Trump gana en Ohio, Iowa y Florida mientras Biden se asegura Minnesota Colorado y Arizona

Las encuestas le han dado una ventaja de entre diez y doce puntos porcentuales a Joe Biden a lo largo del territorio nacional. La noche electoral, sin embargo, ha dejado un mapa de resultados preliminares muy diferente a un ritmo vertiginoso, marcado por el mayor volumen de voto por adelantado de los últimos años (100 millones confirmados) y por un recuento de votos a reñida carrea por ganar los estados bisagra (swing states).

Pasada la medianoche en la costa este, el presidente de Estados Unidos y candidato republicano, Donald Trump, ha ganado en estados clave como Florida, Ohio e Iowa, mientras que el demócrata Joe Biden se aseguraba los votos de Minnesota, Arizona y Colorado. Ohio cuenta con 18 votos del Colegio Electoral, Minnesota tiene 10 e Iowa, seis.

Contando los estados en los que los resultados se han hecho oficiales al cierre de esta edición, Biden tendría 223 votos electorales, mientras que Trump contaría con 174. Otros 141 votos electorales están aún en el aire. Los candidatos necesitan un mínimo de 270 votos para asegurarse la presidencia.

Pocos minutos después de las 00:30, un optimista Joe Biden comparecía en Wilmington, Delaware, junto a su mujer para pedir paciencia a los estadounidenses, asegurando que aunque lleve tiempo, "se van a contar todos los votos", compartiendo su optimismo sobre los resultados preliminares.

"Sabíamos que esto iba a durar mucho", dijo Biden, reconociendo que el recuento de votos se prolongará hasta el miércoles. "Nos sentimos bien acerca de dónde estamos. Realmente lo hacemos", aseguró Biden, compartiendo su confianza respecto a su victoria en Arizona, Michigan, Wisconsin y Pensilvania, argumentando que "no se acaba hasta que se cuenten todos los votos, hasta que se cuenten todas las papeletas".

Estados clave entre los que se incluyen Wisconsin, Pensilvania, Michigan, Carolina del Norte y Arizona, apenas han empezado a procesar y contar votos, por lo que no se espera conocer resultados más definidos hasta la mañana del miércoles. Los funcionarios locales en Detroit, Filadelfia y Milwaukee han advertido que continuarán con el conteo de votos durante la noche o reanudarán el proceso el miércoles a primera hora de la mañana.

Joe Biden, optimista pero prudente: "Paciencia" Efe

Trump gana en Florida

Florida ha sido uno de los primeros estados en presentar datos oficiales, dándole al candidato republicano una pronta ventaja en la noche electoral y poniendo el foco en el voto latino no sólo en este estado, donde tradicionalmente los votantes latinos - en su mayoría de origen cubano - han favorecido al candidato conservador, sino también en otros estados clave como Texas, Arizona o California, donde los votantes hispanos tienden a ser de ascendencia mexicana y presentan una tendencia de voto mucho más variable.

Una derrota temprana y definitiva de Trump en el Sunshine State habría dificultado enormemente el segundo mandato de Trump. Pero desde que empezaron a conocerse los primeros datos confirmados, ha quedado claro que los esfuerzos del candidato republicano por ganarse a sus vecinos de Florida –Trump ha cambiado su residencia fiscal de Nueva York a Florida – han dado su fruto. Biden por su parte ha cosechado resultados muy similares a los obtenidos por la candidata demócrata de 2016, Hillary Clinton, salvo en el condado al que pertenece Miami, donde Biden mantenía la ventaja sobre Trump pero perdía notablemente en comparación con los resultados de Clinton.

Ohio vota republicano

Cabe destacar que ningún candidato republicano ha ganado la presidencia sin haber ganado también Ohio (Trump ganó por más del 8% en 2016).

Efecto 'George Floyd' en Minnesota

La muerte de George Floyd en Minneapolis, la ciudad con mayor población de Minnesota, desató el pasado mes de mayo una serie de protestas y encuentros más y menos violentos en todo el país, poniendo de manifieste una creciente tensión racial en Estados Unidos.

Lo cierto es que Minnesota no ha dado su apoyo a un republicano desde Richard Nixon en 1972, pero Trump se obsesionó con el estado después de perder por poco ante Hillary Clinton allí en 2016. Biden ha ganado en el estado con más del 53% de los votos.

Pensilvania

El 66% de los votos favorecían a Biden a las 9 de la noche, apenas 1 hora después de haber cerrado los colegios electorales. No obstante, a medida que transcurría la noche, ambos candidatos iban acercando posiciones. Pasada la medianoche, fuentes oficiales avisan de que el recuento de votos en el estado continuará a lo largo de la noche, por lo que no podrán conocerse los resultados hasta la mañana del miércoles como pronto.

A partir de las 22:00 hora local, alrededor del 15 por ciento de las papeletas se habían procesado. "Los condados están trabajando muy duro para obtener (los resultados) lo antes posible", dijo la secretaria de Estado de Pensilvania, Kathy Boockvar, el martes por la noche. "Va a llevar tiempo".

Wisconsin y Michigan, claves

En Wisconsin, las papeletas enviadas por correo no se pueden procesar hasta el día de las elecciones. La administradora de la Comisión Electoral, Meagan Wolfe, dijo a los periodistas el martes por la noche que esperaran que las jurisdicciones locales, que son responsables del conteo en el estado, continúen contando hasta la mañana."

"No hablaré en nombre de algunas de nuestras jurisdicciones, pero algunas de las jurisdicciones más grandes predicen que contarán hasta la mañana". En este sentido, Wolfe recordó que "no hay límite ni fecha límite" y que "deben seguir contando hasta que terminen". Tradicionalmente, el 6% de votantes registrados escoge emitir su voto por correo. Este año, la cifra se ha disparado por el miedo al contagio de coronavirus, con un 66% de lsovotantes de Wisconsin emitiendo su voto por adelantado.

En Michigan, donde las jurisdicciones con más de 25,000 personas tuvieron que esperar hasta el 2 de noviembre para comenzar a procesar los votos enviados por correo, la secretaria de Estado Jocelyn Benson dijo que se habían emitido 3.3 millones de papeletas por correo en estas elecciones.

Se espera que ese número aumente a alrededor de 3,5 millones una vez que se recopilen los lotes finales. Benson estimó que entre 2 millones y 2,5 millones de personas votaron en persona el martes. "Estamos en camino de estar en condiciones de ver potencialmente un resultado completo de cada tabulación en las próximas 24 horas", dijo Benson.

Georgia suspende el conteo

Una inoportuna gotera en el estadio en el que se guardan los votos por correo en Georgia, así como otras dificultades con el procesado de papeletas en los distritos más poblados del estado sureño, han obligado a suspender el recuento de votos apenas dos horas después de cerrar los colegios electorales. Los demócratas han basado sus esperanzas en una más que posible victoria en Georgia en el peso de los recientes acontecimientos entorno a la cuestión racial.

Arizona se tiñe de azul

Trump ganó en 2016 pero en 2020 parece que este año la balanza se inclina hacia el candidato demócrata. Si los demócratas ganan en Arizona, Michigan y Wisconsin, podrían asegurarse la victoria, sin ganar Florida y Pensilvania.

Arizona, que ostenta 11 votos electorales, cuenta con un tercio de votantes que se declaran independientes, lo que siempre añade una cierta incertidumbre respecto al resultado final del voto en el estado.

Medios y analistas piden paciencia

En Florida y Arizona, los votos anticipados pueden contarse antes del día de las elecciones y agregarse rápidamente a los totales de votos en persona. Carolina del Norte espera publicar resultados casi completos la noche de las elecciones. Los resultados iniciales de Minnesota reflejarán todas las formas de votación.

En el caso de Georgia, aunque se procesan las papeletas electorales enviadas por correo antes del día de las elecciones, no se cuentan hasta que cierran las urnas. Por este motivo, se espera que los resultados definitivos no se hagan públicos hasta uno o dos días después de la jornada electoral del 3 de noviembre. Caso similar es el de otro de los grandes estados bisagra, Wisconsin, donde no se comienza a procesar y contar los votos hasta el día de las elecciones, por lo que es posible que los resultados no estén disponibles hasta el miércoles por la mañana temprano como pronto.

Por ley, Pensilvania no puede comenzar a procesar las papeletas enviadas por correo hasta el día de las elecciones. Algunos condados han dicho que no comenzarán a contar esas boletas hasta el 4 de noviembre. Michigan permite que las jurisdicciones más grandes comiencen a procesar el 2 de noviembre y espera tener resultados estatales no oficiales disponibles el 6 de noviembre.