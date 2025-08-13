Navantia revoluciona la construcción naval en su nuevo taller de Cádiz: buques de mayor calidad y en menos tiempo

Navantia ha entrado en una nueva era de construcción naval gracias a su nuevo Taller de Unidades Abiertas Planas (TUAP) 'José Antonio Rodríguez Poch’. Con estas instalaciones, la empresa pública promete revolucionar la fabricación de embarcaciones mediante el uso de tecnología de vanguardia.

El nuevo taller se encuentra en el astillero que la compañía posee en San Fernando (Cádiz) y ya ha comenzado a producir paneles planos para los bloques de los proyectos actualmente en desarrollo en la planta gaditana.

Desde el astillero español han detallado que el inicio de los trabajos en estas instalaciones ha tenido lugar una vez finalizadas con éxito las pruebas de aceptación, la formación de los operadores y la certificación de los procedimientos de soldadura láser híbrida con la sociedad de clasificación Lloyd´s Register.

En este sentido, la empresa ha destacado que el TUAP representa la inversión más importante de los últimos años en el astillero de San Fernando y permitirá acortar los tiempos y los costes de producción e incrementar la calidad de los buques de los programas presentes y futuros para la Armada y otros clientes internacionales.

La revolución que supondrá el nuevo taller, según han explicado desde Navantia, está relacionada con la tecnología de soldadura láser híbrida que aumenta la velocidad y produce con muchas menos deformaciones y con cuellos de soldadura muy controlados.

Además, tanto la máquina de corte por plasma de perfiles como la de paneles tienen un alto nivel tecnológico, con una alta precisión, rendimiento y fiabilidad, obteniendo velocidades y calidades en el corte superiores a las mantenidas hasta ahora, de acuerdo a los detalles brindados por el constructor naval.

La puesta en marcha del TUAP ha requerido la formación tanto de ingenieros como de personal de diferentes áreas funcionales: soldadores, operadores de corte, personal de mantenimiento, etc.

De igual manera, los empleados de Navantia han sido instruidos en estrategia de fabricación, operación de las máquinas tanto en corte como en soldadura láser híbrida, así como el mantenimiento específico de las instalaciones.

El nuevo taller forma parte de la estrategia de digitalización y automatización que Navantia viene llevando a cabo en los últimos años y en la que, desde 2019, ha invertido más de 540 millones de euros en actuaciones de modernización y transformación de sus procesos de producción.



Nuevo taller del astillero de San Fernando (Cádiz) Navantia

Según el cronograma previsto por Navantia, a la entrada en funcionamiento del TUAP de San Fernando le seguirán próximamente la Fábrica Digital de Bloques que se está construyendo en el astillero de Ferrol (A Coruña) y la Línea de Paneles Planos en el astillero de Puerto Real (Cádiz).

El taller rinde homenaje al ex director del Negocio de Corbetas y Buques de Acción Marítima, José Antonio Rodríguez Poch, fallecido en mayo de 2024, quien formaba parte de Navantia desde 1991.

Beneficio para las corbetas saudíes

El astillero público ha anunciado que el primer programa que se beneficiará del nuevo proceso productivo del TUAP serán las corbetas Avante 2200 y, en concreto, las tres embarcaciones que la empresa construye actualmente para Arabia Saudí.

La empresa avanza a buen ritmo en el desarrollo de estos tres navíos, encargados por la Marina Real de Arabia Saudí (RSNF) a finales de 2024. En julio de este año, la empresa celebró el acto de puesta de quilla de la primera unidad, que llevará por nombre Al-Madinah, ante la presencia del vicealmirante Mohammed Abdlrahman Alghuraybi, máximo responsable de la RSNF.

El acuerdo prevé que la Al-Madinah sea entregada por Navantia, mientras que la segunda y la tercera corbeta serán completadas en Arabia Saudí, donde se llevará a cabo la instalación, integración y pruebas del sistema de combate.

Estos tres buques se suman a las cinco corbetas construidas también para el país árabe, entre 2018 y 2024. La entrega final está programada para 2028.

Botadura de la quinta corbeta para Arabia Saudí, en una imagen de archivo. Europa Press

La construcción de las embarcaciones, según han asegurado desde Navantia, generará alrededor de cuatro millones de horas de trabajo en la bahía de Cádiz y un impacto de hasta 2.000 empleos, entre directos, indirectos e inducidos.

Las tres nuevas corbetas que recibirá la monarquía árabe repetirán las características de la primera serie, también basadas en el diseño Avante 2200. Este buque multifuncional está pensado para tareas como patrullaje marítimo, control del tráfico, apoyo a otras naves y operaciones de búsqueda y rescate.

Además, estos barcos sobresalen por su capacidad para proteger infraestructuras sensibles, realizar misiones de inteligencia y defensa contra amenazas submarinas, aéreas, de superficie y de guerra electrónica.

Siguiendo las especificaciones de las cinco corbetas previas, cada unidad tendrá una longitud de 104 metros, 14 metros de ancho, desplazamiento de hasta 2.470 toneladas y capacidad para 102 tripulantes.

Los buques integran tecnología de punta desarrollada por Navantia, incluyendo el sistema de combate Hazem, el sistema de comunicaciones Hermesys, la dirección de tiro Dorna, el Sistema Integrado de Control de Plataforma y el puente Minerva.

Asimismo, dispondrán de motores bajo licencia MTU, generadores diésel y cajas reductoras proporcionadas bajo licencia Schelde.