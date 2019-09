La Eurocámara pide a Von der Leyen que mueva ficha tras tumbar a dos de sus comisarios

La presidenta electa de la Comisión, la conservadora alemana Ursula von der Leyen, se enfrenta a un complicado dilema tras la resolución de la Eurocámara de declarar no aptos para el cargo a los comisarios designados por Rumanía y Hungría por conflictos de interés irresolubles. ¿Qué hará ahora? ¿Plantará cara a los Gobiernos de Budapest y Bucarest exigiéndoles que envíen a otros candidatos? ¿O entablará un pulso con el Parlamento Europeo y se enrocará en defensa de su equipo? De su decisión dependerá si el nuevo Ejecutivo comunitario puede tomar posesión el 1 de noviembre como está previsto o si sufre retrasos.

De momento, la comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara ha resistido a las presiones y se ha mantenido firme en su rechazo al húngaro László Trócsányi y a la rumana Rovana Plumb. Al primero le achaca vínculos impropios con su antiguo despacho de abogados (Nagy y Trócsányi) cuando era ministro de Justicia de Viktor Orbán. En cuanto a Plumb, los eurodiputados cuestionan un controvertido préstamo de 800.000 euros que no mencionó en su primera declaración de intereses. Ambos fueron declarados no aptos durante una votación el pasado jueves.

Sin embargo, el presidente de la Eurocámara, el socialista italiano David Sassoli, consideró que el dictamen de Asuntos Jurídicos no era bastante claro y les pidió que volvieran a pronunciarse este lunes. No obstante, el veredicto no ha cambiado: los eurodiputados han vuelto a votar que Trócsány y Plumb "no pueden ejercer sus funciones en conformidad con el Tratado y el Código de Conducta". Eso sí, la maniobra de Sassoli para tratar de suaviza el dictamen ha enfurecido a los parlamentarios.

"Se nos ha obligado a votar de nuevo aunque la decisión adoptada el jueves era clara. Este precedente antidemocrático es escandaloso. Nosotros nos hemos mantenido firmes en nuestras posiciones: los dos candidatos han sido rechazados, pero el ataque a la democracia y los fallos de este procedimiento siguen estando ahí", ha protestado la eurodiputada de Francia Insumisa, Manon Aubry.

Los comisarios vetados atribuyen la decisión de la Eurocámara a maniobras políticas. "La decisión de hoy es profundamente incorrecta, contraria a las reglas de procedimiento del Parlamento Europeo y eminentemente política", sostiene Plumb. Por su parte, el candidato húngaro ha dado a entender que recurrirá el suspenso ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

"La injusticia flagrante, la falta de transparencia, la violación clara y deliberada de las normas de derecho y de procedimiento y el no respeto de los principios básicos de la democracia me recuerdan a un tiempo que yo pensaba que había quedado atrás", se ha quejado Trócsány. Tanto el Gobierno húngaro como el rumano respaldan a sus respectivos candidatos.

La investidura de la Comisión, ¿en peligro?

Lo cierto es que tanto Trócsány como Plumb figuraban en todas las quinielas de posibles víctimas en el procedimiento de examen en la Eurocámara. El primero porque, como ministro de Justicia de Orbán, fue el arquitecto de las reformas judiciales que según el Parlamento ponen en riesgo el Estado de derecho en Hungría. Además, Von der Leyen le había adjudicado la cartera de Ampliación, cuyo cometido esencial es vigilar que los países candidatos se ajusten a los estándares de la UE, los mismos que Hungría no respeta.

Por lo que se refiere a Plumb, desde el principio ha sido señalada por estar presuntamente implicada en algunos casos de corrupción en Rumanía que debido a su inmunidad parlamentaria no han podido ser investigados por la justicia. La sorpresa es que ambos han caído incluso antes de pasar los exámenes orales en la Eurocámara, que han comenzado oficialmente este lunes. No han sobrevivido siquiera al examen de conflictos de interés que hace la comisión de Asuntos Jurídicos.

Ahora la pelota está en el tejado de Von der Leyen. El presidente de la Eurocámara le ha enviado este lunes una carta detallando los motivos del veto a los candidatos de Hungría y Rumanía y le preguntará qué medidas piensa adoptar para subsanar el problema. La portavoz de la alemana no ha querido adelantar acontecimientos escudándose en que la misiva todavía no ha llegado a sus manos.

De la decisión que adopte Von der Leyen dependerá la suerte de la próxima Comisión. La alemana fue aprobada por la Eurocámara por un margen de apenas 9 votos el pasado julio. Aunque en teoría no está obligada a hacerlo, si no atiende a las peticiones del Parlamento, la investidura de su equipo, programada para el 23 de octubre, corre peligro. Nadie en Bruselas descarta ya que la votación tenga que retrasarse.