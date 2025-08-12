Suecia presta a Francia tres lanchas de combate para proteger sus bases navales: así son las CB90 de Saab

Francia está en la búsqueda de una lancha interceptora con la que defender sus bases navales y activos costeros importantes. Los tiempos para incorporar esta nueva plataforma se han reducido drásticamente después del fracaso que supusieron las embarcaciones VFM, cuyo contrato fue cancelado tras la entrega de tan solo dos unidades por parte del astillero bretón Ufast, el cual finalmente declaró la quiebra en 2024.

Esta situación, ha llevado a la Dirección General de Armamento (DGA), la agencia de adquisiciones militares del país vecino, a explorar más allá de sus fronteras y ha terminado por interesarse en un desarrollo de la industria naval sueca: las lanchas de combate CB90.

Con el objetivo de evaluar si las patrulleras fabricadas por la compañía Saab se ajustan a los requerimientos de su Marina Nacional, el gobierno galo ha llegado a un acuerdo de cooperación técnica y operativa con Suecia para el préstamo de al menos tres de estos sistemas.

De esta manera, a mediados de julio, una de estas lanchas arribó a la base de Tolón, la más importante de la fuerza naval francesa y donde tiene su asiento, por ejemplo, el portaviones Charles de Gaulle.

Hacia finales de mes, otras dos unidades llegaron a las costas francesas, pero esta oportunidad con destino a Brest, ciudad en la que se halla la segunda base naval más importante de Francia y hogar de varias de las fragatas multipropósito FREMM y de los cuatro submarinos nucleares de misiles balísticos.

Según ha informado el Ministerio de las Fuerzas Armadas galo, los CB90 serán operados por el batallón de infantería de marina Amyot d'Inville. Su misión principal será proteger los accesos, detectar y monitorear amenazas, y responder con rapidez ante cualquier situación hostil.

Así, este préstamo, que tendrá una duración de 18 meses, permitirá evaluar el desempeño de estos buques en un amplio espectro operativo y probarlos en un ambiente más templado respecto a las gélidas aguas del mar Báltico a la que están acostumbrados.

Tras el acuerdo con los aliados del sur, la Marina sueca ha hinchado el pecho al asegurar que estas lanchas de combate, núcleo de sus fuerzas anfibias, son ahora "más buscada que nunca".

"Este tipo de cooperación con nuestros aliados es natural hoy en día. Francia también es un socio estratégico muy importante para Suecia", ha afirmado el Jefe del Estado Mayor Naval, Johan Norlén.

En este sentido, desde el país nórdico han recordado que "el deseo" francés por las CB90 surgió durante la última edición del Baltops, el ejercicio naval de la OTAN que tiene lugar todos los años en el Báltico.

Lancha de combate CB90 de Suecia Saab

En este sentido, el último país en sumarse a la Alianza Atlántica ha detallado que, semanas después de aquel despliegue, un número indeterminado de oficiales franceses recibieron entrenamiento para el empleo de estas embarcaciones a lo largo de la costa oeste de Suecia.

Mediante este adiestramiento, los oficiales y soldados galos han aprendido tanto los aspectos técnicos como el manejo de las CB90, gracias a la experiencia de los instructores nórdicos, según ha indicado la fuerza naval sueca en un comunicado.

"Los franceses quedaron muy satisfechos con la formación; se notaba que estaban acostumbrados a manejar barcos. Bastaba con mirar el barco para entender cómo funcionaba", ha señalado el director del curso de instrucción, Håkan Persson. "Están realmente impresionados por lo bien pensados y duraderos que son los barcos de combate suecos".

Más de 45 nudos de velocidad

En la actualidad, existen más de 250 CB90 en operaciones en distintas partes del mundo. Más allá de Suecia, que cuenta con una flota de alrededor de 200 unidades, la lancha construida por Saab está en servicio en Malasia, México, Perú, Noruega, entre otros países.

De acuerdo a la Marina sueca, las CB90 son embarcaciones polifacéticas, que se desplazan con rapidez y facilidad cerca de calas y están bien diseñadas. Desde los controles hasta las defensas, está en el lugar preciso para operar con fluidez en condiciones difíciles.

Lancha de combate CB90 de Suecia Saab

La última versión desarrollada por Saab es la denominada CB90 HSM, que presenta una ergonomía mejorada y una mayor comodidad para la tripulación, al disponer de una eslora de 16,3 metros y una manga de 3,8 m. A su vez, su interior versátil y resistente, junto con una sólida rampa de proa, garantiza un despliegue rápido en playas descubiertas.

El fabricante destaca que las lanchas, con un caso íntegramente de aluminio, puede transportar fácilmente múltiples tropas y carga, tanto en aguas poco profundas como abiertas, manteniendo gran maniobrabilidad y una velocidad capaz de superar los 45 nudos.

Además, cuentan con un nuevo sistema de gestión de combate y sensores de vigilancia que incrementan su poder de ataque. En cuanto a su armamento, puede equipar plataformas giratorias estabilizadas, sistemas de misiles más pequeños y estaciones de armas remotas.

La embarcación ofrece también protección contra armas químicas, biológicas, químicas y nucleares (QBRN) y balística gracias a su revestimiento ligero de polietileno y a su cristal de seguridad. Entre las características principales de la nueva versión sobresale una transmisión que optimiza el punto de gravedad y vuelve a la embarcación más estable, rápida y silenciosa.