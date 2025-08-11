El Ejército de Tierra forma a militares ucranianos en el sistema antiaéreo Hawk y el mantenimiento de los TOA

Entre la ayuda militar que el Ministerio de Defensa español ha enviado a Ucrania se encuentran las baterías antiaéreas Hawk. Estos sistemas, en tiempo de descuento para el Ejército de Tierra, se encuentran a la espera de relevo generacional, pero todavía son muy útiles para derribar amenazas rusas.

Un grupo de militares españoles se encuentra impartiendo módulos de formación a miembros de las Fuerzas Armadas de Ucrania para el manejo del Hawk. Lo hacen en el marco de la Misión de Asistencia Militar de la Unión Europea en Apoyo a Ucrania (EUMAM UA).

Tal y como confirma el Estado Mayor de la Defensa (EMAD), el Grupo de Artillería Antiaérea Hawk, integrado en el Regimiento de Artillería Antiaérea nº 74 con base en El Copero (Sevilla), imparte el módulo correspondiente al manejo de este sistema.

"Las actividades de adiestramiento se estructuran en sesiones teóricas, instrucción técnica y, por último, adaptación práctica a este sistema de defensa aérea", apuntan desde el EMAD.

Asimismo, junto a la formación en el manejo de Hawk, los militares españoles también han impartido módulos para el mantenimiento de los vehículos TOA M113 que también ha enviado España.

Militares españoles formando a ucranianos en el mantenimiento del TOA EMAD

El personal del Regimiento de Infantería Arapiles nº 62 ha sido el encargado de realizar las clases, que se han impartido en el Acuartelamiento General Álvarez de Castro (San Clemente de Sasebas, Gerona).

"En cuanto al contenido formativo, el curso se centra en el desarrollo de distintas capacidades, entre las que destacan el mantenimiento y la reparación en combate" del vehículo, según el Estado Mayor de la Defensa.

La misión del EUMAM UA es reforzar la capacidad de las Fuerzas Armadas ucranianas para "defender la integridad territorial" del país dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas y "disuadir y responder" a las ofensivas militares de Rusia u otros agresores potenciales.

Hawk español

El primer envío de sistemas Hawk españoles a Ucrania se firmó en noviembre de 2022, cuando la invasión rusa cumplía 9 meses. Más recientemente, en septiembre de 2024, la ministra Robles firmó el envío de un segundo lote.

Según el Comando de la Fuerza Aérea de Ucrania, una sola unidad de Hawk ha sido la responsable de derribar más de 14 misiles de crucero rusos y 40 drones Shahed —tipo kamikaze— desde que se puso en funcionamiento.

El sistema antiaéreo Hawk (siglas de Homing All the Way Killer) se desarrolló en los años 50 en Estados Unidos por la compañía Raytheon y entró en servicio en 1959 en el ejército del mismo país.

Una lanzadera Hawk junto a uno de sus radares US Army Forces Omicrono

A España llegó en los años 60, directamente al mismo Regimiento de Artillería Antiaérea nº 74 que está dando la formación a los ucranianos actualmente. Y también tiene presencia en el acuartelamiento de Cortijo de Buenavista (Cádiz).

En 2021, el Ejército de Tierra recibió algunas unidades actualizadas al estándar Hawk XXI. Tras un tiempo de puesta a punto en Grecia, fueron trasladadas a las instalaciones gaditanas.

El objetivo, según publicó el Ejército de Tierra en su revista, es lograr que siga operativo y con un adecuado nivel de munición más allá del 2030. De este modo, Defensa dará un plazo suficiente para que se pueda llevar a cabo la adquisición de un sistema de misiles que sustituirá al Hawk.

Este sistema antiaéreo, encargado de la detección, identificación, seguimiento y destrucción de objetivos aéreos a media y baja altura se ha convertido en uno de los sistemas más comunes en su clase.

Tras diversas modificaciones, EEUU comenzó su sustitución en los años 90 por los misiles Patriot y estuvieron en servicio en ese país hasta 2002 en el Cuerpo de Marines. Sin embargo, gracias a sus actualizaciones, hoy sigue siendo una alternativa viable para la defensa antiaérea.

Los interceptores Hawk, que pesan unos 630 kilos, son misiles semiactivos, es decir, que necesitan datos de un radar iluminador. Este se encarga de proporcionar en tiempo real la información de vuelo, así como la distancia, la altitud, la orientación y la dirección de las aeronaves o misiles enemigos, tanto a la unidad de control como a los lanzadores y al interceptor.

TOA

Junto con los Hawk, los otros protagonistas de la formación que está impartiendo el personal del Ejército de Tierra a los militares ucranianos son los vehículos de Transporte de Orugas Acorazados, conocidos como TOA.

Las primeras unidades del TOA comenzaron a llegar al Ejército de Tierra entre 1963 y 1964 hasta llegar a alrededor de las 1.300 activas. Actualmente, España tiene inventariados 1.250 TOA M113 de los cuales quedarán la mitad tras la retirada paulatina anunciada por el Ministerio de Defensa en 2021.

M113 lanzando misil Spike Ejército de Tierra

El último gran programa de actualización del TOA comenzó en 2015 centrándose en renovar la suspensión de los vehículos; un proceso que tiene previsto terminar este mismo 2023.

En todas estas décadas el Ejército ha ido creando variantes y subvariantes con diferentes propósitos como el de servir de ambulancia, puesto de mando o ataque.

Dentro de esta última categoría se han instalado nuevos sistemas de armamento durante los años con mejoras sobre la ametralladora que originalmente portaban los TOA. Como por ejemplo la adición de un mortero de 120 milímetros. El Ejército de Tierra, en el 2017, decidió modificar algunas unidades para hacerlas compatibles con el lanzamiento de misiles Spike.

Además, en Ucrania se han podido ver estos vehículos con la torreta Guardian 1.5 de la española EM&E. El envío estuvo precedido de un contrato entre el ejército de Zelenski y la compañía, según pudo saber EL ESPAÑOL.