudar y contribuir con nuestro trabajo", ha declarado en esta ocasión el general Carreras, jefe de la Brigada Rey Alfonso XIII de la Legión, a la que pertenece el Tercio rondeño.

Foto de grupo de los legionarios que han recibido la medalla Ejército de Tierra

Después de 13 rotaciones en Valencia, más de 2.500 legionarios estuvieron en la DANA, fundamentalmente en Paiporta, tal y como explica el Ministerio de Defensa. Allí realizaron tareas de limpieza en garajes y aparcamientos públicos, sin olvidar la "importante labor social".

Por ejemplo, el cuidado que proporcionaron las damas y caballeros legionarios a una anciana nonagenaria, a la que acompañaron para poder sobrellevar las consecuencias del aislamiento social en su hogar, "y a la que ellos mismos llaman segunda abuela".

"El poder ayudar a la gente, como lo hacen ustedes, como lo están haciendo ahora en la lucha contra los incendios, siempre con profesionalidad, pero sin dejar de lado el componente humano es algo que nos enorgullece a todos", ha apuntado Margarita Robles.

Asimismo, la ministra de Defensa ha recordado que "por eso, las Fuerzas Armadas son la institución mejor valorada en nuestro país".

La unidad Tercio Alejandro Farnesio 4º está ubicada en Ronda (Málaga), en el segundo acuartelamiento de la Brigada de la Legión a la que pertenece —el otro acuartelamiento es la Base Álvarez de Sotomayor, en Viator (Almería)— y constituye uno de sus elementos fundamentales de maniobra.

Esta brigada es la más numerosa de la Legión, y sus más de 2.000 damas y caballeros legionarios están altamente preparados para participar en misiones internacionales de paz y permanentes, así como en operaciones de apoyo a la población en catástrofes naturales, incendios e inundaciones.