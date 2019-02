Guaidó dice que logró cruzar a Colombia con la ayuda de militares venezolanos

El presidente del Parlamento e interino de Venezuela, Juan Guaidó, afirmó este viernes en Cúcuta que las fuerzas militares venezolanas lo ayudaron a ingresar a Colombia, donde llegó a un concierto de artistas internacionales por su país y para visitar un centro de acopio de ayuda humanitaria.

"¿Cómo llegamos aquí a Colombia? Cuando prohibieron el espacio aéreo, cuando prohibieron todo tipo de zarpe marítimo, obstaculizaron las vías, dispararon a diputados que venían en caravana a la frontera, estamos aquí precisamente porque las fuerzas armadas [venezolanas] también participaron en este proceso. Esa es la verdad", afirmó Guaidó en una rueda de prensa en el centro de almacenamiento en el lado colombiano del puente Tienditas.

Guaidó visitó el lugar junto a los presidentes de Colombia, Iván Duque; Chile, Sebastián Piñera, y Paraguay, Mario Abdo Benítez, para supervisar las toneladas de ayuda humanitaria que ha enviado Estados Unidos y Puerto Rico, que se ingresará al país petrolero desde este sábado.

El presidente interino agregó que el que se vive es un "momento histórico para Venezuela y también para la región", a la vez que dijo que mañana "ríos de unidad" ingresarán la ayuda a su país.

"En nombre de toda Venezuela, en nombre de una Venezuela que busca unir a todo el pueblo, como el nombre que lleva este puente, Unidad. Hoy los obstáculos que pone una dictadura, el día de mañana serán ríos de unidad, de paz, de gente buscando salvar vidas", acotó.

Agradeció además a Colombia por el apoyo que le ha dado y al "pueblo de Venezuela le agradezco por este respaldo para poder estar aquí".

Cerco diplomático

Colombia fue uno de los primeros países en reconocer a Guaidó como presidente interino de Venezuela y desde entonces ha liderado un cerco diplomático para presionar al Gobierno de Nicolás Maduro y lograr que este abandone el poder y se restituya la democracia.

De igual forma, Guaidó afirmó que la ayuda humanitaria "no es mendigar", cómo la calificó Maduro días antes, sino por el contrario "reconocer una crisis".

"No es mendigar, es reconocer una crisis, que no generamos nosotros, pero que debemos atender. Y el pueblo de Venezuela no está mendigando, está resistiendo a una dictadura, al embate de una opresión, Venezuela está sobreviviendo", sentenció.

Previo a su visita al centro de almacenamiento, Guaidó llegó al concierto por su país en Cúcuta, donde se abrazó con los otros mandatarios de Colombia, Chile y Paraguay, al igual que con el secretario general de la OEA, Luis Almagro.

El Venezuela Aid Live, organizado por el empresario británico Richard Branson y al que, según cifras de los promotores, llegaron más de 300.000 personas, buscó movilizar al menos 100 millones de dólares para el país suramericano.

"Pueblo del mundo, aquí está una Venezuela en busca de libertad, que resiste, que se mantiene y que muy pronto tendrá y dirá, con orgullo, gracias pueblos del mundo por haber abierto las puertas de la libertad en Venezuela", concluyó.