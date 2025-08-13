El Ejército de Tierra activa la Sala de Operaciones del Centro de Situación para coordinar el trabajo contra los incendios

Desde el pasado 11 de agosto, el Ejército de Tierra tiene activa la Sala de Operaciones del Centro de Situación. Este movimiento, que ha trascendido hoy, tiene el objetivo de realizar el seguimiento y la generación de capacidades en las tareas de extinción de incendios forestales.

Tal y como han anunciado en una nota, los militares de la Sala de Operaciones proporcionan apoyo a la Unidad Militar de Emergencias (UME) que lleva ya unos días desplegada en los diversos incendios que azotan España estos días.

Según la UME, ya cuentan con más de 1.000 militares desplegados "en ataque directo al fuego", mientras otros 2.400 realizan tareas de apoyo.

Sala de Operaciones del CESET Ejército de Tierra

En cuanto al Ejército de Tierra, las Fuerzas Aeromóviles han reforzado la intervención y la logística de las tareas de extinción. Han empleado para ello helicópteros de transporte Chinook HT-17 del Batallón de Helicópteros de Transporte V de Colmenar Viejo (Madrid) y con destino al incendio forestal de Gallegos del Río (Zamora).

Por otro lado, también se ha desplazado personal del Batallón de Helicópteros de Emergencia de Bétera (Valencia), que han empleado sus propios medios para el traslado.

También desde Valencia han volado esta mañana militares del Tercer Batallón de Intervención con destino a León y con la misión de reforzar a las unidades de la Unidad Militar de Emergencias desplegadas en el noreste peninsular. Para el traslado han empleado un C-295 del Ala 35 de Getafe (Madrid).

Además, según confirma el Ejército de Tierra, se han generado medios y maquinaria específica de Ingenieros, tipo empujadoras D-5, para mejorar las capacidades de extinción del incendio forestal de Tres Cantos (Madrid), en apoyo directo al Batallón de Intervención de Emergencias I (BIEM I) de Torrejón de Ardoz.

Refuerzo aéreo en #Zamora: el BHELTRA V de las #FAMET @EjercitoTierra traslada en dos rotaciones a 36 militares de la @UMEgob y su equipo hasta el campo de fútbol de Ferreras de Abajo, para sumarse a la extinción de incendios. 🚁🇪🇸 pic.twitter.com/6LSy5Z5vGl — Ministerio Defensa (@Defensagob) August 13, 2025

"Con este refuerzo de capacidades en la lucha contra incendios, el Ejército de Tierra es eficaz en el cumplimiento de sus misiones, estando siempre en condiciones de ejecutar cualquier cometido con prontitud y precisión", aseguran en un comunicado.

Según recogió ayer por la tarde el Ministerio de Defensa, el Ejército del Aire y del Espacio también ha desplazado el Airbus A400M para el traslado de personal y equipos de la Unidad Militar de Emergencias de Zaragoza a las zonas afectadas.