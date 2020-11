El caos del recuento en EEUU deja a Trump y Biden al filo del alambre de Wisconsin y Georgia

A menudo utilizamos la palabra "caos" como hipérbole y sería bueno reservarla para situaciones como esta. La noche electoral estadounidense fue una sucesión de datos mal gestionados y mal interpretados que derivó en la peor situación posible: el presidente será decidido por el recuento de los votos por correo, justo cuando cada estado tiene su propia legislación al respecto y Donald Trump ya ha anunciado que va a recurrir a donde haga falta para que dicho recuento se pare y se le dé a él por ganador. Alega una falta de garantías que cuadra con la sensación que el americano medio tendrá en este momento. Obviamente, la razón no está de su parte, pero la razón lleva demasiados años brillando por su ausencia en la política estadounidense.

Por supuesto, fallaron las encuestas. No sólo fallaron sino que fallaron en los mismos sitios e infravalorando de nuevo al mismo candidato. De chiste. El famoso "cinturón de óxido" que pintábamos de azul en todos los mapas es ahora mismo tan rojo como en 2016. Arizona y Georgia, que pintaban republicano, son justo las bazas más sólidas para los demócratas de entre los estados sin resultado definitivo. Hubo un momento de la noche en el que Fox News daba un 95% de posibilidades a Biden en Carolina del Norte mientras el New York Times daba el mismo porcentaje en el mismo estado pero a favor de Trump. Todos los modelos estallaron por los aires ante la incertidumbre de qué votos se estaban escrutando primero, si eran anticipados, presenciales o por correo y en qué podía afectar dicha distribución al resultado final.

El patrón habitual en la mayoría de estados fue de ventaja demócrata para luego ver a Trump remontando vorazmente. Así pasó en Florida, a primera hora de la noche, cuando parecía que los demócratas se harían con la victoria hasta que llegó el tortazo de los cubanos de Miami. Lo que había sido una victoria de Hillary Clinton por más de 30 puntos pasó a una de Biden por 10 en apenas cuatro años. En ese momento, todos supimos que Trump iba a llevarse los 29 votos electorales y la noche se iba a hacer muy larga.

Algo parecido sucedió en Carolina del Norte y en Ohio, donde Biden lideró el recuento hasta bien avanzada la madrugada. Incluso en Texas hizo falta pasar del 50% de voto escrutado para que los republicanos se pusieran definitivamente por delante.

La noche parecía una repetición de la de 2016 hasta que de repente entraron los datos de Arizona y Fox News decidió adjudicar el estado a Biden. Para muchos, fue y sigue siendo una decisión precipitada. Otros, sin más, han seguido el ejemplo.

La victoria en Arizona y la remontada en Georgia parecían poner la Casa Blanca en manos del ex vicepresidente de Obama, pero entonces empezaron a volcar datos de Michigan, Wisconsin y Pensilvania y nadie podía creer lo que veía: ventajas de 15-20 puntos para Trump en estados en los que debería estar perdiendo por un 5-10%. "Queda el voto por correo", repetían los expertos, mientras el porcentaje de escrutinio aumentaba y la ventaja de Trump bajaba, sí, pero no lo suficiente.

Normalmente, hay un momento en cada recuento electoral en el que uno se da cuenta de que tal o cual candidato ha ganado. Durante la noche del 3 de noviembre no se vivió nada parecido. De hecho, estamos a 4 y aún no tenemos ni idea de quién ha ganado. Ni siquiera sabemos quién lo tiene más fácil, lo cual es inaudito. Si aceptamos que Biden tiene Arizona en el bolsillo -yo no iría tan rápido pero démoslo por bueno-, nos quedan seis estados por resolver: Nevada, Carolina del Norte, Michigan, Wisconsin, Pensilvania y Georgia. Parece que en los dos primeros va a haber triunfos alternos: Nevada para los demócratas (su ventaja es del 2,3% con dos tercios de los votos escrutados) y Carolina del Norte para los republicanos (unos 80.000 votos de ventaja con un 6% de recuento pendiente). Ahora bien, tampoco lo sabemos seguro porque no sabemos si esos votos que quedan son todos por correo, si son anticipados (en EEUU se puede depositar el voto presencialmente antes del día de las elecciones) o si van a favorecer mayoritariamente a uno de los dos candidatos.

Aun así, por aligerar el tema, vamos a dar por bueno ese reparto y dejemos, por tanto, a Biden con 244 votos electorales por 218 de Trump. Centrémonos exclusivamente en Georgia... y luego en el famoso "cinturón de óxido" (Michigan, Pensilvania, Wisconsin). La situación en Georgia es de empate técnico. El NYT da una ventaja en la predicción a Biden después de pasarse media noche asegurando que iba para Trump sin remedio alguno. Es cierto que la ventaja de 2,2 puntos de los republicanos parece poca si tenemos en cuenta que los condados que quedan por escrutar son abrumadoramente demócratas. Es imposible aventurar una victoria, pero sin duda Biden tiene ahí opciones, incluso podríamos colocarle ligeramente por delante de Trump en el favoritismo.

De hecho, si Biden no gana Georgia, tiene pinta de que se despide de la presidencia. No dan los números. Aun ganando el estado un poco por sorpresa -desde 1992 no se veía un ganador demócrata en Georgia como no se veía desde 1996 en Arizona-, necesita otros 10 votos electorales para ganar las elecciones. Y ahí es donde se complica la cosa: su desventaja respecto a Trump en Pensilvania, el estado que se suponía que iba a estar más reñido de los tres, es ahora mismo de 12,7 puntos y 700.000 votos con un 74% del voto escrutado. Eso obliga prácticamente a que el reparto de los pendientes sea de una proporción en torno al 70-30 de forma consistente... y aun así habría que hacer muchos números.

La situación es similar en Michigan, donde Trump partía con 7-8 puntos de desventaja en las encuestas pero lidera el recuento por 7,5 puntos y 300.000 votos de diferencia con el 72% escrutado. Aunque la diferencia es menor que en Pensilvania, el reto también es mayúsculo. Hay zonas urbanas que aún deben recontarse pero Trump está funcionando bastante bien en las áreas suburbiales alrededor de Detroit. Por ejemplo, en Flint, uno de los motores de la economía del estado antes de que todo quebrara a principios de los 2000, Trump ha pasado de perder por 10 puntos con Hillary Clinton a ganarle a Biden por unas décimas con el 79% escrutado. De dar un favorito en estos dos estados, daríamos a Trump dentro de la incertidumbre mencionada desde el principio del artículo.

Así pues, si Biden se lleva Georgia, pero Trump se hace con Michigan y Pensilvania, nos encontramos con un 268-260 para los republicanos con el estado de Wisconsin y sus 10 representantes aún por decidirse. Quien ganara Wisconsin, ganaría las elecciones. ¿Cómo está la situación ahí? Bueno, de los tres ha sido desde el principio el más igualado pero en todo momento con ventaja de Trump. Estamos dando por hecho que los votos que quedan son demócratas pero eso hay que demostrarlo.

Algo se olerá Trump cuando no quiere que se cuenten. De momento, los republicanos ganan por 3,6 puntos y 107.000 votos cuando aún queda un 17% por recontar. Parece poca ventaja pero podría no serlo. No hay consenso al respecto. Fox News, en sus predicciones, le da el estado a Trump, igual que le da Michigan... pero le da Pensilvania a Biden. El caos es esto: empresas que se han gastado millones de dólares en programas de proyección electoral y que al 80% de escrutinio no saben bien quién va a ganar dónde.

Si se cumpliera el vaticinio de Fox News, Biden podría respirar tranquilo: Pensilvania y Georgia le valen tanto como le valían Georgia y Wisconsin. El río está revueltísimo y más teniendo en cuenta que hay estados como el propio Wisconsin en los que aún se puede votar después del día de las elecciones. Estados Unidos es una democracia muy antigua pero que no deja de ser curiosa.

Es probable que parte de esos votos se acaben anulando porque anular todo el voto por correo como pide Trump sería un escándalo mayúsculo. Ahora bien, si eso le valdrá a Biden o no es imposible de saber. Ha hecho historia en el sun belt para pegarse una torta espectacular en el rust belt, que parece perdido para los demócratas por segunda convocatoria consecutiva tras años y años de fidelidad electoral. Los resultados quizá los sepamos el jueves por la mañana o al menos tendremos una idea mucho más aproximada. La confirmación judicial llegará mucho más tarde. Si llega. Y así todo.