Cancelan el debate del jueves entre Biden y Trump al negarse este a un cara a cara virtual

La Comisión de Debates Presidenciales, el órgano no partidista que organiza estos cara a cara, ha cancelado el encuentro entre el presidente de EEUU, Donald Trump, y el aspirante demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, que estaba previsto para el próximo 15 de octubre, por desacuerdos respecto al formato.

En un comunicado, la Comisión recordó que había decidido celebrar de forma virtual el segundo cara a cara entre Trump y Biden el próximo jueves en Miami (Florida) "para proteger la salud y la seguridad de todos los involucrados", pero el presidente rechazó participar con ese formato.

El debate iba a desarrollarse justo dos semanas después de que Trump diera positivo por Covid-19, y ese diagnóstico, sumado a los múltiples contagios confirmados en la Casa Blanca y el entorno del presidente, había generado preocupación entre los organizadores del encuentro y la campaña de Biden.

Tras la negativa de Trump a participar en un cara a cara virtual, la Comisión señaló que "es ahora evidente que no habrá ningún debate el 15 de octubre, y que la CPD (siglas en inglés de la comisión) centrará su atención en los preparativos para el debate final presidencial programado para el 22 de octubre".

De hecho, afirmó que "ambos candidatos han acordado participar en el debate del 22 de octubre".

Tercer debate

Recordó que ese cara a cara tendrá lugar en la Universidad de Belmont, en Nashville (Tennessee), y que estará sujeto a "consideraciones de seguridad sanitaria, y de acuerdo a todas las pruebas (de Covid-19) requeridas, máscarillas, distancia social y otros protocolos".

Ese debate estará dividido en seis bloques de quince minutos y los temas a debatir serán anunciados una semana antes del encuentro por la moderadora, Kristen Welker, periodista de NBC News.

La celebración del segundo y tercer debate en Miami y Nashville estaba en el aire desde que hace una semana Trump anunciara que había contraído la Covid-19 e ingresara en un hospital, del que salió el lunes pasado.

El mandatario ha pasado esta semana convaleciente en la Casa Blanca, aunque este sábado, participará en un acto presencial en la mansión presidencial ante cientos de personas y el lunes tienen intención de dar un mitin en Florida.

Su médico personal, Sean Conley, dijo el jueves que el mandatario podría volver a participar en actos públicos este sábado dada su evolución positiva.

Primer acto de Trump

Trump anunció este viernes que este sábado protagonizará su primer acto en persona después de ser diagnosticado con Covid-19, un discurso ante cientos de personas en la Casa Blanca, y el lunes volverá formalmente a la campaña con un mitin en el estado clave de Florida.



Congregará este sábado a cientos de invitados en el jardín sur de la Casa Blanca para dar un discurso sobre "ley y orden", dijo a Efe este viernes una fuente de la residencia presidencial, que pidió el anonimato.



El mandatario mantendrá la distancia de los asistentes y les hablará desde el balcón situado fuera de la Sala Azul, en la planta principal de la Casa Blanca, precisó la fuente.



Trump, que asegura que ya no es contagioso a pesar de que los expertos no tienen claro que sea así, reveló además que el próximo lunes dará su primer mitin desde que fue diagnosticado con Covid-19, un encuentro con votantes a las 19:00 (23:00 GMT) en Sanford, en el estado clave de Florida.



"¡Estaré en Sanford, Florida, el lunes para un MITIN MULTITUDINARIO!", proclamó Trump en Twitter este viernes, poco después de que su campaña de reelección hiciera el anuncio.



Aunque el presidente asegura encontrarse bien y estar recuperado ya de la enfermedad, los expertos médicos no tienen claro que Trump ya no sea contagioso.



Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de EEUU (CDC, en inglés) consideran que un paciente puede volver a rodearse de gente diez días después de haber mostrado síntomas por primera vez, un punto al que Trump llegaría este domingo si, como asegura la Casa Blanca, empezó a encontrarse mal el 1 de octubre.



Trump ha tratado de minimizar su diagnóstico de Covid-19 desde que regresó a la Casa Blanca del hospital el pasado lunes, al describir su contagio como una "bendición de Dios" y pedir a los estadounidenses que no tengan "miedo" a una pandemia que ya ha matado a más de 210.000 personas en Estados Unidos.



El mandatario dio este viernes un mitin radiofónico de dos horas en uno de los programas más populares entre los conservadores, el de Rush Limbaugh; y a última hora de la jornada tiene previsto participar en una entrevista en el programa de uno de sus aliados en la cadena conservadora Fox News, Tucker Carlson.



Además de ser entrevistado, Trump se someterá a una "evaluación médica" por parte de un médico que colabora con Fox News, Marc Siegel, quien a menudo difunde desinformación sobre el coronavirus durante sus apariciones en la cadena, incluida una férrea defensa de la hidroxicloroquina como tratamiento de la enfermedad.