Semana 1 de protestas: Trump saca a la calle al ejército para combatir los disturbios y saqueos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este lunes el despliegue de "miles y miles de soldados fuertemente armados" y de agentes de la ley para detener los disturbios en Washington DC.



"Estoy movilizando todos los recursos federales, civiles y militares disponibles para detener los disturbios y los saqueos para poner fin a la destrucción y los incendios provocados y para proteger los derechos de los estadounidenses que respetan la ley", ha dicho el mandatario en un discurso en la Casa Blanca.



Casi al mismo tiempo de que Trump iniciara su alocución, los efectivos de seguridad empezaron a lanzar gases lacrimógenos contra los manifestantes congregados en las inmediaciones de la mansión presidencial que protestaban contra el asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd, hace hoy una semana en Mineápolis (Minesota), a manos de un policía blanco.

Toque de queda en NY

La ciudad de Nueva York queda a partir de las 11 de esta noche (hora local) y hasta las cinco de la mañana bajo toque de queda, algo que no ocurría en toda la ciudad desde los disturbios de Harlem de 1943, también ocasionados por motivos raciales.



No obstante, este toque de queda se decreta tras cuatro días seguidos de protestas, altercados con la policía y saqueos nocturnos en el corazón de Manhattan..



El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, que hasta hace dos días se resistía a esa medida que otras ciudades de EEUU ya han tomado para devolver el orden, desplegará 4.000 policías más, para un total de 8.000, y prohíbe hasta las 5 de la mañana todo movimiento no esencial.



1.200 detenidos en LA

Unas 1.200 personas fueron arrestadas este domingo en todo el condado de Los Ángeles por actos vandálicos durante las manifestaciones contra la excesiva violencia policial.

Además del destrozo de establecimientos en zonas como Santa Mónica y Long Beach, también se registraron algunos tiroteos en otros puntos de la ciudad, aunque no se confirmó si estaban directamente relacionados con las protestas.



"El domingo fue uno de los días más angustiantes en la historia de Santa Mónica", dijo el alcalde de esa localidad, Kevin McKeown, en un comunicado divulgado por los medios locales.



De hecho, más de 400 personas fueron arrestadas en Santa Mónica bajo sospecha de delitos que incluyeron saqueos, robos, asalto con un arma mortal, agresión a un agente de policía y varias violaciones del toque de queda, explicó en rueda de prensa la jefa de policía local, Cynthia Renaud.