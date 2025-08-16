De abrir cortafuegos a vigilar desde el aire: así son los drones de la UME desplegados para luchar contra los incendios

Junto al personal a pie de campo y las tripulaciones de las aeronaves convencionales, la Unidad Militar de Emergencias ha desplegado una serie de drones que están siendo clave en la lucha contra los incendios que azotan estos días España.

En las últimas horas, según ha indicado la propia UME, varios vehículos aéreos no tripulados han participado activamente en las tareas de extinción proporcionando información crítica para saber cómo afrontar las llamas.

Estas plataformas aéreas llevan incorporadas cámaras y sensores de todo tipo que permiten a los técnicos conocer el desarrollo del incendio y, de esta forma, asignar los efectivos en los lugares que más se necesita.

Asimismo, la Unidad Militar de Emergencias también ha desplegado el dron terrestre P75D. Se trata de un vehículo de orugas al que se le pueden acoplar una serie de aperos —como palas o rodillos— muy útiles para crear accesos o consolidar el perímetro de los incendios.

El despliegue de estos efectivos llega al mismo tiempo que la Unidad de Drones de la UME comienza a tomar forma. La presentación oficial se realizó a principios de 2023 y, durante estos años, se ha ido impulsando todo lo necesario para tenerla completamente lista antes de terminar este 2025.

La UDRUME, como así se llama esta unidad de plataformas remotamente tripuladas, tiene su centro de operaciones en la Base Militar Conde de Gazola, en San Andrés del Rabanedo (León). En la actualidad, cuenta con un equipo de operaciones y algunos sistemas incorporados, como el P75D antes mencionado.

Según las últimas noticias, la capacidad operativa final está prevista para la primera mitad del próximo año 2026. Estará compuesta por unos 100 efectivos que ocuparán las nuevas instalaciones en la base leonesa construidas para tal fin.

"Los drones suponen el salto más cualitativo, esencial y fundamental de esta labor tan importante que tiene la UME", señaló la ministra Margarita Robles durante la presentación de la UDRUME.

"Obtendremos más información real de lo que está pasando y podremos intervenir de forma más eficiente", prosiguió en este caso el coronel Aneiros, en aquel momento jefe de Estado Mayor de la UME y, actualmente, director de la Escuela Militar de Emergencias.

Las capacidades operativas y formativas, según recoge la propia UDRUME, dependerán del Batallón de Transmisiones de la UME (BRUME) y estarán centradas en el manejo de drones en escenarios aéreos, terrestres y acuáticos.

Por otro lado, los ámbitos de actuación que señalan serán los de Mando y Control, Inteligencia, Intervención, NRBQ y Logística. Además, también contarán con capacidades tecnológicas como el levantamiento cartográfico en 3D o la toma de imágenes hiperespectrales que permiten captar detalles en el espectro infrarrojo, algo muy útil en los incendios.

Vigilancia aérea

La Unidad Militar de Emergencias cuenta con drones españoles de Alpha Unmanned Systems y Dronetools, suizos de Flyability y del fabricante chino DJI. Estas aeronaves se han ido incorporando escalonadamente y el objetivo una vez esté completamente operativa la UDRUME es disponer de un total de 30 aeronaves.

El modelo Elios 2 fabricado por Flyability, según explica la propia UME, tiene 40 centímetros de diámetro y su factor de diferenciación es que está rodeado por una malla de fibra de carbono que protege las hélices.

Gracias a esta esfera externa, puede internarse dentro de estructuras o zonas de muy difícil acceso sin poner en peligro la propia aeronave. Algo especialmente útil para internarse en los incendios forestales.

Los drones Matrice 300 RTK de la china DJI apoyan las labores de búsqueda y reconocimiento ya que pueden soportar vientos sostenidos de hasta 55 kilómetros por hora en pleno vuelo y están equipados con una cámara con zoom de 23 aumentos para condiciones diurnas y una térmica para la noche.

También fabricados en China son los Mavic II Enterprise Advanced. Estas aeronaves integran igualmente un sensor infrarrojo que la UME ha utilizado en algunas misiones contra incendios forestales.

El dron más avanzado de cuantos tiene la Unidad Militar de Emergencias en la actualidad es el Alpha Unmanned Systems 800. Se trata de un helicóptero no tripulado alimentado con combustible —el resto son eléctricos— que proporciona una carga útil de 2 kilogramos.

La UME aprovecha este espacio para integrar un sistema de cámaras y sensores que les permite obtener imágenes de los incendios con una autonomía de 2 horas y media.

Dron terrestre

El P75D es una de las últimas incorporaciones dentro de la flota de drones de la Unidad Militar de Emergencias. Recaló en la UME en junio del pasado 2024 y, según han mostrado en redes sociales, ha participado en la última oleada de incendios forestales.

Más recientemente, a finales de junio de este mismo año, se supo la intención de la UME de adquirir 10 unidades más del P75D que se irán entregando a lo largo de este mismo año.

Se trata de un equipo para la gestión integral, especialmente diseñado para el laboreo repetitivo en grandes extensiones y espacios de orografía compleja. En el caso de la UME, lo utilizan para delimitar con cortafuegos los incendios limpiando de combustible las zonas necesarias.

Tiene la capacidad de portar todo tipo de aperos, tanto en la parte frontal como en la trasera. En la de delante, dispone de un elevador hidráulico con una placa de anclaje universal, anclaje para 3 puntos y bulones adicionales para la cargadora.

En cuanto a la motorización, dispone de 3 esquemas preestablecidos. Uno con un único motor diésel con transmisión hidrostática, otro híbrido con motor diésel y baterías auxiliares y uno 100% eléctrico con baterías.