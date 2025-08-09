El Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas españolas usará IA para monitorizar las redes sociales y la 'dark web'

Entre las tareas cotidianas que tiene encomendadas el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) está la de monitorizar las fuentes abiertas. La extracción y análisis de información publicada en las redes sociales, medios de comunicación e, incluso, la dark web es el objetivo de un importante grupo de militares que trabaja en la Base de Retamares, en Madrid.

La cantidad de información a tratar en el cuartel general del CIFAS hace necesario el empleo de herramientas que ayuden al personal, dependiente del Estado Mayor de la Defensa, a gestionar el volumen de datos.

Según la documentación a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas españolas necesita dotarse de una plataforma software que, mediante la explotación de un importante número de fuentes abiertas, sea capaz de procionar análisis y evaluación del ámbito congnitivo.

Este sistema, que empleará inteligencia artificial, participará en las fases de recopilación, procesamiento, análisis y difusión de la información de varias fuentes, monitorizándolas en tiempo real y a demanda de los oficiales de inteligencia.

Desde el CIFAS, reconocen que el volumen y diversidad de Información Disponible Públicamente y Comercialmente y la gran variedad de fuentes accesibles "dificultan en exceso la detección, tratamiento y análisis necesarios para cubirir las necesidades de información" del Centro de Inteligencia.

Sede del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en Madrid. Eduardo Parra Europa Press

"En estas circunstancia, es cuando se hace imprescindible el empleo de plataformas software que, mediante tecnologías de IA y analítica avanzada, sean capaces de procesar tales volúmenes de datos y extraer inteligencia accionable para proteger los intereses de la Defensa nacional".

Monitorización con IA

Entre los requisitos que pone el CIFAS para la adquisición de la herramienta, la más destacable es que permita la integración de gran variedad de fuentes. Por ejemplo, redes sociales, blogs, diferentes sitios web, deep web, dark web y agencias de noticias de ámbito local, nacional e internacional.

El software debe proporcionar un "marco de análisis y evaluación del entorno cognitivo de las Áreas y Temas de Interés de Inteligencia". Lo que permitirá identificar, entre otros aspectos, las fuentes sensibles para obtener información específica y proporcionar una detección precoz.

También identificar relatos y narrativas sensibles, actores clave que promuevan u originen dichas narrativas, actividad humana simulada y redes de desinformación.

Componentes del equipo español en el ejercicio Global Sentinel, encargados de la vigilancia espacial Ministerio de Defensa

La "monitorización en tiempo real" de las variables anteriores proporcionará alertas sobre posibles amenazas, anomalías y patrones indicativos de campañas de influencia adversarias en el ámbito cognitivo.

La herramienta, explican desde el CIFAS, deberá proveer de análisis predictivo y planificación de escenarios que permitan simular posibles resultados, anticiparse a los movimientos del adversario y, en su caso, formular respuestas sólidas "contra estrategias que neutralicen las amenazas y mitiguen los riesgos".

Tal y como apuntan, el análisis de la información se llevará a cabo aplicando tecnologías de machine learning con el fin de tratar el gran volumen de datos que se genera durante durante las 24 horas del día.

Se utilizará "para supervisar la opinión pública de las Áreas y Temas de Interés de Inteligencia (ATIIs), los relatos y narrativas sensibles, la proparaganda y las operaciones de desinformación".

Alertas, autores y virales

El software que empleará el Centro de Inteligencia deberá generar "diversas alertas, informes, análisis y perspectivas para ayudar a mitigar los riesgos y aprovechar las oportunidades en el ámbito cognitivo".

Otro requisito curioso es que la herramienta debe disponer de "personal de apoyo mediante analistas expertos para la generación de informes ad hoc, análisis e investigaciones bajo demanda". Con lo que la compañía del desarrolladora de la solución deberá proporcionar igualmente este servicio.

Entre las funcionalidades, se destaca un área de búsquedas simples que presentará las publicaciones, conversaciones y contenido compartido —incluido el viral— según los criterios del oficial de inteligencia. "Además, mostrará los autores que han generado" esa información.

Dentro del segmento de los autores, el CIFAS apunta a que la herramienta deberá identificarlos mediante su perfil e incluir datos como la fecha de nacimiento, el génereo, el número de seguidores, de amigos, la localización o el último contenido compartido, entre otros.

También realizará un análisis de las conversaciones generadas por las publicaciones que se clasificarán por el nivel de relevancia y viralidad.

Asimismo, la herramienta del Centro proporcionará a los usuarios de la Sección de Inteligencia de Fuentes Abiertas un "espacio de trabajo privado que garantice que nadie más que los autorizados" puedan acceder a los datos obtenidos.

Análisis gubernamental

Precisamente, esta semana, el Gobierno liderado por Pedro Sánchez ha anunciado la creación de un grupo de seguimiento para analizar los discursos de odio en las redes sociales. Para ello, contarán con la colaboración de X (antes conocida como Twitter), Meta, Google y TikTok.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, convovó el pasado miércoles una reunión con las citadas compañías para abordar el "preocupante" aumento de los discursos de odio en las redes sociales.

Sistema Faro de monitorización de redes sociales Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

El objetivo, según informó el propio Ministerio en una nota, es "analizar la reacción y la eficacia de estas empresas a la hora de retirar dichos contenidos".

Se ha acordado la creación de un grupo de seguimiento permamente que analice de manera periódica los discursos de odio en las redes. "Se trata de una colaboración que no tiene precedentes", aseguró Saiz.

El propio Ministerio cuenta en la actualidad con el sistema FARO, el cual se comenzó a utilizar en marzo. Desde entonces, "se ha detectado más de medio millón de discursos de odio", aseguran, sin detallar si se trata de publicaciones, mensajes o perfiles. "Y las las plataformas han retirado el 33% de los reportados".

"Sabemos que resulta insuficiente y tenemos que redoblar esfuerzos", explicó en esta ocasión la ministra Saiz. Aludiendo a la necesidad de incrementar la rapidez y la eficacia en la retirada de estos mensajes "deningrantes y constituvos de delito".