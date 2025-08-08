El Ejército de Tierra adquiere 22 nuevos todoterrenos Vamtac de la versión de alta protección por 11 millones de euros

El Ministerio de Defensa continúa aprobando adquisiciones del Uro Vamtac, el que se ha convertido en el todoterreno blindado por excelencia de las Fuerzas Armadas españolas y cuya fabricación se realiza en Galicia.

En el último de los contratos firmados se recoge la compra de 22 vehículos Vamtac por un valor de 11 millones de euros. Este contrato forma parte de un acuerdo marco aprobado por el Consejo de Ministros en 2019 que se ha ido ejecutando por fases.

En particular, se trata de 22 vehículos de alta protección bivalentes, uno de los tipos que Defensa incluyó en el acuerdo marco y que contaba con un total de 182,7 millones de euros de presupuesto. En él, además de la versión de alta protección, también se incluyeron variantes de alta movilidad táctica y de vadeo sin preparación.

"Las unidades [militares] dotadas de estos vehículos son especialmente aptas para desarrollar operaciones militares en conflictos de media y baja intensidad y en misiones de paz", aseguró el Ministerio de Defensa cuando aprobó el programa.

También apuntaron que las "posibilidades son altas" de que estos vehículos se "vean expuestos al fuego enemigo de armas ligeras, morteros, artillería, así como armas portátiles contra carros, minas y artefactos explosivos improvisados".

Uro VAMTAC del Ejército de Ucrania en los entrenamientos con Alakran Ejército de Ucrania

El Pliego de Prescripciones Técnicas publicado por la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra apunta a una larga lista de características técnicas y de equipamiento que estos vehículos deben integrar.

Vamtac

Según se explica en la documentación del Ministerio de Defensa, el vehículo de alta protección "cumplirá los requisitos de la variante general de alta movilidad", a excepción de todas aquellas particularidades específicas de la versión, como el blindaje extra..

Este factor de protección extra se mantiene en secreto y bajo tratamiento de "requisitos confidenciales". Sin embargo, sí existe información sobre el blindaje básico que equipan todos los vehículos de la serie sin distinción de versiones.

"Independientemente de las variantes", el vehículo dispondrá de protección balística y protección contra minas de nivel 1. La cabina dispondrá de cuatro puertas, dos a cada lado, dotadas de "ventanas blindadas que deberán cumplir las exigencias antiminas y balísticas".

Los asientos también serán antiminas con reposacabezas y cinturones de seguridad. Además, "no existirán piezas o elementos que puedan ser proyectados por la onda de choque en caso de explosión de una mina o de un artefacto explosivo improvisado.

Dadas las especiales características de la versión de alta protección de la que acaban de adquirir 22 unidades, algunos de los requisitos de carga útil del vehículo o la masa máxima autorizada (MMA) cambian respecto al modelo convencional.

Vamtac ST5 con Dual Eimos Expal

La versión de alta protección deberá tener una MMA inferior a los 10.000 kilogramos y un tara suficiente como para poder volar a bordo de un helicóptero Chinook. En cuanto a la carga útil, debe alcanzar los 1.000 kilogramos, frente a los 1.500 que requieren en la versión de alta movilidad.

El blindado deberá equipar algunas utilidades y herramientas como cabrestante, anillo porta armas, sistema antipinchazos run flat, protección NBQ, kit antidisturbios o la preinstalación para un sistema de armas controlada remotamente, entre otras.

El motor será de combustión interna alimentado por diésel con una potencia mínima de 200 caballos. Se trata de 20 caballos más que la versión de alta movilidad, debido a que el blindaje extra requiere de más potencia para cumplir con los requisitos de aceleración, velocidad y subida de pendientes.

El Vamtac se basa en el concepto del todoterreno Humvee estadounidense con algunas adaptaciones y mejoras tecnológicas al ser un modelo más moderno. Su desarrollo se llevó a cabo a lo largo de los años 90 y entró en producción en 1998, integrándose en las Fuerzas Armadas de España.

Urovesa

Hace sólo unos días, la Xunta de Galicia declaró Proyecto Industria Estratégico (PIE) al plan de expansión de Urovesa por el que pretende ampliar su planta industrial de Valga (Pontevedra).

La compañía, que se encarga de diseñar y fabricar los vehículos Vamtac, tiene previsto casi triplicar sus instalaciones actuales, llegando a los 100.000 metros cuadrados de superficie industrial.

54032204781_ab342ce3d2_k

Estas obras, que se prevén que concluyan en 2029, supondrán una inversión de 51,7 millones de euros y la creación de al menos un centenar de puestos de trabajo directos, según ha asegurado el Gobierno gallego a través de un comunicado.

La nueva planta que proyecta la compañía constará de un edificio de dos plantas dividido en varias áreas: un almacén robotizado, zonas de pintura, montaje y premontaje, una pista de pruebas, una escuela de conducción y un centro de visitantes-museo con el que se pretende preservar y difundir la historia de la firma.

La Xunta ha justificado la designación de este proyecto como PIE en que Urovesa es una empresa proveedora de las Fuerzas Armadas desde 1984, que actualmente opera en 30 países.